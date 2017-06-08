Стрелы летят мимо. Правда ли, что «Мерседес» закроет команду Формулы-1?

Эдди Джордан, основатель одноимённой команды, которая спустя какое-то время трансформировалась в «Форс Индия», сделал прогноз, что «Мерседес» свернёт заводскую программу в Формуле-1 после сезона-2018 и останется лишь поставщиком двигателей. «Мерседес» уже выиграл всё, что можно, теперь они могут стать лишь хуже, — отметил Джордан. — Так что лучше вернуться к своему прежнему основному бизнесу в Формуле-1: разработке и продаже высокотехнологичных движков".

Джордан, будучи вхож в самые узкие круги паддока и являющийся одним из старожилов «Больших призов», неоднократно шокировал общественность собственными инсайдами. Именно он предсказал переход Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес», а в конце прошлого года ещё до официального заявления «Форс Индия» рассказал прессе о переходе туда Эстебана Окона.



«Мерседес» утверждает, что не собирается покидать Формулу-1, но заявление Джордана уже наделало шуму. «Чемпионат» разбирается, стоит ли ждать ухода «Серебряных стрел».

Что сказал Эдди?

Итак, что же именно заявил Джордан? Журналисты немецкой газеты tz спросили ирландца о перспективах перехода Себастьяна Феттеля в «Мерседес». Эдди им ответил, что в «Феррари» у Себа всё в порядке, поэтому уходить оттуда смысла нет. А после этого взял и добавил, что «Мерседес» скоро покинет Формулу-1.



«Нет, [Себ не уйдёт из „Феррари“,] потому что в „Феррари“ у него всё есть. И потому что „Мерседес“, вероятно, уйдёт в конце 2018-го, — сказал он. — Да, я думаю, в этом и в следующем году они будут бороться за титулы, а после этого совет директоров в Штутгарте решит продать команду и остаться в качестве поставщика моторов. Я бы так и поступил. „Мерседес“ уже выиграл всё, что можно, теперь они могут стать лишь хуже. Так что лучше вернуться к своему прежнему основному бизнесу в Формуле-1: разработке и продаже высокотехнологичных движков».

Заводская команда «Мерседеса» провела в Формуле-1 154 Гран-при (по состоянию на 8 июня 2017 года), одержав 67 побед (включая 36 дублей). Пилоты «Серебряных стрел» 135 раз поднимались на подиум и пять раз становились чемпионами мира, а также завоевали для марки три Кубка конструкторов. Команде принадлежат рекорды по количеству побед и дублей в течение одного сезона (12 дублей в 2015-м и 19 побед в 2016-м).

Важное замечание: Джордан сказал «я думаю». Да, это звучит как инсайд, известно, что Эдди вхож во многие кабинеты и знаком с Дитером Цетше, председателем совета директоров «Мередес-Бенц», однако Эдди не говорил об этом так, словно решение уже принято или разработан подобный план.

«Скажем так, в Монако у меня была продолжительная беседа с доктором Цетше, — продолжил Джордан. — Я поделился своими идеями и мыслями, и он не произвёл впечатления, будто эти идеи были неверны. Хотя в детали он, конечно, не вдавался».



Команда «Мерседеса» в Формуле-1 подняла Джордана на смех. «В Монако любят вечеринки, но кому-то уже хватит тусоваться», — заявил Тото Вольф. Пресс-служба «Серебряных стрел» назвала заявления Джордана «абсолютно безосновательными» и отметила, что это «не что иное, как хамские спекуляции». «У „Мерседеса“ договор об участии в Формуле-1 вплоть до конца 2020 года, и в данный момент ведутся переговоры о следующем цикле выступлений с новыми владельцами первенства», — передаёт Брэкли.

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Между «Мерседесом» и Liberty

В Формуле-1 не бывает случайных заявлений, Эдди Джордан знал, что его слова привлекут внимание и спровоцируют дискуссию. И раз уж ирландец так хорошо знаком с Дитером Цетше и упоминает разговор с ним, он вряд ли будет транслировать прессе что-то, что не понравилось бы главе «Мерседес-Бенц». Возможно, это был своего рода сигнал, чтобы проверить реакцию паддока. Может быть, это был сигнал Liberty и ФИА, ведь ни Цетше, ни Тото Вольф не могут говорить вслух то, что может озвучить Эдди Джордан.

В данный момент обязательства «Мерседеса» перед Формулой-1 подтверждены до конца 2020 года, однако эти соглашения были заключены ещё при Берни Экклстоуне. Безусловно, контракт есть контракт, но, учитывая намерения Liberty Media изменить облик «Больших призов», американцы наверняка готовы максимально гибко интерпретировать договорённости с ключевыми партнёрами Формулы-1, к коим относится «Мерседес».



Ещё до старта сезона Тото Вольф высказался в поддержку планов Liberty, заявив, что «большинство их предложений были интересными». Он, однако, отметил, что американцы в основном сосредоточились на развлекательном элементе, новые идеи в первую очередь посвящены активностям для зрителей и маркетинговой политике. Однако в последние недели на первый план вышли обсуждения новой моторной формулы, которая должна вступить в силу с сезона-2021.

В апреле на встрече ФИА, четырёх автопроизводителей, занятых в Формуле-1, и приглашённых гостей из «Фольксвагена», «Ламборгини» и «Альфа Ромео» было принято решение о том, что в 2021 году у «Королевских гонок» должны быть новые двигатели. Силовые установки должны стать проще, доступнее и громче, но каким именно образом данные цели будут достигнуты — ещё предстоит решить. А пока решения нет, все заинтересованные стороны пытаются продавить свой вариант: «Ред Булл» требует независимого конкурентоспособного поставщика, «Мерседес» хочет сохранить преимущество, а «Хонда» — найти возможность отыграть отставание от соперников.



