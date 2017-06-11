Хэмилтон сокращает отрыв в Канаде, Квяту снова не повезло

Ферстаппен начинает и… сходит

Льюис Хэмилтон против Себастьяна Феттеля – можно ли придумать более интригующую первую линию стартового поля? Однако борьбы на пути к первому повороту между гонщиками «Мерседеса» и «Феррари» не вышло: Льюис уверенно сохранил лидерство, а вот Себ проехал первые метры дистанции не так шустро. Немец пропустил Боттаса, а по внутреннему радиусу мимо него, как торпеда, пронёсся Ферстаппен. Макс вырвался аж на вторую строчку, попутно сильно повредив Феттелю правую часть переднего антикрыла.

Через некоторое время Себастьян получил возможность позлорадствовать: технические проблемы быстро завершили гонку Ферстаппена. Вот только и сам пилот «Феррари», помучившись несколько кругов на подбитой машине, все же поехал на ранний пит-стоп для замены антикрыла и получения «суперсофта», на котором решил ехать аж до самого финиша. Теперь Себа ждала длительная погоня.

Если же вернуться к старту, то он не обошёлся без крупной аварии: Сайнс дважды решил подрезать Грожана и со второй попытки всё-таки добился своего, отправившись в разворот. Неуправляемый болид «Торо Россо» вынес Фелипе Массу, который до этого потерял скорость в борьбе с двумя «Форс Индия». Если бы не это, бразилец не пересёкся на трассе с Сайнсом, а так – сход и сейфти-кар на трассе.

Квят и невезение. Новый выпуск

Ещё до старта очередные проблемы подкараулили Даниила Квята: его болид заглох перед прогревочным кругом. Команда смогла быстро завести машину, так что россиянину не пришлось стартовать с пит-лейна. Однако Квят не успел обогнать всех, впереди кого он должен был стартовать, до так называемой линии сейфти-кара. Даниил всё же стартовал со своей позиции, однако получил штраф от стюардов.

С этим наказанием всё вышло совсем непросто. Сначала Квята наказали относительно травоядным проездом по пит-лейну, после которого Даниил сохранял шансы на очки. Однако затем судьи внезапно решили, что штраф слишком слабый — и дополнительно наградили Квята ещё десятью секундами, которые ему предстояло отстоять на пит-стопе. Честно говоря, трудно припомнить иной случай, когда пилота дважды наказывали за один эпизод. Спрашивается, что мешало сразу подумать чуть больше и вынести верный штраф?

Так или иначе, в ожидании второй части штрафа и единственного пит-стопа Квят шёл в очковой зоне на девятой строчке позади Нико Хюлькенберга, а позади россиянина потихоньку догонял Лэнс Стролл, который по ходу домашней гонки совершил несколько неплохих обгонов и вообще смотрелся молодцом, всерьёз претендуя на первые очки.

Хэмилтон вне конкуренции, за ним — схватка

Лишившись на старте главного оппонента в лице Феттеля, Льюис уверенно повёл гонку. Даже когда Макс Ферстаппен освободил трассу для Боттаса, Валттери не смог приблизиться к напарнику. Хэмилтон уверенно лидировал, наращивая отрыв, а Боттас не менее уверенно продвигался в сторону второго места.

Куда интереснее всё было с третьим местом. На нём шёл Риккардо, далее находился Перес и лишь за ним — Райкконен, который на первых кругах допустил ошибку и чуть не разбил машину о стену. Пока финн отлавливал автомобиль, Перес его и опередил. Это была не единственная проблема Райкконена: позднее он «схватил» прокол и был вынужден ехать в боксы во второй раз.

Таким образом, Риккардо занимал финальную подиумную позицию, за ним совсем рядом держался Перес, а на самого мексиканца после пит-стопа Райкконена наседал Окон. Эстебан по радио попросил команду, чтобы Чеко подвинулся — чтобы дать французу побороться за подиум на более свежих, чем у напарника, шинах. Перес от идеи был не в восторге, утверждая, что и сам ещё пойдёт в атаку на Риккардо, когда дело дойдёт до трафика. А сзади двух гонщиков «Форс Индия» догоняли Райкконен и Феттель — Себ всё же совершил второй пит-стоп и мчал на почти свежем «ультрасофте». При этом скорость двух «Феррари», что понятно при свежих шинах, была значительно выше, чем у Риккардо и двух «Форс Индия».

