«Торо Россо» лихорадит, Окон взрослеет. Главные итоги Гран-при Канады

Уверенный дубль в Канаде вернул «Мерседес» на первую строчку Кубка конструкторов, однако не это главная новость для Тото Вольфа и его команды — «Серебряные стрелы» снова были доминирующей силой на трассе. «Феррари», впрочем, сама облегчила соперникам задачу, неудачно начав гонку. В итоге в двух последних Гран-при «Мерседес» и «Феррари» набрали по 61 очку. Эти и другие итоги Гран-при Канады — в нашем традиционном обзоре.

Хэмилтон сокращает отрыв в Канаде, Квяту снова не повезло Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Канады, Феттель после инцидента на старте стал 4-м, а Квят потерял шансы на очки из-за штрафа и проблем.

Проблемы «Мерседеса» остались позади

Гонку в Монреале Хэмилтон и Феттель начинали с первой линии стартового поля, казалось, что именно эти двое разыграют между собой победу, но уже ко второму повороту Себ был четвёртым, пропустив не только Боттаса, но и Ферстаппена. Сломавшееся в коллизии с Максом антикрыло и вовсе отбросило Феттеля в конец пелотона.

«Скудерия» стойко отыгрывалась, перевела обоих гонщиков на тактику двух пит-стопов, но в конце концов это не помогло. Для Кими Райкконена надежды на высокий результат кончились с началом проблем с тормозами — хорошо, что финн вообще смог добраться до финиша, пусть и седьмым. Феттель боролся до самого конца и последние 20 кругов провёл едва ли не в квалификационном режиме, но дотянуться до подиума не смог и он.

Прямого противостояния «Мерседеса» и «Феррари» в этот раз не вышло, однако Льюис Хэмилтон на последних кругах продемонстрировал истинный расклад сил в этой гонке. На финальном отрезке Феттель мчал во весь опор и ставил рекордные круги. На 62-м, когда Себ догонял «Форс Индия», его лучшим временем стало 1:14.962 — в этот момент он был в полутора секундах от Окона, так что трафик влияния не оказал. А буквально через две минуты Хэмилтон прошёл круг за 1:14.551, почти демонстративно «сняв» с времени Феттеля полсекунды.

«Мерседес», как уже было сказано выше, снова вышел в лидеры Кубка конструкторов, но в личном зачёте продолжает лидировать Себастьян Феттель. Третья победа в сезоне позволила Льюису Хэмилтону сократить разрыв до двенадцати очков, но это по-прежнему существенный запас.

В этот уик-энд «Серебряные стрелы» выступили безупречно, реабилитировавшись за возникшие в Монако проблемы. Однако не факт, что эти проблемы не вернутся, например, уже на следующем этапе в Баку, на гладком асфальте которого заставить резину работать тоже может оказаться непросто.

Окон вырос

Ещё до дебюта в «Маноре» в прошлом году Эстебана Окона называли одним из главных талантов своего поколения. В 2014-м он победил в Формуле-3 Макса Ферстаппена, а в 2015-м завоевал титул чемпиона GP3. В Формуле-1 француз не провёл ещё и двадцати гонок и считается новичком с большим будущим. Но после стычки с напарником новичком назвать Окона уже не получится.



Всю гонку в Канаде «Форс Индия» держались в лидирующей группе и, более того, в первой пятёрке. Под финиш в команде даже попытались зацепиться за третье место, но Перес подобраться к Риккардо на расстояние атаки не смог. Тогда Окон попросил команду дать ему шанс, но Чеко пропускать напарника отказался, даже несмотря на обещания вернуть позицию, если Окон Риккардо так и не пройдёт. В итоге Риккардо не прошёл никто, а Перес и Окон не смогли в концовке сдержать Феттеля.

«Всю гонку я был позади Даниэля, в его DRS-зоне. Всё, что мне нужно было это маленькая ошибка с его стороны, одна блокировка. Но он ехал идеально, — сказал после финиша Перес. — Когда команда попросила меня пропустить Окона, мы опережали отстающих на круг, и я попросил, чтобы мне дали шанс — в трафике вероятность ошибки больше, а я был прямо позади Риккардо. У Эстебана в тот момент были намного более свежие шины, чем у меня, но он никогда не был достаточно близко, чтобы обогнать меня».



