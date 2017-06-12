Хит-парад Канады: провал “Феррари” и ярость Квята

Пилот дня: Эстебан Окон

Гран-при Канады оказался богат на героев — как прыгнувших выше головы (Лэнс Стролл), так и отработавших на привычном высочайшем уровне (Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо). Себастьян Феттель отметился феноменальным прорывом, оставшись в круге от подиума после поломки и последнего места в начале гонки. Но ярче всех выступил Эстебан Окон.

Француз отлично отработал в квалификации, а в гонке выстрелил, как из пушки. Прекрасный старт и бережное обращение с шинами на какое-то время вывели его даже на второе место. В конце Эстебан вполне мог забраться на подиум, но помешало то ли упорство Серхио Переса, то ли запрет на явную борьбу внутри команды в “Форс Индия”. Так или иначе, Чеко не подвинулся, когда 20 кругов не мог толком атаковать Риккардо, а сам Окон решительно пошёл на него лишь под финиш — не хватило трёх десятых секунды.

Чеко не подвинулся, когда 20 кругов не мог толком атаковать Риккардо, а сам Окон решительно пошёл на него лишь под финиш.

Тем не менее, в Канаде Эстебан впечатлил многих, и если раньше его рассматривали как младшего напарника Переса, то сейчас он заявил о себе, как о полноценном конкуренте.

Обгон дня: Макс Ферстаппен проходит Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля

Канадская гонка была богаче на прекрасную оборону, чем на яркую атаку. Дэн Риккардо, Чеко Перес и даже Лэнс Стролл продемонстрировали умение защищать свои позиции. Среди атакующих манёвров ярче всего запомнились два: рискованный ход Себастьяна Феттеля в борьбе с Оконом, из-за которого француз срезал траекторию, а немец вырвался вперёд, и сильный ход Макса Ферстаппена на старте.

Ферстаппен феноменально оторвался с места и сразу же обошёл Кими Райкконена. Но на этом голландец не остановился — пока Феттель и Боттас боролись за позицию позади притормозившего в первом повороте Хэмилтона, Макс решил не сбрасывать скорость так сильно и выехал на внешнюю траекторию. Набери Себастьян и Валттери чуть больше скорости, подобный манёвр мог закончиться для голландца на обочине. Но он рискнул и риск оправдался — две отыгранные позиции и второе место ко второму повороту гонки.

Набери Себастьян и Валттери чуть больше скорости, подобный манёвр мог закончиться для Ферстаппена на обочине.

Лучшая тактика: Нико Хюлькенберг (“Рено”)

Когда Хюлькенберг выступал в “Форс Индия”, он регулярно обыгрывал конкурентов за счёт тактики. Сейчас Нико в “Рено”, и всё также грамотен на пит-стопах. То ли научился в прежней команде, то ли он и был двигателем тактической премудрости для индусов.



В Канаде Нико прекрасно сориентировался при виртуальной машине безопасности после остановки Ферстаппена. Немец тут же нырнул в боксы, сменил “ультрасофт” на “суперсофт” и покатил к финишу. В итоге, болид “Рено” не только попал в очки, но и удержался в одном круге с лидерами, опередив “Уильямс” и “Хаас”. А Хюлькенберг опять превзошёл возможности своей машины.

Сюрприз этапа: Лэнс Стролл (“Уильямс”)

Тут никуда не деться — самый критикуемый пилот чемпионата (Палмер всем уже надоел, да?) попал в очки, когда это было больше всего нужно. Юный канадец не смог выйти из первого сегмента квалификации во многом “благодаря” аварии Паскаля Верляйна. Но неплохой старт гонки и обилие инцидентов впереди помогли ему прорваться в очки.

Вдобавок, Стролл совершил чуть ли не больше всех обгонов за гонку. Превзошёл его тут, пожалуй, только Феттель. А всё благодаря позднему пит-стопу, который отбросил Лэнса далеко за пределы первой десятки, но дал ему свежий “ультрасофт”, на котором скоростной “Уильямс” летел на прямых, позволяя канадцу вдоволь наиграться со слипстримом. Вопрос в том, как Стролл будет выглядеть дальше.

Провал этапа: “Феррари”

После второй и третьей тренировок “Феррари” выглядела фаворитом этапа: Райкконен и Феттель были быстрейшими в пятницу и утром субботы. Однако, уже в квалификации оба проиграли свои дуэли — один борьбу лидеров, а другой внутренний чемпионат Финляндии. В гонке же всё пошло ещё хуже.

Любое место, кроме первого, для “красных” теперь поражение. И в Канаде они его потерпели.

И Себ, и Кими отвратительно стартовали в Монреале, проиграв по две позиции. Оба имели шансы зацепиться за подиум, но не воспользовались ими. Да, по обоим ударили технические проблемы — по Феттелю в начале гонки, по Кими в конце. Но будем объективны: и без них “Феррари” была не соперницей “Мерседесу”, а любое место, кроме первого, для “красных” теперь поражение. И в Канаде они его потерпели.

Цитата этапа: Даниил Квят

“Это был настоящий цирк от ФИА. Сначала я получаю проезд по пит-лейну, но даже с учётом его легко мог бы финишировать девятым. Потом они, похоже, спохватились и решили, что одного наказания недостаточно. Мне сказали, что ФИА неправильно вынесло решение, поэтому давайте дадим Квяту ещё одно. У них не настолько сложная работа, но даже её они не в состоянии нормально выполнять. Не знаю, что там происходило. Наверное, они просто уснули. Что ж, в следующий раз я им занесу кофе.

Не помню, что именно я говорил в адрес Чарли Уайтинга по радио, но это точно не были слова благодарности. Ещё один штраф? Да это чёртова шутка! Что они там вообще делают? Для кого эти правила? Они думают, что мы здесь чёртовы таксисты, а не гонщики Формулы-1. Тупой цирк! Я обязательно поговорю с Чарли вместе с кем-то из менеджеров. Хотя не уверен, что именно Чарли решил это. Надо обязательно узнать, кто принимал решение”.