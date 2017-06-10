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Льюис Хэмилтон
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Достать Сенну. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады и 65-й поул

Хэмилтон завоевал 65-й поул в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным Сенной. Удержится ли британец впереди и в гонке?
10 июня 2017, суббота. 23:25. Авто

Квалификация в Монреале принесла Льюису Хэмилтону 65-й поул в карьере и позволила сравняться по этому показателю с легендарным Айртоном Сенной — кумиром детства британца. «Сенна был одним из тех, кто вдохновил меня стать тем, кем я стал, — сказал Льюис. — Сравниться с ним и получить его шлем в подарок — огромная честь».

Более трёх десятых Хэмилтон «привёз» Феттелю и разделит с главным соперником в чемпионате первый ряд стартовой решётки Гран-при Канады. Позади двух ведущих расположились Боттас и Райкконен, так что в гонке болельщиков снова ждёт плотная борьба четырёх пилотов.

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«Мерседес» перехватывает инициативу

«Мерседесы» доминировали в квалификации во всех сегментах, причём в первой и второй частях заездов «Серебряные стрелы» расположились на двух первых строчках, в полном составе переиграв «Феррари». В Q3, правда, Валттери Боттас не смог улучшить в финальной попытке и уступил вторую позицию Феттелю, однако итоговое преимущество «Мерседеса» превысило три десятые — в последний раз такой большой разрыв между двумя командами был в Бахрейне. Тогда на поуле тоже стоял «Мерседес», однако победу завоевал Себастьян Феттель.

На этот раз Себ в решающей попытке допустил помарку во втором повороте, однако это не помешало опередить Боттаса. «Не могу быть доволен своим пилотажем, но я очень доволен машиной, — сказал немец. — Мы знали, что проблемы „Мерседеса“, которые у них были в Монако, не могут продолжаться вечно. Обгонять здесь непросто, но мы быстры на любых трассах и в любых условиях, так что я с уверенностью смотрю вперёд».

Хэмилтон и Феттель снова стали главными претендентами на победу, в то время как Боттас и Райкконен остались на втором ряду. Валттери посетовал на собственную ошибку в решающей попытке, а Кими заявил, что поведение машины далеко от идеала. Оба оказались от лидеров достаточно далеко, уступив времени поула более семи десятых.

Третью линию стартового поля в полном составе оккупировали гонщики «Ред Булл», причём Макс Ферстаппен уже в третий раз подряд опережает Даниэля Риккардо. Ферстаппен проиграл времени поула менее секунды, хотя предполагалось, что на скоростной трассе в Монреале «Ред Булл» снова отстанет от лидеров. И хотя этого наверняка не хватит для борьбы за победу, в Милтон-Кейнсе довольны достигнутым прогрессом.

Масса — против «Форс Индия», Сайнс — против Квята

В середине пелотона сильнее всех выступил «Уильямс», чего не случалось с Гран-при России, — Фелипе Масса показал седьмое время, уступив только тройке грандов. Вслед за бразильским ветераном в полном составе квалифицировалась «Форс Индия» — Серхио Перес на восьмом месте, а Эстебан Окон, который уже в третий раз в этом году пробивается в финальный сегмент, будет стартовать девятым. Десятое место занял Нико Хюлькенберг, и для «Рено» это первый выход в Q3 со времени этапа в Сочи.

Даниил Квят, чей пилотаж стал причиной недовольства Сайнса, расположился на одиннадцатой строчке. По ходу квалификации россиянин пытался забраться в «воздушный мешок» позади Сайнса, однако испанец посчитал, что давать «слипстрим» напарнику несправедливо. «Сзади постоянно кто-то был, и каждый раз это был напарник, — заявил по окончании заездов Карлос. — Я был недоволен, потому что наши с ним шансы были неравны. Не очень-то приятно отдавать другому четыре десятые, когда ничего не получаешь взамен». «Торо Россо» пока не прокомментировала неожиданную реакцию испанца, который, задев стену в девятом повороте, квалифицировался 13-м.

Между двух «Торо Россо» — с 12-го места — в Канаде стартует Фернандо Алонсо. «Думаю, круг был хорошим, чистым. Я прошёл его на максимуме и доволен результатом, — говорит испанец. — Двенадцатое место, конечно, не лучшая позиция для старта, но, учитывая нашу нехватку в мощности, мы можем быть довольны».

Четырнадцатое место на старте займёт Ромен Грожан на «Хаасе». Американская команда уже долгое время испытывает проблемы с балансом и тормозами, а в Монреале эти компоненты критично важны. Ещё в пятницу Грожана развернуло в первом повороте из-за сбоя тормозов, так что Ромена ждёт непростой Гран-при.

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Стролл не блещет. Опять

Для целого ряда пилотов квалификация в Монреале прошла неудачно, и для каждого из них она стала далеко не первой. Джолион Палмер, в отличие от трёх предыдущих этапов, вышел в Q2, но там не смог повторить своего времени, остался последним и будет стартовать 15-м. Стоффель Вандорн в седьмой раз из семи уступил напарнику и занял 16-е место (это уже шестой в сезоне вылет бельгийца в первом же сегменте).
Лэнс Стролл, единственный канадец в пелотоне, занял 17-е место. Девятый ряд стартового поля с ним разделит Кевин Магнуссен, а на последнем ряду во второй раз подряд остались «Зауберы»: Маркус Эрикссон — на 19-й строчке, Паскаль Верляйн — на последней. Это первое поражение Верляйна от напарника в этом году — до этого немец каждый раз выступал в квалификации лучше Эрикссона.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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