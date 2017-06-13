Танцы с машинами. За что болельщики так любят дрифт?

На каждой трассе, куда заглядывает Российская Дрифт Серия, будь то Moscow Raceway или «Нижегородское кольцо», трибуны заполнены зрителями. Корреспондент «Чемпионата» отправился на рязанский Atron International Circuit, где прошёл третий этап РДС-2017, чтобы выяснить, что именно привлекает болельщиков в дрифте.

Соскальзывая в искусство

Этапы РДС проходят в два дня. Уик-энд начинается с тренировок пилотов, которым необходимо изучить трассу и настроить автомобиль. Сама трасса состоит из нескольких поворотов, но на ней гонщики должны выполнить судейское задание. В дрифте именно судьи решают, кто побеждает и выходит в следующий раунд.

На брифинге судьи выдают участникам задание: расположение «клиппинг-зон» (по ним гонщик должен проехать в заносе во время зачётной попытки), траектории движения, угол прохождения поворота и другие нюансы, за несоблюдение которых снимают очки. В финальной части соревнования участвуют 32 лучших по итогам квалификации пилота, им, чтобы попасть в число финалистов, необходимо чище других выполнить судейское задание.



Со стороны может показаться, что пройти пару поворотов в дрифте — не самая сложная задача для людей, профессионально связавших свою жизнь с автомобилями, но на деле за всем этим шоу стоит титаническая работа. Пилот должен чувствовать свою машину, как продолжение самого себя, и филигранно работать с педалью газа: пройти поворот в заносе недостаточно, нужно ещё и выдержать верную траекторию, провести заднюю часть машины вдоль стены и пройти «клиппинг-зоны». Это непросто даже в одиночку, а в парном заезде, когда два спортсмена дрифтуют синхронно, это и вовсе переходит в разряд искусства.

Но парные заезды будут в воскресенье, во время состязаний 32 финалистов, а квалификацию пилоты проходят в одиночку. В Рязани погода в этот уик-энд была пасмурной, однако это не помешало напряжённой борьбе: семь спортсменов набрали 97 баллов и больше, а Дамир Идиятулин из FORCE-CheckPoint и представитель Autoprofi Team Евгений Лосев получили от судей по 98,6.



«В моём выступлении никакого секрета нет, просто мы хорошо прикатаны к такого рода трассам. Стена здесь не очень сложная, но ты входишь в повороты, не видя их, нужно делать всё по памяти», — рассказывает о своей квалификации Идиятулин. «Это довольно сложная трасса, поэтому мы приезжаем сюда с большим удовольствием, — говорит Андрей Песегов, пилот Tuning Factory / AIMOL. — Мне нравится техническая составляющая трассы: её траектория, небольшой перепад высот».

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В атмосфере жжёной резины

Утро воскресенья началось с небольшого дождя, и разминка прошла на влажной трассе, но вскоре тучи рассеялись, и над «Атроном» засветило яркое солнце, подтянулись болельщики. Для болельщиков дрифт — чистое шоу, и здесь ему подчинено всё. На этапах РДС зрителей ждёт полный доступ в паддок: они свободно перемещаются между пилотами, их машинами, боксами и инженерами.



«Это очень хорошая традиция: мы всегда открыты для зрителей, они приходят, общаются, получают какую-то информацию, — говорит Песегов. — Мы сами в этом заинтересованы и получаем большую поддержку, целый заряд энергии. Приятно, когда тебе желают удачи и ждут шоу. Я считаю, это очень круто. Думаю, в других автоспортивных сериях нужно делать так же».



Пока одни развлекаются заездами на дрифт-трайках, другие выстраиваются в очередь за пончиками от команды Александра Дмитренко. Рядом коллектив Toyo Tyres Gorilla Energy в формате стенд-апа рассказывает собравшимся зрителям о конфискованных полицией по не до конца понятным мотивам нескольких шинах, а в расположившейся неподалёку палатке одного из спонсоров автографы целой очереди желающих раздаёт Аркадий Цареградцев. Почти из каждого угла гремит музыка, а концентрация моделей на квадратный метр легко даёт фору любым другим российским гонкам.

«Я считаю, что дрифт — это самое зрелищное из всех автоспортивных мероприятий. Здесь красивые тачки, они все обвешаны, и даже те, кто не разбирается в тюнинге, оценили бы каждую из этих машин, — говорит Мария Гришина, в качестве грид-гёрл побывавшая на всех российских соревнованиях — от РСКГ, РДС и RDRC до любительских состязаний MaxPowerCars. — Дрифт заряжает атмосферой даже больше, чем кольцевые гонки. Здесь все как одна команда, все друг другу помогают, и зрители как одна сплочённая команда. Я вообще считаю, что дрифт — это самая крутая форма автоспорта».



В отличие от кольцевых гонок, заезды которых идут час, полтора или ещё больше, в дрифте шоу сконцентрировано в 20-секундный проезд по трассе. Состязания топ-32 проходят в формате парных заездов, в каждом раунде участникам нужно пройти по крайней мере по два заезда — сначала ведёт один пилот, затем первым выезжает преследователь. Эти 40 секунд решают всё. Как бы ни складывался уик-энд до заезда, малейшая ошибка или потеря контроля над автомобилем — и фаворит этапа выбывает из борьбы. И, в отличие от кольцевых гонок, здесь зрители всегда и точно знают, что шоу будет и когда именно оно будет — со стартом заездов топ-32 и решающей сетки топ-16.

