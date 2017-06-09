Лидерство «Феррари», угрозы Алонсо и другие интриги Гран-при Канады

Чем продолжится борьба Льюиса и Себа, в каком настроении в кокпит «Макларена» вернётся Алонсо и как перед родными трибунами выступит Стролл?

Гран-при Монако с большим шумом отгремел в Монте-Карло, но на очереди уже новый этап Формулы-1 — Гран-при Канады на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале. К одной из самых зрелищных и непредсказуемых гонок сезона главные действующие лица подошли в совершенно разном настроении: в «Феррари» празднуют победу и чествуют инженеров за разработку лучшей машины года, а «Мерседес» пребывает в поисках способа вернуть былое величие.

В чью сторону качнётся маятник в эти выходные, сможет ли Хэмилтон перехватить инициативу у Феттеля и другие интриги Гран-при Канады Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Сохранит ли «Феррари» преимущество?

Три последние Гран-при показали, что на стороне «Феррари» явное преимущество в работе с шинами, в то время как лишённые «умных» подвесок «Мерседес» и «Ред Булл» испытывают с резиной серьёзные проблемы. В Монако «Скудерия» была на голову впереди всех, и инженеры объясняли это тем, что на неабразивном асфальте в Монте-Карло SF70H быстрее выводит шины в рабочий диапазон и аккуратно обращается с ними в медленных поворотах, не допуская перегрева или дисбаланса по осям. Трасса в Монреале в этом смысле похожа на Монте-Карло: низкий износ и медленные или среднескоростные повороты.



Льюис Хэмилтон постепенно отстал от Себастьяна Феттеля на 25 очков, а «Мерседес» по итогам предыдущего Гран-при потерял первую строчку Кубка конструкторов. «Сейчас „Феррари“ быстрее, именно они являются фаворитами, — говорит Льюис. — Но мы изо всех сил работаем, чтобы решить наши проблемы перед оставшимися гонками. Мы подготовили кое-что уникальное, надеюсь, это поможет провести уик-энд на уровне».

«Ред Булл» в этот уик-энд так и не получит обновлённого мотора «Рено», и соперники австрийцев уже списывают их со счетов: ещё в Монако Боттас заявил, что RB13 вряд ли будет где-то так же сильна, как там. Даниэль Риккардо, однако, обещает побороться и называет эту трассу своей. «Здесь тоже очень близко расположены стены и очень коварная трасса — мой тип», — сказал он.



Как сказал Хэмилтон, перед стартом уик-энда фаворитом выглядит «Феррари», но преимущество «Скудерии» довольно шатко, и в гонке инициативу может перехватить «Мерседес». Отметим лишь, что в Канаде «Феррари» не побеждала с начала 2000-х, когда красную дружину представлял Михаэль Шумахер.

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Шестая победа Льюиса в Монреале?

Гран-при Канады проходит с 1961 года, а с 1967-го (за редкими исключениями) является частью чемпионата Формулы-1. Однако с тех пор лишь трём пилотам удалось выиграть эту гонку более двух раз: Нельсону Пике, Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону. Британец побеждал в Монреале пять раз, включая свой дебютный Гран-при Канады в 2007-м, и является единственным среди действующих пилотов, кто выигрывал здесь неоднократно.

Гран-при Канады. Статистическая информация



Длина: 4361 м.

Количество кругов: 70 (305 км).

Шины: «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».

DRS: две зоны — на стартовой прямой и после 12-го поворота.

Рекорд трассы в гонке: 1:13.622 (Рубенс Баррикелло, «Феррари», 2004 год).

Рекорд трассы в квалификации: 1:12.275 (Ральф Шумахер, «БМВ-Уильямс», 2004 год).

Рекорд по числу побед в ГП Канады: Михаэль Шумахер — 7.

Если обновления «Мерседеса» сработают и W08 сможет на равных сражаться с «Феррари», то главным претендентом на победу станет именно Хэмилтон. Он превосходно знает эту трассу и знает, что может быть здесь на голову сильнее соперников. Однако, как показывает этот сезон, если в поисках оптимальных регулировок команда пойдёт в ошибочном направлении, исправить ситуацию шансов может и не быть.



Второй год подряд Льюис приезжает в Монреаль, проигрывая своему сопернику в борьбе за титул более 20 очков. Тогда он смог отыграться в Канаде и сократить отставание, хотя это и не помогло завоевать титул. В этом году ему тоже пора отыгрываться — Ники Лауда уже считает Феттеля главным претендентом на чемпионство.

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Алонсо надоело. Что он будет делать дальше?