Росс Браун, технический директор Формулы-1 и главный идеолог будущих перемен в технике «Больших призов», уже поддержал появление независимого поставщика моторов. По общему мнению, если продукция этого поставщика будет конкурентоспособной, чемпионат только выиграет. Однако для компаний калибра «Косуорт» разработка силовой установки — слишком затратное предприятие. Профинансировать такой объём работ по силам лишь кому-то из крупных компаний — и пока это главная проблема.

Автомобили с двигателями «Мерседес» принимали участие в 424 Гран-при Формулы-1 (данные на 8 июня 2017 года). Кроме заводской команды эти моторы в разные годы использовали «Макларен», «Манор», «Лотус», «Браун» и «Заубер», а «Уильямс» и «Форс Индия» и сейчас остаются клиентами Штутгарта. Силовые установки «Мерседес» выиграли пять Кубков конструкторов, а гонщики с этими моторами девять раз становились чемпионами мира и выиграли 153 Гран-при.

Но что если таким поставщиком стал бы «Мерседес»? Немцы поставляли свои моторы командам Формулы-1 задолго до появления заводской команды в 2010-м — с 1994 года «Макларен» и «Браун» с помощью этих силовых установок завоевали множество побед, два Кубка конструкторов и три звания чемпиона мира. Сейчас двигатели «Мерседес», с 2014 года считающиеся лучшими в Формуле-1, помогли бы «Ред Булл» вернуться в число лидеров, сохранив за австрийцами статус независимой команды. «Форс Индия» и «Уильямс» не обладают достаточными ресурсами, чтобы в качестве клиентов «Серебряных стрел» навязывать им борьбу, а «вооружать» «Ред Булл» в «Мерседесе» отказались. Но в случае сворачивания программы заводской команды эта проблема перестанет быть актуальной. И в Liberty наверняка подобный вариант развития событий уже рассматривали.

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А что же сам «Мерседес»?

«Мерседес» впервые появился в Формуле-1 в середине 50-х, но после девяти побед в 12 гонках и двух титулов Хуана-Мануэля Фанхио марка покинула «Большие призы». Возвращение состоялось спустя 40 с лишним лет, когда «Мерседес» стал поставщиком моторов для «Заубера», а в следующем году стал партнёром «Макларена». Но когда «Макларен» решил расширить свою линейку спорткаров и фактически стать конкурентом «Мерседеса» на этом рынке, «Серебряные стрелы» занялись собственным проектом. Под руку удачно подвернулся выстреливший в 2009-м «Браун», и после серии переговоров давняя мечта Норберта Хауга о заводской команде «Мерседеса» в Формуле-1 стала реальностью.

Выступления заводской команды «Мерседес» с 2010 года

2010 год — 4-е место Кубка конструкторов

2011 год — 4-е место Кубка конструкторов

2012 год — 5-е место Кубка конструкторов и победа в Гран-при Китая

2013 год — 2-е место Кубка конструкторов и три победы в Гран-при

2014 год — Победа в Кубке конструкторов и чемпионство Хэмилтона

2015 год — Победа в Кубке конструкторов и чемпионство Хэмилтона

2016 год — Победа в Кубке конструкторов и чемпионство Росберга.

Переход на новый технический регламент в 2014 году стал для немцев звёздным часом. Тщательная подготовка дала свои плоды, и в течение трёх лет «Мерседесу» не было равных — ещё никому прежде не удавалось выигрывать по 16 и более гонок в год.



Но в 2017-м статус-кво изменился: к очередным переменам в техническом регламенте лучше подготовилась «Феррари». «Мерседес» в отсутствие Росса Брауна оказался позади — более эффективный мотор не способен компенсировать недостатки тяжёлого и капризного шасси, проблемы которого лишь усугубляются из-за нестабильной работы резины. В борьбе за чемпионство «Мерседес» оказался догоняющим.

Для «Мерседес-Бенц» команда в Формуле-1 — часть бизнеса и маркетинговая площадка для продвижения бренда. Постоянные победы привели к тому, что доход команды в 2015-м составил $ 318 млн при расходах в $ 368 млн — это довольно неплохой показатель, однако не факт, что по итогам 2017 года команда сохранит доходы на прежнем уровне.

Но решающим в итоге окажется мнение директоров в Штутгарте. Если «Мерседес» продолжит побеждать «Феррари» и брать титулы, директора могут решить покинуть Формулу-1, в которой достигнуты все возможные вершины. С другой стороны, проиграй «Серебряные стрелы» «Феррари», и в Штутгарте могут решить, что возвращение на уже взятые и вновь утраченные вершины не отвечает интересам марки. Проигрыш может произвести и совершенно обратный эффект: в «Мерседесе» могут захотеть отыграться.



Так или иначе историю внезапного и бесславного ухода БМВ, «Тойоты» и «Хонды» в паддоке хорошо помнят. Формула-1 для автопроизводителей — дорогая имиджевая игрушка, от которой они готовы избавиться, если она будет доставлять слишком много головной боли. Насколько Формула-1 интересна «Мерседесу», знает лишь доктор Цетше, и ему решать, останутся ли «Серебряные стрелы» в «Больших призах» после 2018-го. И во многом перспективы немцев зависят от исхода борьбы за чемпионский титул текущего года.