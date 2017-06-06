15 вещей про жизнь гонщиков, которые вам никто не расскажет

Гарри Тинкнелл, британский 25-летний гонщик, выигравший «24 часа Ле-Мана»-2014 в категории LMP2 и действующий чемпион ELMS в составе G-Driver Racing, на страницах портала DriveTribe рассказал, каков быт профессионального гонщика.



Чем питаются гонщики, сколько им нужно паспортов и зачем профессиональному пилоту разбираться в устройстве дорожной «Фиесты»? «Чемпионат» приводит перевод колонки Тинкнелла для DriveTribe.



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Стать профессиональным гонщиком — мечта миллионов по всему миру. Но к некоторым аспектам этой профессии ты не можешь быть готов, пока станешь гонщиком.



Вот несколько вещей, которые я понял по ходу своей карьеры.

У тебя должна быть деловая хватка круче, чем у барона Шугара

Автогонки — очень дорогой вид спорта, зарабатывать на жизнь в котором всё труднее и труднее. Мои выступления в Формуле «Рено» оплачивали пять или шесть личных спонсоров. И сейчас спонсорство в гонках — это не просто наклейка на борту. Ты должен предложить им нечто по-настоящему ценное, ты должен заключить сделку. И очевидно, что чем более выгодное деловое предложение ты им сделаешь, тем лучше, тем больше шансов, что всё сработает в реальности и спонсор будет с тобой долгое время. И как только тебя подписали, ты должен постоянно их радовать: развлекать на трассе, рассказывать обо всех своих делах на трассе, привлекать прессу, и всё для того, чтобы добиться ещё более выгодной сделки. Вы наверняка видели гонщиков, которых одни и те же спонсоры поддерживают по 20 лет. Вот именно этого я и пытаюсь добиться.

Всю жизнь ты следишь за весом

Инженеры тратят огромные силы, чтобы сделать автомобиль предельно лёгким, так что в командах не особенно любезничают с гонщиками, у которых лишний вес. Как однажды мне сказал Джордж Говард-Чеппелл, руководитель команды Ford Chip Ganassi Racing в кузовных гонках: «Машина не знает, насколько ты тяжёлый». Мой вес со всей экипировкой должен держаться на уровне 75 кг. Мой рост больше 180 см — сами понимаете, мне удерживать такой вес тяжелее, чем тем, в ком 170 см. Если мне необходимо быстро сбросить вес, я пользуюсь счётчиком калорий на смартфоне — в нём есть информация по каждому продукту, и я следую ей почти с религиозным фанатизмом. Зимой я немного вышел за пределы собственного веса, и у нас с виртуальным ассистентом была милая беседа: «Тебе нужно сбросить несколько кило к старту сезона». Я сбросил, а если бы нет, то разговоры были бы уже не такими милыми.

В Сильверстоуне я как-то сжёг за гонку 2900 калорий, так что возможность съесть пухлый бургер есть только сразу после заезда.

Ты должен быть на кухне как в своей тарелке

Потому что ты обязан постоянно следить за тем, что ешь. Чем выше я поднимался в автоспорте, тем больше я старался контролировать все аспекты своего питания, я очень глубоко погрузился в это. Обычно я съедаю довольно насыщенный углеводами ланч, чтобы получить достаточно энергии для тренировки днём, а вечером ем белки с овощами. Салат, рыба или постная курица. Никаких перекусов. Ничего вредного.



В Сильверстоуне я как-то сжёг за гонку 2900 калорий, так что возможность съесть пухлый бургер есть только сразу после заезда.

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Ты не только гонщик, но ещё и бегун, и велосипедист

Каждый топ-пилот должен быть суперподтянутым и худым. Почти все, кого я знаю, — велосипедисты или бегуны. Я могу находиться в машине до трёх-четырёх часов, так что, я полагаю, мне нужно пробегать по меньшей мере по два часа с пульсом 130-140 ударов в минуту, а то и 150 — именно с такой скоростью бьётся сердце, когда ты едешь на гоночной машине. Раз или два в неделю я посещаю специалистов из фитнес-центра для гонщиков — они знают особые техники проработки мышц, необходимые именно пилотам. Когда я работаю без них, бегаю каждый день. От 10 километров за 40 минут до дистанции полумарафона.

Твоя шея должна быть крепкой, как дерево

Ты можешь провести в кокпите четыре часа и в каждом повороте будешь испытывать перегрузки порядка 4G. Это примерно как повесить на голову 32 килограмма. Когда я впервые пересел с карта в болид и проехал 20 кругов в Рокингеме, шея была просто никакая — я физически не мог держать голову в поворотах. Это примерно как при жиме лёжа — когда достигаешь некоторого предела, руки буквально больше не поднимаются. В нашем спорте ты не можешь практиковаться каждый день, поэтому любая возможность выехать на трассу жизненно важна. Но если уже к середине дня шея начнёт сдавать, использовать тестовое время по максимуму уже не получится. И по мере перехода на всё более быстрые машины эта проблема становится всё более важной.

Тебе нужен правильный человек

Трёхкратный победитель Ле-Мана Алан Макниш открыл для меня очень много дверей. Я не из гоночной семьи, и в детстве у меня не было контактов в этом мире. Когда мне было 16, меня представили Алану, и он взял меня. Конечно, в первую очередь я должен был приносить результаты, но без его помощи я бы никогда не победил в Ле-Мане — это его контакты помогли организовать мне тесты с командой JOTA, что затем помогло получить место в боевом экипаже и победить в Ле-Мане и обратить на меня внимание «Ниссана» и «Форда» — за последний я выступаю сейчас.