Американский вояж Фернандо Алонсо завершился досрочно — за 50 из «500 миль Индианаполиса», однако в те 27 кругов, которые испанец лидировал, он вспомнил что такое бороться за победы. В конце июля исполнится ровно три года, как Алонсо не лидировал в Формуле-1 — ни разу со времён возвращения в «Макларен» Фернандо не сражался среди лидеров.



«Мы должны побеждать, — заявил испанец в четверг. — Если мы выиграем гонку к сентябрю или типа того, я приму решение и останусь. Мы уже три года в такой ситуации — что-то надо менять. Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом мира, но мы далеки от этого. И если ты не видишь перемен и по-прежнему неконкурентоспособен, то пора менять проект».

Фактически Алонсо выставил команде ультиматум. У «Макларен-Хонды», очевидно, в этом году нет шансов бороться за победы, разве что на Гран-при Сингапура MCL32 должна быть достаточно хороша, чтобы у Алонсо был шанс на борьбу хотя бы в топ-5. Сообщение Фернандо также было адресовано другим топ-командам.



Ранее испанец заявлял, что свободных мест на будущий год нет только в «Ред Булл», однако «Феррари» и «Мерседес» тоже пока не демонстрировали явных признаков пригласить Алонсо. И каким-то образом Фернандо должен вернуть себе расположение грандов. Возникнет любопытная ситуация, если «Макларен» в течение сезона в результате стечения множества непредсказуемых ситуаций выиграет гонку. А Гран-при Канады и коварный характер трассы имени Жиля Вильнёва часто преподносят сюрпризы.

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Когда покажет прогресс «Рено»?

После явно более сильного начала сезона, чем год назад, в Энстоуне были полны оптимизма, однако пока воплотить достигнутый прогресс в очки удаётся не слишком хорошо. Первые гонки показали, что у машины есть проблема с износом резины, но её решили новым передним антикрылом, затем инженеры внедрили новое заднее, и восемь очков в Барселоне стали Энстоуну хорошей наградой. Однако в Монако Хюлькенберг и Палмер снова не пробились в десятку.

По итогам шести гонок сезона у «Рено» 14 очков — по 2⅓ за гонку. Даже «Макларен» и «Торо Россо» в прошлом году набирали больше. Нынешнее седьмое место в Кубке конструкторов, очевидно, не соответствует амбициям Карлоса Гона и его компании. Уже две квалификации подряд «Рено» оказывается позади лучших пилотов «Форс Индия» и «Торо Россо», и Энстоун по-прежнему не выглядит командой, способной регулярно и часто набирать очки. С другой стороны, Хюлькенберг в четырёх последних гонках трижды финишировал в топ-10. У Палмера же по-прежнему очков нет.

Блеснёт ли Стролл при домашних трибунах?

Если в эти выходные Лэнс Стролл выиграет свой домашний Гран-при, то в возрасте 18 лет 7 месяцев и 225 дней станет самым молодым победителем гонки Формулы-1 — Макс Ферстаппен был на три дня старше, когда приехал первым в Барселоне. Победа Стролла, впрочем, крайне маловероятна, учитывая, что у дебютанта до сих пор нет ни одного очка — все 20 очков команде принёс ветеран Фелипе Масса.

В последние недели Стролл подвергается жёсткой критике, в то время как самому Лэнсу приходится отбиваться от ярлыка рента-драйвера. К чести самого канадца, стоит отметить, что Боттас выступил в поддержку канадца. «Лэнс выбрал самое неудачное время для дебюта», — сказал финн, имея в виду выросшие в этом году нагрузки.



Попав в «Большие призы» после титула в Формуле-3, Стролл оказался под гигантским прессингом, и в этом плане миллионы его папы могут сыграть с молодым спортсменом злую шутку. Дебютный домашний Гран-при — хороший шанс переломить тенденцию.

Погода

Синоптики в этот уик-энд предсказывают в Монреале пасмурную и переменчивую погоду. Дождь может пойти уже в пятницу, причём метеорологи утверждают, что наибольшая вероятность выпадения осадков приходится на время проведения второй тренировки. В субботу погода должна стать солнечной, а в воскресенье вновь могут пойти дожди. Вероятность — 1 к 4.



9 июня, пятница: облачно, вероятность осадков — 12%, ветер — 2 м/с, 21°C.



10 июня, суббота: преимущественно солнечно, без осадков, ветер — 2 м/с, 24°C.



11 июня, воскресенье: переменная облачность, вероятность осадков — 20%, ветер — 8 м/с, 28°C.