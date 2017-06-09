Верляйн: «Хонда» может добиться серьёзного прогресса в следующем году

После удачного выступления в Барселоне Паскаль Верляйн и «Заубер» не смогли закрепить успех в Монако, несмотря на пакет обновлений. Канадский Гран-при предоставляет новую возможность для немецкого гонщика проявить себя. В преддверии гонки в Монреале Верляйн ответил на вопросы читателей и корреспондента «Чемпионата» на самые разные темы.

«Монако было не лучшим местом для обновлений»

— Паскаль, после тяжёлого уик-энда в Монако чего вы ожидаете от гонки в Канаде?

— В Монако у нас действительно ничего не получилось, несмотря на обновления. Пожалуй, Монте-Карло является не лучшим местом, чтобы пробовать новинки на болиде. Надеюсь, что это нас чему-то всё же научило, так что я рассчитываю, что выходные в Монреале сложатся значительно лучше. Трасса имени Жиля Вильнева должна лучше подойти характеристикам «Заубера», поэтому с нетерпением жду возможности сесть за руль и раскрыть потенциал машины. Свободные заезды должны помочь понять, какие именно настройки будут оптимальными и в каких компонентах нужно прибавить.

— Какое значение имел для вас этап в Барселоне, где вы в красивом стиле набрали четыре очка, несмотря на штраф?

— Это было круто! Я говорю не только о себе, но и обо всей команде, которая была вознаграждена очками за тяжелый труд. Мы боролись на равных с командами из середины таблицы, а в чём-то даже их превосходили. Это было отличное чувство, особенно после моей травмы зимой.

— Раз уж вы сами заговорили про эту травму, события межсезонья не повлияют на ваше решение ещё раз попробовать силы в «Гонке чемпионов»? (вопрос от mrcobain)

— Конечно, не повлияет. Это гонки, и здесь может случиться всякое. Это не повлияет на моё участие в подобных мероприятиях в дальнейшем, конечно, если меня будут туда приглашать (улыбается).



— Плавно переходим к вашему инциденту с Дженсоном Баттоном в Монако. Перед гонкой Дженсон сказал, что хочет просто повеселиться.

— Я не уверен, что Баттон имел в виду подобное веселье (улыбается). Веселья было мало, но гонки есть гонки, такое происходит время от времени. Вы знаете, после окончания Гран-при Дженсон сам подошёл ко мне и извинился, и я, конечно же, принял его извинения. Знаю, что он не хотел никому навредить, просто слегка перестарался.

— По части скорости Гран-при Монако был худшей гонкой сезона для «Заубера». Можно ли рассчитывать в Монреале на повторение истории с Барселоной, исходя из характеристик трассы?

— В предыдущие годы в Канаде было много выездов машины безопасности, что всегда даёт дополнительные возможности середнякам и аутсайдерам. Что касается характеристик трассы, то не соглашусь, что мы можем рассчитывать на повторение испанской истории. Здесь очень длинные прямые, а максимальная скорость не является нашей сильной стороной. Но опять же, в Монреале переменчивая погода, которая может внести коррективы в расклад сил. Мне остаётся надеяться, что эта гонка будет лучше предыдущей и даст нам возможность понять, как работают обновления.

После окончания Гран-при Дженсон сам подошёл ко мне и извинился, и я, конечно же, принял его извинения.

«Не заглядываю далеко в будущее»

— Паскаль, где вы видите себя через два года и как должна развиваться ваша карьера? (вопрос от Антона Сучкова в сообществе «Чемпионат.Автоспорт»)

— Ох, это слишком долгий срок, я не заглядываю в будущее так далеко (смеется). Тут бы понять, что произойдёт через две недели, потому что всё меняется настолько стремительно, что порой вы не успеваете опомниться.



— Вы с большим успехом управляли машиной DTM, а теперь участвуете в гонках Формулы-1. На ваш взгляд, в чём основные сложности и различия в настройках машин этих двух гоночных серий? (cfkarlson)

— В Формуле-1 существует огромный спектр настроек, которые могут кардинально изменить поведение машины в конкретный момент. Безусловно, здесь гораздо больше пространства для творчества. В DTM всё не так. Во-первых, там нет антикрыльев, если не считать спойлера сзади, который не играет столь большой роли. Вам не нужно настраивать переднее крыло, вы особо не задумываетесь об аэродинамике. С точки зрения настроек болида Формула-1 на порядок сложнее по сравнению с DTM. Поэтому в «Заубере» так много умных инженеров, которые занимаются настройками с большой страстью и умением. Гонщики также дают комментарии, исходя из своих предпочтений, но главное, работа идёт именно от инженеров, которые имеют возможность изучить поведение машины с научной точки зрения. Результаты их усилий часто близки к идеалу.