Ты должен привыкнуть к залам ожидания и иметь два паспорта

В год я совершаю порядка 50-60 перелётов, так что гонщику необходимо быть очень организованным и гибким. Прежде чем я отправлюсь в аэропорт, у меня есть детальный план, в котором записано, где я буду спать, где остановлюсь, как привести себя в норму в зависимости от графика поездки, сколько на это уйдёт времени. Обычно я стараюсь иметь при себе хотя бы один музыкальный бокс-сет, пару книг и пару доступных журналов. Проверяю, заряжены ли наушники, потому что нет ничего хуже, чем во время 10-часового перелёта обнаружить свои гаджеты разряженными. Кроме того, необходимо иметь два паспорта. Часто бывает так, что один паспорт находится на оформлении визы, да и вообще иметь запасной очень полезно — команда вряд ли обрадуется, если ты пропустишь гонку из-за утери документов.

Развлечения уже не для тебя…

Меньше всего команда хочет, чтобы ты получил травму — в таком случае ты не сможешь пилотировать. И поэтому в контракте с пилотом прописаны все те вещи, которыми тебе запрещено заниматься. Это, например, верховая езда, рафтинг, подводное плавание, парапланеризм, контактные виды спорта, банджи-джампинг, лыжи. Для меня труднее всего было отказаться от регби. В школе я играл в регби, и многие мои друзья продолжают играть и сейчас, но мне на них приходится смотреть со стороны. Дело в том, что риск сломать руку того не стоит. Да и команда, к слову, тоже вряд ли поймёт, что ты пропускаешь гонку из-за того, что совершил какую-то глупость на выходных.

Поверьте мне, вечеринки после выигранных гонок намного круче тех, которые ты пропускаешь из-за тренировок.

… и бары тоже

Бывает трудно отказать друзьям, которые отправляются в бар, а ты не можешь пойти, поскольку хочешь стать профессиональным спортсменом и должен чем-то жертвовать. Но поверьте мне, вечеринки после выигранных гонок намного круче тех, которые ты пропускаешь из-за тренировок.

Тебя могут уволить в один день

Об уходе «Ниссана» из LMP1 я узнал вместе со всеми — никого из нас об этом не предупреждали заранее. Внезапно я остался без машины на следующий сезон, а это был уже конец года. Это было в декабре. Затем в январе я поехал в Дайтону и там познакомился с людьми из «Форда», чтобы узнать, есть ли у них место. И оно, к счастью, было.

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Ты должен разбираться в дорожных машинах

Быть частью заводской команды — это значит быть послом марки. И когда я встречаюсь с владельцами «Мустангов» или даже RS, я должен знать, что у этих машин внутри. Ведь они будут тебя спрашивать. И будут ждать, что ты знаешь ответ. Это может показаться странным, но если ты выступаешь в гонках на «Форд» GT, то должен знать всё о новой «Фиесте». Нужно делать домашнее задание. У меня были тесты в DTM с «Ауди» в 2013 году, и одним из вопросов был таким: «Какой у „Ауди“ слоган и что он значит?» К счастью, я был готов к этому!

В конце концов, за пончиками пойдёшь ты

В нашей команде более 40 человек, я — лишь один из них. И без них у меня бы даже машины не было. Я проеду гонку, возможно, поднимусь на подиум и отправлюсь домой. А они будут работать на трассе вплоть до следующего дня — разбирать машину и боксы, собирать вещи, упаковывать оборудование. Чтобы на следующей гонке обратно их разобрать и собрать. И для них победа значит не меньше, чем для меня. Так что как пилот, ты работаешь изо всех сил, чтобы укрепить эту связь с ними. Мы периодически устраиваем картинговые состязания внутри команды или ходим вместе на пейнтбол. И даже банальные пончики, которые я привожу с собой на фабрику, помогают нам оставаться едиными.

Вспоминай уроки физики в школе

Одна из задач гонщика — объяснять инженерам поведение машины. Так вы можете сделать её быстрее, но для этого необходимо хоть какое-то понимание физики и аэродинамики. Ты не должен быть Эдрианом Ньюи, но тебе стоит понимать, почему машина ведёт себя именно таким образом. И даже школьные уроки физики в этом плане очень полезны.

Тебе придётся написать собственную энциклопедию

По ходу каждого уик-энда я записываю всё, что происходит с машиной: все изменения, которые мы вносили, прохождение каждого поворота — скорость, передача. Я записываю буквально всё. Дома у меня уже целые энциклопедии по каждой из трасс, на которых я ездил, по каждой машине, на которой я ездил. Из неё я знаю, например, что на «Сильверстоуне» тормозить перед первым поворотом я должен за 90 метров.



Может пройти три-четыре года, прежде чем я вернусь на ту или иную трассу, и, конечно, к этому моменту я уже не буду помнить, на какой передаче тут нужно проходить третий поворот. Поэтому я вернусь к записям и продолжу работать с ними — обновлять свежими данными. Думаю, другие гонщики делают то же самое. Чем выше ты поднимаешься, тем больше ты стараешься найти любое преимущество — даже самое малое.

Когда я встречаюсь с владельцами „Мустангов“ или даже RS, я должен знать, что у этих машин внутри. Ведь они будут тебя спрашивать. И будут ждать, что ты знаешь ответ. Это может показаться странным, но если ты выступаешь в гонках на „Форд“ GT, то должен знать всё о новой „Фиесте“.

Ездить быстро ты можешь только на трассе

Я езжу на «Мустанге», но на дорогах общего пользования я не особенно быстр. Мне хватает эмоций на трассе, и на дороге я за ними не гонюсь. Кроме того, если ты ездишь на «Форде» и попадёшься на превышении, штрафы сначала отправят «Форду». Они узнают о твоём нарушении ещё до того, как ты получишь штраф. Так что тебе в любом случае не хочется делать за рулём ничего плохого.