Квят в Канаде: полный набор несчастий

Будучи лишённым возможности набрать очки на уличной трассе в Монако после неосмотрительного манёвра соперника, в Канаду россиянин явно направлялся с желанием восстановить справедливость и всё-таки пробиться в первую десятку на финише Гран-при. Увы, но в Монреале Квята подставили не соперники, а собственная команда и новая переменная в гонках Даниила — судьи!

Тренировки

В первой части свободных заездов Гран-при Канады Квят стал десятым, тогда как его напарник Карлос Сайнс-младший времени показать не смог из-за проблем с машиной. Во второй практике Даниил прибавил и стал девятым, а испанец оказался 13-м. В третьей тренировке россиянин впервые уступил напарнику, показав 11-е время против десятого.

Квалификация

Сражение за стартовые позиции внезапно обернулось разногласиями между пилотами «Торо Россо» — Сайнс-младший выразил своё недовольство попытками Квята воспользоваться слипстримом от болида испанца. Карлос в итоге всё-таки оказался в финальном сегменте, где занял девятое место, а вот Даниил не смог выйти из второй части квалификации и стал 11-м, поскольку после контакта с отбойником одно из колёс оказалось проколото и этот инцидент, по заявлению инженера команды Джоди Эггинтона, сказался на временах обеих машин.

Сайнс: мне понравилось обсуждение по ситуации с Квятом в квалификации

Гонка

Называя по итогам субботы 11-ю позицию не худшим местом для начала гонки, россиянин даже не мог себе представить, чем для него обернётся воскресенье. На решётке STR12 заглохла и смогла отправиться на последний круг последней и после вмешательства механиков команды. Предсказуемо не успев обогнать всех, впереди кого он должен был стартовать, до линии сейфти-кара, Квят всё же встал на свою позицию: у него уже не получалось свернуть на пит-лейн. Естественно, от взора судей, которые и более мелкие-то проступки замечали, это не укрылось и в наказание Даниилу велено было проехать через пит-лейн, что он и сделал на 15-м круге.



Отыгравшись на старте за счёт неприятностей у соперников, россиянин со своей седьмой позиции заглянул в боксы, откуда вернулся на 11-м месте. Ехал пилот в хорошем темпе, приближаясь к заветной очковой зоне, куда попал после начала пит-стопов у соперников. Квята ждал и его первый «боевой» визит на пит-лейн, но тут в дело вмешалась ФИА. Международная автофедерация особо адекватными и последовательными решениями не отличалась никогда, но на сей раз превзошла сама себя — Даниилу выписали 10 штрафных секунд за — внимание! — неправильное наказание по итогам ошибки в размещении машины на старте. То есть судьи, не сумевшие быстро и верно определиться в требуемой пенализации, за свою собственную ошибку второй раз наказали пилота. Не исключено, что это первый в истории Формулы-1 случай двойного штрафа за один и тот же проступок.



На 53-м круге «Торо Россо» с №26 вновь свернула в боксы, где начался какой-то ужас. Когда Квят отстоял положенные десять секунд штрафа, механики никак не могли установить заднее правое колесо. Провозившись с ним и так не сумев поставить нужный комплект «суперсофта», пилоту велели заглушить перегревающийся мотор, после чего механики всё же переобули болид в спешно принесённые из боксов покрышки «софт», запустили двигатель и с отставанием в два круга вернули Квята на трассу. Проехав один виток по трассе имени Жиля Вильнёва, Даниил заехал на пит-лейн и официально оформил сход. Ни одна «Торо Россо» до финиша Гран-при Канады не добралась.

Даниил Квят Фото: Reuters

Работа команды и пилота

Учитывая, что Сайнс-младший сошёл через пару поворотов после старта, сравнивать темп Квята с темпом напарника возможным не представляется. Но в целом, даже если вынести Карлоса за скобки, Даниил на Гран-при Канады проявил себя более-менее неплохо.

О команде этого не скажешь. Да, из-за проблем со сцеплением пилот не смог вовремя уйти на прогревочный круг, но более чёткая работа командного мостика могла бы позволить избежать штрафа. Работа же механиков на пит-стопе также никакой критики не выдерживает — возможно, есть и объективные причины заминке с гайкой, но это в любом случае зона ответственности команды. Интересно, что в послегоночном пресс-релизе Франц Тост не рассказал о своём отношении к двум штрафным баллам в лицензию пилота, которые щедро выписала ФИА за… да, неправильную постановку машины на стартовой решётке! Судьи — только вдумайтесь в это — за одно и то же наказание ТРИЖДЫ наложили санкции на пилота, сделав это дважды по ходу гонки и сразу после её окончания. Если в «Торо Россо» ситуацию оставят без внимания, то это будет очень показательным в отношении коллектива к своим гонщикам.

Даниил Квят Фото: Reuters

Цитата

«Ещё один штраф? Да это чёртова шутка! Что они там вообще делают? Для кого эти правила? Они думают, что мы здесь чёртовы таксисты, а не гонщики Формулы-1. Тупой цирк!» — не особо стесняясь в выражениях прокомментировал тот бред, что творился на Гран-при Канады Даниил Квят.

«Тупой цирк! Чёртова шутка!» Квят – о двух штрафах в Канаде Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от Гран-при Канады, жёстко раскритиковав ФИА за неразбериху со штрафами.

Что дальше

Через две недели Формула-1 проведёт второй в своей истории этап в Баку и первый в статусе Гран-при Азербайджана, поскольку в прошлом году гонка дебютировала в календаре чемпионата мира в ранге Гран-при Европы. Хочется верить, что на уличной трассе Даниилу Квяту будет сопутствовать успех и, что самое главное, удача — уж слишком много в Монреале на россиянина пришлось неприятностей и от «Торо Россо», и от ФИА да и, похоже, конфликт с напарником тоже зреет…