Квят и невезение. Часть сотая

Даниил совершил свой единственный пит-стоп на 55-м круге. Простоял десять секунд, после чего механики попытались поставить новый комплект «ультрасофта». Но и тут что-то пошло не так! Заднее правое колесо ни в какую не хотело вставать на место. Помучившись, побежали за комплектом «софта», а чтобы не убить мотор, его заглушили. Короче, пока всё это делали, гонка была убита окончательно — 17-е место и два круга отставания от лидера. Чуть позже Даниил сошёл в боксах. Остаётся понять, кто всё-таки проклял Квята и что с этим всем делать.

Проблемы Даниила дали окончательно понять: за финальные позиции в десятке будут сражаться Стролл и вцепившийся в него Алонсо (несмотря на регулярные жалобы на слабый мотор). Идущий 11-м Грожан к ним не приближался, давая обоим пилотам отличные шансы на первые очки в сезоне. Однако мотор «Хонда» вновь оказался иного мнения, выведя Фернандо из борьбы за несколько кругов до финиша. Испанец пошёл к болельщикам кидать перчатки, Стролл вздохнул с облегчением и поехал праздновать два первых очка в карьере, а Грожан замкнул очковую зону.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +19.783

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35.297

4. Себастьян Феттель («Феррари») +35.907

5. Серхио Перес («Форс Индия») +40.476

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +40.716

7. Кими Райкконен («Феррари») +58.632

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +60.374

9. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

Фернандо Алонсо («Макларен») — сошёл

Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл

Фелипе Масса («Уильямс») — сошёл

Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — сошёл. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)2. Валттери Боттас («Мерседес») +19.7833. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35.2974. Себастьян Феттель («Феррари») +35.9075. Серхио Перес («Форс Индия») +40.4766. Эстебан Окон («Форс Индия») +40.7167. Кими Райкконен («Феррари») +58.6328. Нико Хюлькенберг («Рено») +60.3749. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 кругаФернандо Алонсо («Макларен») — сошёлДаниил Квят («Торо Россо») — сошёлМакс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёлФелипе Масса («Уильямс») — сошёлКарлос Сайнс-младший («Торо Россо») — сошёл.

«Феррари» в борьбе, но разной

Ближе к финишу гонки Кими Райкконен решил поспорить с Квятом и Массой за звание самого невезучего пилота дня. Сначала финн срезал последний поворот и пропустил вперёд Феттеля, а пото начал существенно терять скорость — по две с лишним секунды с круга. Это явно приободрило идущего восьмым Хюлькенберга, начавшего атаковать. Однако постепенно Кими восстановил приемлемый темп и остался хотя бы седьмым.

Между тем Феттель быстро догнал две «Форс Индия», которые так и не поменялись позициями. У Себа оставалось 7-8 кругов, чтобы попробовать отыграть побольше мест. Немцу помог Окон: Эстебан попробовал-таки пройти Переса, в итоге потерял скорость в последнем повороте, после чего Феттель смелым выпадом в первом повороте вышел на пятое место. Ещё пара кругов – и позади остался Перес. Окон ещё раз попробовал атаковать Переса в конце последнего круга — не вышло, и после финиша Эстебан охарактеризовал случившуюся ситуацию как «нечестную» — ждём разборок в «Форс Индия». Ну а Феттелю уже не хватило кругов, чтобы догнать Риккардо в борьбе за подиум.

Таким образом, Себ набрал 12 очков – против 25 у спокойно доведшего дело до победы Хэмилтона. Боттас остался вторым. Теперь в общем зачёте отрыв Феттеля от Льюиса сократился до 12 очков — всё только начинается!