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Обзор второго этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway
Фото: Пресс-служба Mitjet
Текст: Александр Иванов

Лидерство Лукашевича и характер Гвазавы. Итоги этапа Mitjet под Москвой

Второй этап Кубка России Mitjet состоялся на автодроме Moscow Raceway, и Иван Лукашевич вновь оказался сильнее всех.
12 июня 2017, понедельник. 21:45. Авто

Кубок России Mitjet в этом сезоне состоит из шести этапов. И если стартовые заезды сезона в феврале в рамках Arctic Cup проходили в Сочи, гонка поддержки Формулы-1 состоялась в Сочи и первый этап Кубка России Mitjet также принимал у себя «Сочи Автодром», то к июню 20 машин серии уже добрались до Москвы.

Фото: Пресс-служба Mitjet

«Всем известно, что трасса Moscow Raceway была построена по проекту и под руководством знаменитого архитектора Германа Тильке — автора большинства современных трасс для Формулы-1, — говорит генеральный директор российской гоночной серии Mitjet Борис Шульмейстер. — Трасса Moscow Raceway имеет большое количество конфигураций. Мы выбрали вариант с множеством поворотов, что заставляет пилотов сохранять постоянную концентрацию».

Первая гонка в рамках второго этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway запомнилась тотальной контактной борьбой на всех участках трассы. Дмитрий Гвазава после столкновения на стартовом повороте оказался на последней позиции пелотона и был вынужден догонять лидеров. В борьбе за второе место Алексей Карачев зацепил отбойник, после чего ещё до экватора гонки лишился бампера и сильно деформировал капот. Михаил Макаровский, Юрий Борисенко и Андрей Агафонов с вернувшимся в борьбу Гвазавой боролись за третью позицию.

Все эти локальные взаимоотношения на трассе не касались только одного пилота – Ивана Лукашевича. Лидер общего зачета Кубка России Mitjet, Лукашевич оторвался от преследователей уже на первых кругах, после чего ехал в гордом одиночестве и привёз на финише ближайшему сопернику две трамвайные остановки – 23 секунды. Финишировавший на второй позиции Карачев позже был оштрафован судьями из Российской автомобильной федерации. Вместе с Карачевым под штрафные санкции попал и Михаил Макаровский – оба пилота были отправлены за пределы первой восьмёрки. Параллельно с Макаровским финишировал Андрей Агафонов, в итоге занявший второе место. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Юрий Борисенко.

Фото: Пресс-служба Mitjet

На старте второй гонки, по правилам серии Mitjet, первые шесть пилотов выстроились в обратном порядке. Лукашевич отправился на трассу шестым, с первой позиции стартовал Владимир Стрельченко. Уже по ходу первого круга в лидеры гонки выбились Агафонов, Лукашевич, Карачев и Борисенко. Вскоре Лукашевич традиционно оставил всех позади, но на этот раз сделать отрыв ему не удалось. Каково же было удивление собравшихся на трибунах зрителей, когда стартовавший с последней позиции из-за вылета в первой гонке Дмитрий Гвазава смог вклиниться в борьбу за подиум.

Второй этап Кубка России Mitjet. Moscow Raceway

Результаты первой гонки
Категория PRO
1. Иван Лукашевич
2. Андрей Агафонов
3. Юрий Борисенко.

Результаты второй гонки
Категория PRO
1. Иван Лукашевич
2. Дмитрий Гвазава
3. Андрей Агафонов.

Пока Карачев и Агафонов в очной борьбе соперничали за право называться главным преследователем Лукашевича, из-за их спин выскочил Гвазава и уже не отдал вторую строчку вплоть до самого финиша. Карачев, опасно атаковавший соперников по ходу гонки, получил очередной штраф от судей. Вторую гонку подряд на третьей позиции финишировал Андрей Агафонов. Вновь отличную гонку провёл Михаил Макаровский, он остался в шаге от пьедестала почёта.

Фото: Пресс-служба Mitjet

Пилоты категории Semi-PRO в этот гоночный уик-энд в вопросах конкуренции и ожесточенных разборок на трассе не стали отставать от более опытных коллег. Сначала третью гонку подряд со старта сезона выиграл Константин Гугкаев. Вторым и третьим по итогам первого заезда стали дебютанты сезона — Виктор Котов и Никита Худов. Во второй гонке первым из гонщиков Semi-PRO финишировал Антон Немкин, показав свой лучший результат в серии Mitjet. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Никита Худов, на третью – Дмитрий Бударин.

По окончании гоночного уик-энда лидер общего зачета Кубка России Mitjet — Иван Лукашевич — отдал должное прогрессу Дмитрия Гвазавы: «Сегодня были две совершенно не похожие друг на друга гонки. Если в первом заезде соперники сосредоточились на борьбе друг с другом и подарили мне победу, то во второй гонке мне пришлось бороться от старта и до финиша. Я по-настоящему впечатлён прорывом Димы Гвазавы с последней позиции на второе место: его преследование не позволяло мне расслабиться. Это было впечатляюще! Безусловно, я очень доволен стартом этого сезона. Безумно люблю гоняться и люблю побеждать. У меня есть цель, и я к ней планомерно иду. Впереди нас ждут еще четыре интереснейших этапа, после окончания которых уже и подведём итог».

Фото: Пресс-служба Mitjet

После обидного вылета с трассы в ходе первой гонки со второй попытки Дмитрий Гвазава всё-таки реализовал свой потенциал: «Вторая гонка мне далась намного легче первой, несмотря на то что я стартовал с последней позиции. В первом заезде меня развернули на первом круге после контакта с машиной соперника, а затем и вовсе пришлось сойти с трассы. За стартовые два круга второй гонки я смог добраться до второй позиции, а потом уже… Рад, что смог выдержать темп Ивана Лукашевича и продержался за ним до финиша. Я и в первой гонке чувствовал в себе силы побороться за вторую позицию. Будем объективными — пока Ваня быстрее. Но мы работаем, ускоряемся. Будем двигаться дальше. Уверен, по ходу сезона я смогу реализовать свой потенциал».

Следующий этап Кубка России Mitjet состоится 8 и 9 июля на автодроме Moscow Raceway.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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