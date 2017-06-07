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Формула-1
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Весенний чемпион: гарантирован ли Феттелю титул?

Надёжный болид, отличная работа с шинами и помощь команды — делает ли всё это Феттеля досрочным чемпионом Формулы-1?
7 июня 2017, среда. 14:00. Авто

Сезон Формулы-1 не дошёл ещё и до середины, а чемпион уже известен. По крайней мере ряд экспертов уверены — Себастьяна Феттеля уже не догнать. Немец имеет 25 очков преимущества над Льюисом Хэмилтоном и демонстрирует крайне стабильный пилотаж. Но действительно ли его можно короновать уже сейчас?

Надёжность болида

В 2017 году “Мерседес” перестал быть самым надёжным болидом в пелотоне. Не то чтобы немецкие машины вдруг начали ломаться в каждой второй гонке, но один механический сход и ряд проблем на других этапах у команды были. “Феррари” на этом фоне кажется непробиваемой: её болид проехал шесть гонок без нареканий.

Эпатажный Ники Лауда заявил, что Феттеля не догнать, если у него не будет хотя бы одного схода, но математика с ним не согласна. Хэмилтон сейчас в четырёх победах от первого места независимо от результатов Себастьяна. Болид “Мерседеса” сбоит, но крайне редко, и трудно поверить, что самая стабильная команда трёх последних лет не найдёт решения проблем.

Работа с шинами

В “Мерседесе” уверяют: у них быстрая машина, которая не может сработаться с новыми шинами. Действительно, более широкие покрышки “Пирелли” работают не у всех и не всегда, и “Мерседес” несколько страдает от этого, ведь именно из-за резины Валттери Боттас потерял подиум в Монако.

В 2017 году “Мерседес” перестал быть самым надёжным болидом в пелотоне.

“Феррари” при этом работает с покрышками легко и уверенно. Тото Вольф недавно назвал такой успех “итальянской загадкой”, намекая на связь компаний-соотечественников. Крайне странное заявление, учитывая, что ещё год назад именно швабов обвиняли в слишком хорошем совпадении с техническим регламентом.

В “Пирелли” ответили “Мерседесу”: надо было ответственно проводить тесты, а не присылать юниора Верляйна. По словам компании, Феттель уделил шинам массу внимания, приезжал на базу “Пирелли” и сделал всё, чтобы иметь преимущество.

При всём этом ресурсы “Мерседеса” вполне позволяют ему по ходу сезона понять покрышки и наладить работу с ними. Если только у болида с шинами нет непоправимых базовых расхождений.

Календарь

По статистике, с 2011 года в чемпионате неизменно побеждал тот, кто лидировал перед Гран-при Канады. Однако год назад лишь технические проблемы помешали Хэмилтону переломить эту традицию. Тогда Льюис выдал невероятную серию из шести побед в семи гонках и вышел в лидеры после неудачного старта.

В 2016-м Хэмилтон начал отыгрываться в Монако, в этот раз болид и проблемы в квалификации не дали ему шанса, но начинать никогда не поздно! Льюис четыре раза побеждал в Канаде против одного у Феттеля, он лучше выступал в Австрии, где Себ сошёл дважды за три последних года, и с 2013 года не отдаёт никому победы в Сильверстоуне. В Венгрии британец тоже традиционно лучше немца, а ближайшая гонка, в которой Феттель стабильно быстрее. — Сингапур.

Таким образом, есть все шансы на то, что лидер сменится ещё до летнего перерыва.

Тото Вольф недавно назвал такой успех “итальянской загадкой”, намекая на связь компаний-соотечественников.

Психология

Себастьян Феттель — машина по завоеванию титулов. Не было ни одного раза, когда немец упустил бы чемпионство. Лишь раз он становился в чемпионате вторым — когда “Браун” половину сезона летал впереди. Все остальные схватки за победу Себастьян неизменно выигрывал.

Льюису дважды не хватало для победы самой малости. А его психологическая реакция на поражения непредсказуема. Он может как собраться и выдать мощную серию, как дважды в 2017-м, так и просто психануть, как несколько лет назад в Спа. От его спокойствия многое зависит.

Командная тактика

После Монте-Карло Хэмилтон громогласно обвинил “Феррари” в командной тактике. “Феррари” выбрала своего первого пилота и делает всё для него”, — заявил британец. Трудно не увидеть в этом обращения к собственной команде: “Феррари” помогает Себу, а вы помогайте мне”.

Себастьян Феттель — машина по завоеванию титулов. Не было ни одного раза, когда немец упустил бы чемпионство.

На самом деле Льюису уже однажды помогли, попросив Боттаса пропустить его вперёд. То есть сделали всё более явно, чем в “Скудерии”. И если Валттери согласится на роль второго пилота (кто-то сомневается, что согласится?), то преимущество будет за Хэмилтоном. Старт сезона показал, что именно Боттас третий пилот чемпионата, а не Райкконен. Валттери чаще оказывается в борьбе с двумя лидерами и может быть куда полезнее своего напарника. Себастьян Феттель — машина по завоеванию титулов. Не было ни одного раза, когда немец упустил бы чемпионство. Альтернативная тактика и желание помочь команде сделают Боттаса мощным оружием в борьбе: затормозить Феттеля на несколько кругов, сломать тактическую задумку “Феррари”, дать Хэмилтону оторваться. Райкконен пока на эту роль не подходит.

***

Чтобы говорить о чемпионе перед седьмым этапом, надо быть Ники Лаудой (Хельмутом Марко, Берни Экклстоуном или Дональдом Трампом). Тенденция видна, но грань весьма тонка — перемена любого фактора изменит ход борьбы в целом. И, возможно, не раз.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Феррари Льюис Хэмилтон Ники Лауда Себастьян Феттель
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