— В DTM все машины близки по скорости. Безусловно, есть различия в производителях, настройках, но в целом это серия с равными возможностями, чего нельзя сказать о Формуле-1. Хотели бы вы видеть «королевские гонки» более похожими на DTM в этом отношении? (вопрос от Никиты Слепкова из «ВКонтакте»)

— Честно говоря, отрывы между лидерами и аутсайдерами стали главным сюрпризом для меня, когда я пришёл в Формулу-1. По большому счёту весь пелотон разделён на конкурентные группы, где сражаются по две-три машины максимум. «Заубер» не сражается с «Феррари» или «Мерседесом», нашими соперниками являются парни из «Макларена». В середине пелотона рубятся «Уильямс», «Форс Индия», «Торо Россо», «Хаас». В DTM у каждого пилота есть шанс на победу, в то время как в Формуле-1 вы гоняетесь всего с несколькими болидами.



— Но ведь Формула-1 может потерять свою уникальность, если все машины будут одинаковыми? Как же престиж Кубка конструкторов?

— Соглашусь с вами, с одинаковыми машинами Формула-1 не будет Формулой-1. Но я считаю, что разрыв между командами должен быть существенно меньше. Было бы здорово увидеть какие-то сюрпризы в гонках, ведь именно за это мы любим спорт. Сейчас мы уступаем «Мерседесу» примерно две с половиной секунды. Если «Заубер» проводит хороший уик-энд, то отрыв сокращается до двух секунд, а если плохой, то увеличивается до трёх. В любом случае это слишком много.

Отрывы между лидерами и аутсайдерами стали главным сюрпризом для меня, когда я пришёл в Формулу-1.

«Не думаю о переходе на моторы „Хонда“

— Что вы думаете по поводу перехода на моторы «Хонда» со следующего сезона, учитывая проблемы «Макларена»?

— Честно говоря, я вообще не думаю об этом. У меня контракт всего на один сезон, так что я не знаю, где буду в следующем году. Сейчас слишком рано говорить о том, как повлияет смена двигателя на меня лично. Вполне возможно, что «Хонда» наконец-то добьётся прогресса, что позволит «Зауберу» сделать шаг вперёд.



— Вы управляли болидами с моторами «Мерседес» и «Феррари». В чем основные отличия двух силовых установок? (mrcobain)

— Безусловно, есть серьёзные различия между этими моторами. Но также необходимо учитывать, что в этом году машины сильно отличаются от прошлогодних, что делает сравнение не до конца точным. Изменения в регламенте повлияли на работу моторов, поэтому я бы не сказал, что эти сравнения будут корректными.



— Формулу-1 критикуют за то, что звук силовых установок больше не похож на классический вариант, который зрители привыкли слышать. Вспомните легендарную эру турбомоторов в 80-е, когда всё было совсем по-другому. Как вы относитесь к такому повороту событий?

— На такие перемены нельзя смотреть только с одной стороны. Несмотря на ухудшение звукового сопровождения, взгляните, сколько лошадиных сил выжимают эти моторы. Это просто удивительно! Именно сейчас в Формуле-1 наступает эра самых мощных моторов, технологии шагнули настолько далеко вперёд, что из таких маленьких агрегатов теперь можно выжимать под 1000 лошадиных сил. Разве это не круто? С точки зрения звука моторов, мне нравилась эпоха середины 2000-х. Я как раз рос в то время и постоянно смотрел гонки Формулы-1. Тогда я мечтал однажды сесть за руль болида, так что звук тех моторов запомнился мне в особенной степени.

— В завершение беседы хотелось бы поинтересоваться, какие сериалы смотрит Паскаль Верляйн и какая у него любимая футбольная команда? (rash91)

— Честно говоря, я не смотрю сериалов (Паскаль не сразу понял, как переводится TV-show c английского и подумал про реалити-шоу. – Прим. «Чемпионата»). Вы же говорите про шоу вроде того, с участием Ким Кардашьян (смеется)? Ой, так это не то? Что-то наподобие «Друзей», «Декстреа», «Настоящего детектива»? Теперь я понял (смеется). Мне нравятся сериалы «Сотня», «Игра престолов» и «Империя».



Что касается любимого футбольного клуба, то мне нравятся две команды в Германии. Во-первых, это мюнхенская «Бавария». Во-вторых, это «Фрайбург», так как один из их спонсоров поддерживал меня на протяжении многих лет карьеры. Мы ходили на матчи команды несколько раз, и это был отличный опыт.