«Обидно, что мне так и не дали шанс пройти Риккардо. Думаю, подиум для меня был вполне реален, — заявил в свою очередь Окон. — Такое случается, тем не менее нам определённо нужно обсудить произошедшее. Моё время ещё придёт».



Так или иначе, Перес и Окон финишировали на пятом и шестом местах и принесли в копилку команды 18 очков — это второй лучший результат команды в сезоне после 22 баллов на Гран-при Испании. У «Форс Индия» уже 71 очко — это больше, чем у преследующих их «Торо Россо», «Уильямса» и «Рено» вместе взятых.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 222

2. «Феррари» — 214

3. «Ред Булл» — 112

4. «Форс Индия» — 71

5. «Торо Россо» — 29

6. «Уильямс» — 22

7. «Рено» — 18

8. «Хаас» — 15

9. «Заубер» — 4

10. «Макларен» — 0.

«Торо Россо» пора принимать меры

В начале сезона в Фаэнце хвалили новую машину на все лады, за схожесть во внешнем виде STR12 даже сравнивали с W08, а с возвращением двигателей «Рено» в «Торо Россо» рассчитывали, что прошлогодний кошмар останется позади. Но он не остался, и сейчас у «Торо Россо» на два очка меньше, чем ровно год назад.



STR12 на самом деле получилась довольно неплохой машиной без явных недостатков, однако она очень капризна и работает в крайне узком рабочем диапазоне. И это если она работает — в Канаде уже во второй раз в сезоне Даниил Квят сошёл из-за технических проблем. Более того, до своего схода россиянин не смог отправиться на прогревочный круг, из-за ошибки команды получил штраф, а затем ещё один — из-за ошибки судей. Для Сайнса гонка закончилась гораздо быстрее — аварией на первом круге.



Самое печальное в этой ситуации то, что у Даниила Квята на дистанции был отличный темп — на изношенном «ультрасофте» россиянин ехал примерно с теми же временами, что и соперники вокруг него. Далеко не каждый уик-энд «Торо Россо» едет так здорово и далеко не каждый свой шанс реализует команда из Фаэнцы. Нынешний сезон, несмотря на вроде бы здоровую атмосферу в команде, хорошую машину и опытных пилотов, пока остаётся историей провалов и ошибок.

«Тупой цирк! Чёртова шутка!» Квят – о двух штрафах в Канаде Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от Гран-при Канады, жёстко раскритиковав ФИА за неразбериху со штрафами.

Дома стены помогают

Лэнсу Строллу дебют в Формуле-1 дался непросто. Постоянные проигрыши в квалификации, частые аварии и деньги его отца лишь подливали масла в огонь, пока Стролл не стал одним из самых критикуемых пилотов на стартовой решётке. Но теперь, когда у Лэнса появились первые очки, давление на дебютанта должно несколько снизиться.

«Я очень доволен собой, командой, всеми! Всю гонку баланс машины был прекрасен, я был в потоке, — ликовал после финиша Стролл. — Финишировать и набрать очки в Формуле-1 — для меня это очень много значит».



Лэнс действительно может порадоваться за себя, однако «Уильямс» должен набирать очки обеими машинами, и критика обрушится на Стролла с двойной силой, если в ближайших гонках он не сможет дотянуться до топ-10.

С обгонами всё нормально

В первых гонках нынешнего сезона болельщики были несколько обескуражены малым числом обгонов. Борьба стала напряжённее, чтобы обогнать соперника, нужно долго готовить атаку, а за годы сверхмягких «Пирелли» и слабой аэродинамики многие привыкли к валу опережений пилотов на прямых.



Но в Гран-при Канады недостатка в обгонах не было. Постоянная погоня в исполнении Себастьяна Феттеля и его борьба за подиум под финиш, а также серия обгонов от Лэнса Стролла наглядно продемонстрировали, что и на таких машинах можно бороться и отыгрывать позиции. Да, на некоторых трассах обгонять проще, чем на других, но от этого автодром имени Жиля Вильнёва становится только лучше.