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Оценки гонщикам за Гран-при Канады Формулы-1 в Монреале
Фото: Red Bull
Текст: Евгений Кустов

Бессмысленный Алонсо и кара Сайнса. Оценки за Гран-при Канады

Как всегда весёлый канадский этап принёс ряд аварий и провалов. Некоторые получили урок: лучше меньше жаловаться.
13 июня 2017, вторник. 12:30. Авто

Льюис Хэмилтон — 9,5

В самом «Мерседесе» охарактеризовали гонку Хэмилтона как воскресную прогулку по парку вокруг озера. Так или иначе Льюис был убедителен и в квалификации, и тем более в гонке, где нанёс решающий удар на старте. Валттери был на фоне напарника нигде.

Фернандо Алонсо – 9,5

Испанец продолжает демонстрировать впечатляющий, но, увы, бессмысленный в плане результатов пилотаж. В квалификации Нандо в очередной раз разгромил Вандорна и в гонке тоже был намного шустрее напарника, несмотря на проигранный из-за Сайнса старт. Отдельный респект за поход в народ после схода.

Испанец продолжает демонстрировать впечатляющий, но, увы, бессмысленный в плане результатов пилотаж.

Серхио Перес – 9

Мексиканец и «Форс Индия» часто бывают в ударе в Монреале, так оказалось и на сей раз. Критиковать Чеко за отказ пропустить Окона вперёд не будем — Хэмилтон или Феттель наверняка сделали бы точно так же.

Себастьян Феттель – 8,5

Немец провёл сильный уик-энд и был признан гонщиком дня, но давайте не забывать: болезненная стартовая «заруба» с Ферстаппеном стала возможна после слабого рывка Себа к первому повороту.

Эстебан Окон – 8,5

Француз молодец: вцепился в Переса, демонстрировал отличный темп, а на первой стадии гонки — ещё и умение беречь шины. Из минусов — то, что по факту Эстебан вновь оказался ниже напарника в протоколах. Но в «Форс Индия» явно не жалеют о своём зимнем выборе.

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Нико Хюлькенберг – 8,5

Трасса в Монреале не подходила «Рено», и в такой ситуации Нико сделал максимум возможного, ещё в квалификации оставив позади «Торо Россо» и «Хаас». Про традиционный разгром Палмера и не говорим.

Даниэль Риккардо – 8

Давайте так: за оборону от Переса на протяжении всей гонки Даниэля хвалим, но на полях отметим: и в квалификации, и на первой стадии гонки он уступал Ферстаппену.

Ромен Грожан – 8

На первом круге француз стал жертвой странных манёвров Сайнса, но дубовые шины «Пирелли» и ненадёжная «Хонда» помогли Ромену спасти гонку и всё же попасть в топ-10.

Даниил Квят – 8

Трудно разобраться, была ли вина Даниила в заминке перед прогревочным кругом, но он сам говорит, что нет. В остальном россиянин проводил сильный Гран-при и опередил Сайнса в субботу. Увы, цирк со штрафами и контрольный выстрел со стороны колёсной гайки опять оставили Даниила без очков.

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На Гран-при Канады Даниилу Квяту не удалось добраться до финиша, зато «посчастливилось» собрать более чем полный набор несчастий.

Лэнс Стролл – 7

Свершилось! Достойная гонка принесла канадцу первые два очка и должна снизить давление на молодого гонщика. Несколько обгонов Лэнса были хороши, но напомним: на фоне Массы Стролл оказался в квалификации, как всегда, нигде.

Маркус Эрикссон – 7

По сравнению с Верляйном швед смотрелся неплохо — по крайней мере не разбил машину и, по собственным словам, хорошо берёг шины.

Валттери Боттас – 6,5

Перепады в форме финна удивляют: то он едет в темпе Хэмилтона и даже превосходит его, то становится бледным вторым номером. В Канаде был ярко выраженный второй вариант.

Перепады в форме финна удивляют: то он едет в темпе Хэмилтона и даже превосходит его, то становится бледным вторым номером.

Кими Райкконен – 6,5

Если в Монако Кими грозил Феттелю, то в Канаде, как и Боттас, действовал строго с позиции второго номера. Слабая квалификация и ошибка в дебюте гонки, когда Кими пропустил Переса, явно не помогли. Дальше была неудачная тактика и проблемы с тормозами.

Джолион Палмер – 5,5

Британец второй раз подряд стал 11-м, но это нельзя назвать достижением — с учётом сходов Ферстаппена, Алонсо, Массы и двух «Торо Россо». Позади уже семь Гран-при, а приблизиться к Хюлькенбергу Джолион никак не может.

Кевин Магнуссен – 5,5

В квалификации Кевин попал в трафик и под жёлтые флаги, но в гонке имел шанс исправиться. Всё испортил риск с обгоном Вандорна в конце действия виртуального сейфти-кара. Вероятно, Кевин прошёл бы бельгийца и без такой игры «ва-банк», а так — прощайте, шансы на очки.

Стоффель Вандорн – 5,5

После Монако бельгиец хорохорился — мол, нашёл верные настройки и теперь будет в порядке. Увы, Монреаль показал: отчасти прогресс в Монте-Карло был вызван более низкой скоростью вернувшегося с пенсии Баттона. Когда в дело опять вступил Алонсо, Стоффель вновь стал его бледной тенью.

Монреаль показал: отчасти прогресс в Монте-Карло был вызван более низкой скоростью вернувшегося с пенсии Баттона.

Паскаль Верляйн – 4,5

Талантливый немец попал в аварию в квалификации по собственной вине, после чего в гонке не смог угнаться даже за Эрикссоном. Уик-энд остаётся забыть.

Карлос Сайнс — 4

После квалификации испанец ругался на команду и напарника и этим, похоже, прогневал небеса. В качестве наказания — безумное решение подрезать Грожана на старте и предсказуемый итог в виде аварии. Вероятно, стоит обращать чуть больше внимания на себя, а не на «козни» окружающих.

Макс Ферстаппен — б/о

Если бы не сход, голландец наверняка соседствовал бы с Хэмилтоном и Алонсо вверху рейтинга. А так, увы, не проверить, смог бы Макс сдержать Боттаса или нет.

Фелипе Масса — б/о

Сочувствуем Фелипе — ему некуда было деться от Сайнса, которого бразилец к тому же не видел. Правда, стартовал Масса не очень, из-за чего и оказался на пути «Торо Россо».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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