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Артём Маркелов — о Гран-при Монако: Райкконен и тактика, авария Перес-Квят
Фото: Reuters
Текст: Артём Маркелов

«Смысла сейчас менять Палмера нет». Маркелов – о Гран-при Монако

Гонщик Russian Time Артём Маркелов комментирует странную тактику «Феррари» по отношению к Кими, аварии в Монако и возможную замену Палмера.
5 июня 2017, понедельник. 10:45. Авто

1. Применяла ли «Феррари» командную тактику?

Я считаю, что «Феррари» поступила очень неправильно по отношению к Кими Райкконену. Кими вполне мог завоевать первое место в Монако, но команда сделала так, чтобы это сделал Феттель, чтобы набрать очки в чемпионате и оторваться от преследователей – Льюиса и Боттаса, которые, на мой взгляд, провели не очень удачный уик-энд для «Мерседеса». Кими сделал отличную работу, завоевал поул в Монако, был первым после первого поворота, но потом ему пришлось отдать лидерство из-за политики в команде «Феррари»!

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2. На что рассчитывал Перес, когда пытался обогнать Квята?

Трасса в Монако очень тяжёлая, и, чтобы обогнать своего соперника в столь узких поворотах, нужна очень хорошая концентрация и продуманный план, как ты это будешь делать! Расстояние болида Серхио до Даниила было очень большое для такого обгона. Квят был уже практически в середине поворота, когда Серхио оказался всего лишь на уровне второй половины болида Квята. Даня не ожидал и не увидел Серхио, из-за чего и произошла авария. В этой ситуации виноват Серхио.

3. А как насчёт аварии Верляйна и Баттона?

Тут примерно такая же ситуация, только на сей раз виноват ехавший впереди, то есть Паскаль! Хоть это и был рисковый манёвр со стороны Дженсона, но он был оправданный, и там реально было завершить обгон. Паскаль просто не увидел Дженсона. Очень жалко, что так всё завершилось для него, ведь Баттон обещал Алонсо довести его болид до финиша целым!

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4. Стоит ли Баттону мечтать о полноценном возвращении в Ф-1?

Я думаю, что Дженсон не вернётся в гонки. Если бы он хотел, он бы и не ушёл! Он решил покинуть Формулу-1 вовремя, и я думаю, что в такую ситуацию, которая творится сейчас в «Макларене», он не вернётся!

5. Как минимизировать риск аварий в Монако, при этом не теряя времени на круге?

Минимизировать риск можно долгими и упорными тренировками не только на болиде, но и в своей голове! Трасса на самом деле не тяжёлая физически, она тяжёлая ментально. Тяжёлая тем, что ты постоянно и непрерывно думаешь над каждым свои действием, над каждым поворотом!

6. Ходят слухи, что Палмера уволят из «Рено». Есть ли в этом смысл до конца сезона?

Очень жалко, если именно так завершиться карьера Палмера! Если это всё-таки произойдёт, то новому гонщику всё равно потребуется время для адаптации к болиду и к трассам, которые его будут ждать в чемпионате. Я считаю, что смысла в этом нет: в случае замены результат «Рено» до конца сезона не улучшится.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рено Спорт Ф-1 Феррари Артём Маркелов Дженсон Баттон Джолион Палмер Кими Райкконен Паскаль Верляйн Серхио Перес Формула-1 Гран-при Монако
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Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
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