Состязания топ-32 проходят в формате парных заездов, в каждом раунде участникам нужно пройти по крайней мере по два заезда — сначала ведёт один пилот, затем первым выезжает преследователь. Эти 40 секунд решают всё.

Всем дрифт

За час до старта парных заездов 32 машины и 32 пилота выстраиваются на трассе напротив трибун — начинается церемония представления участников. Ведущий проходит мимо каждого пилота и задаёт пару вопросов. Зрители аплодисментами приветствуют каждого из пилотов, а Екатерина Набойченко срывает настоящие овации. Набойченко проводит свой первый сезон в РДС, и, конечно, скромная и хрупкая девушка за рулём 500-сильного «Скайлайна» привлекает особое внимание.

«Я обожаю зрителей, и мне очень приятно, что за меня болеют. Ко мне подходят фотографироваться, берут автографы — это очень приятно, это не передать словами. Позитив от поддержки болельщиков и их энергии просто огромный, — говорит Екатерина. — Меня часто спрашивают, почему я выбрала именно дрифт, но как-то и выбора не стояло. Кольцевые гонки меня не прельщали, хотя, уверена, это очень интересно, когда ты сидишь внутри. Ралли — это здорово, но в России этой дисциплиной заниматься достаточно проблематично. В „формулах“ надо было с детства заниматься, а дрифт позволяет хоть в 50 лет сесть и поехать. И вообще, тут классно и весело».

Набойченко квалифицировалась 32-й, поэтому в первом же заезде встретилась с Дамиром Идиятулиным, но переиграть одного из фаворитов этапа девушке не удалось. Но Екатерина не опускает рук и будет бороться дальше. «Для дрифтера главное — это упорство. Если ты даже очень крутой пилот и всегда предельно спокоен, ты всё равно не сможешь всегда ехать лучше всех, будешь ошибаться, и очень важно не опускать рук и двигаться дальше. Тот, кто упёртый, тот, кто из раза в раз продолжает учиться и бороться, тот и получит результат».

Красота дня. Девушка из дрифта, которая отправит любого мужчину в занос В рубрике «Красота дня» — Екатерина Набойченко, дрифтерша с двумя высшими образованиями и работой в Госдуме за плечами.

Результата в этот раз, увы, не было и у Георгия Чивчяна. Из-за технических проблем на прогреве лидер чемпионата вовсе не смог выступить в 1/16 финала. Андрей Песегов выбыл на стадии 1/8, пав жертвой Дамира Идиятулина. На этой же стадии проиграл Аркадий Цареградцев, а его партнёр по FailCrew Никита Шиков проиграл в четвертьфинале.



В первом полуфинале блестяще смотревшийся в любых условиях Идиятулин превзошёл Павла Бусыгина, а во второй дуэли Илья Фёдоров, несмотря на помарку, оказался сильнее Евгения Лосева. Лосев и Бусыгин в итоге разыграли между собой третье место — несмотря на прекрасный проезд, преследующий во втором заезде Лосев уступил бронзу Бусыгину.



В решающем поединке сошлись 680-сильная «Альтеза» Дамира Идиятулин и «Ниссан» 180SX с 700 лошадьми под капотом Ильи Фёдорова. Музыка в паддоке стихла, комментатор также объявил режим тишины: в момент финальных заездов на автодроме раздаются лишь шум моторов и трибун. В ожидании участников в стартовой арке зрители запустили волну и отбивали ритм бессмертной «We Will Rock You» группы Queen.

Наконец «Тойота» и «Ниссан» срываются со старта, выставляются к первому повороту, и Идиятулина, который шёл по трассе первым, разворачивает. «Поскользнулся просто-напросто, — разведёт позже руками Дамир. — Трасса местами была сухая, местами — скользкая». Идиятулин изо всех сил пытался отыграться во втором заезде, хотя шансов было уже мало. Его «Тойота» держалась буквально вплотную к машине Фёдорова, но последний победы уже не упустил.

Идиятулин изо всех сил пытался отыграться во втором заезде, хотя шансов было уже мало, его «Тойота» держалась буквально вплотную к машине Фёдорова, но последний победы уже не упустил.

«Перед заездами пошёл дождь, а это всегда немного напрягает. Но в дождь у меня получаются удачные этапы, я часто побеждаю. По крайней мере так бывало. И сегодня тоже получилось, — сказал после финиша Фёдоров. — Трасса очень интересная. Она мне понравилась „постановкой“, она идёт в закрытый поворот, и ты не видишь, куда тебе в итоге нужно попасть. Это добавляет интереса. Да и следующие перекладки довольно сложные, в них нужно очень чётко попадать в траекторию».



Фёдоров стал уже третьим победителем этапа РДС в этом году. До него по одной победе отпраздновали Аркадий Цареградцев, выигравший на Moscow Raceway, и триумфатор состязаний на «Нижегородском кольце» Георгий Чивчян. Именно Чивчян по сумме трёх этапов возглавляет турнирную таблицу первенства. Всего два очка ему уступает Павел Бусыгин, а финалист рязанского этапа Дамир Идиятулин занимает третью строчку. Далее расположились чемпион Украины и вице-чемпион России Алексей Головня, а Алексей Фёдоров вышел на пятую строчку.



Следующий этап Российской Дрифт Серии состоится 7 и 8 июля на «Сочи Автодроме».