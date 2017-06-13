Бессмысленный Алонсо и кара Сайнса. Оценки за Гран-при Канады

Льюис Хэмилтон — 9,5
В самом «Мерседесе» охарактеризовали гонку Хэмилтона как воскресную прогулку по парку вокруг озера. Так или иначе Льюис был убедителен и в квалификации, и тем более в гонке, где нанёс решающий удар на старте. Валттери был на фоне напарника нигде.
Фернандо Алонсо – 9,5
Испанец продолжает демонстрировать впечатляющий, но, увы, бессмысленный в плане результатов пилотаж. В квалификации Нандо в очередной раз разгромил Вандорна и в гонке тоже был намного шустрее напарника, несмотря на проигранный из-за Сайнса старт. Отдельный респект за поход в народ после схода.
Испанец продолжает демонстрировать впечатляющий, но, увы, бессмысленный в плане результатов пилотаж.
Серхио Перес – 9
Мексиканец и «Форс Индия» часто бывают в ударе в Монреале, так оказалось и на сей раз. Критиковать Чеко за отказ пропустить Окона вперёд не будем — Хэмилтон или Феттель наверняка сделали бы точно так же.
Себастьян Феттель – 8,5
Немец провёл сильный уик-энд и был признан гонщиком дня, но давайте не забывать: болезненная стартовая «заруба» с Ферстаппеном стала возможна после слабого рывка Себа к первому повороту.
Эстебан Окон – 8,5
Француз молодец: вцепился в Переса, демонстрировал отличный темп, а на первой стадии гонки — ещё и умение беречь шины. Из минусов — то, что по факту Эстебан вновь оказался ниже напарника в протоколах. Но в «Форс Индия» явно не жалеют о своём зимнем выборе.
Нико Хюлькенберг – 8,5
Трасса в Монреале не подходила «Рено», и в такой ситуации Нико сделал максимум возможного, ещё в квалификации оставив позади «Торо Россо» и «Хаас». Про традиционный разгром Палмера и не говорим.
Даниэль Риккардо – 8
Давайте так: за оборону от Переса на протяжении всей гонки Даниэля хвалим, но на полях отметим: и в квалификации, и на первой стадии гонки он уступал Ферстаппену.
Ромен Грожан – 8
На первом круге француз стал жертвой странных манёвров Сайнса, но дубовые шины «Пирелли» и ненадёжная «Хонда» помогли Ромену спасти гонку и всё же попасть в топ-10.
Даниил Квят – 8
Трудно разобраться, была ли вина Даниила в заминке перед прогревочным кругом, но он сам говорит, что нет. В остальном россиянин проводил сильный Гран-при и опередил Сайнса в субботу. Увы, цирк со штрафами и контрольный выстрел со стороны колёсной гайки опять оставили Даниила без очков.
Лэнс Стролл – 7
Свершилось! Достойная гонка принесла канадцу первые два очка и должна снизить давление на молодого гонщика. Несколько обгонов Лэнса были хороши, но напомним: на фоне Массы Стролл оказался в квалификации, как всегда, нигде.
Маркус Эрикссон – 7
По сравнению с Верляйном швед смотрелся неплохо — по крайней мере не разбил машину и, по собственным словам, хорошо берёг шины.
Валттери Боттас – 6,5
Перепады в форме финна удивляют: то он едет в темпе Хэмилтона и даже превосходит его, то становится бледным вторым номером. В Канаде был ярко выраженный второй вариант.
Перепады в форме финна удивляют: то он едет в темпе Хэмилтона и даже превосходит его, то становится бледным вторым номером.
Кими Райкконен – 6,5
Если в Монако Кими грозил Феттелю, то в Канаде, как и Боттас, действовал строго с позиции второго номера. Слабая квалификация и ошибка в дебюте гонки, когда Кими пропустил Переса, явно не помогли. Дальше была неудачная тактика и проблемы с тормозами.
Джолион Палмер – 5,5
Британец второй раз подряд стал 11-м, но это нельзя назвать достижением — с учётом сходов Ферстаппена, Алонсо, Массы и двух «Торо Россо». Позади уже семь Гран-при, а приблизиться к Хюлькенбергу Джолион никак не может.
Кевин Магнуссен – 5,5
В квалификации Кевин попал в трафик и под жёлтые флаги, но в гонке имел шанс исправиться. Всё испортил риск с обгоном Вандорна в конце действия виртуального сейфти-кара. Вероятно, Кевин прошёл бы бельгийца и без такой игры «ва-банк», а так — прощайте, шансы на очки.
Стоффель Вандорн – 5,5
После Монако бельгиец хорохорился — мол, нашёл верные настройки и теперь будет в порядке. Увы, Монреаль показал: отчасти прогресс в Монте-Карло был вызван более низкой скоростью вернувшегося с пенсии Баттона. Когда в дело опять вступил Алонсо, Стоффель вновь стал его бледной тенью.
Монреаль показал: отчасти прогресс в Монте-Карло был вызван более низкой скоростью вернувшегося с пенсии Баттона.
Паскаль Верляйн – 4,5
Талантливый немец попал в аварию в квалификации по собственной вине, после чего в гонке не смог угнаться даже за Эрикссоном. Уик-энд остаётся забыть.
Карлос Сайнс — 4
После квалификации испанец ругался на команду и напарника и этим, похоже, прогневал небеса. В качестве наказания — безумное решение подрезать Грожана на старте и предсказуемый итог в виде аварии. Вероятно, стоит обращать чуть больше внимания на себя, а не на «козни» окружающих.
Макс Ферстаппен — б/о
Если бы не сход, голландец наверняка соседствовал бы с Хэмилтоном и Алонсо вверху рейтинга. А так, увы, не проверить, смог бы Макс сдержать Боттаса или нет.
Фелипе Масса — б/о
Сочувствуем Фелипе — ему некуда было деться от Сайнса, которого бразилец к тому же не видел. Правда, стартовал Масса не очень, из-за чего и оказался на пути «Торо Россо».