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Гран-при Канады: Квята оштрафовали дважды, Ферстаппен сломал крыло Феттелю
Фото: Red Bull Media House
Текст: «Чемпионат»

Спорный момент: за что Квята наказали дважды?

Квят получил два наказания за одно нарушение, Сайнс — одно за два, а Ферстаппен ни одного — разбираем самые горячие моменты Канады.
13 июня 2017, вторник. 17:15. Авто

Двойной штраф Квята

Иван Матушкин: В начале прогревочного круга “Торо Россо” Квята заглох и не смог тронуться с места. Когда все соперники уехали, болид всё же удалось завести с толкача и избежать старта с пит-лейна. Квят постарался вернуть позицию, но не успел опередить до нужного места Фернандо Алонсо. А дальше началось самое интересное…

Сначала стюарды выписали россиянину довольно лёгкое наказание — проезд по пит-лейну. Квят его отбыл и потерял не так много, но… Стюарды решили добавить! Дополнительные 10 секунд перед пит-стопом для Дани превратились в сход. Действия судей были объяснены тем, что они планировали дать Квяту “стоп-энд-гоу”, но каким-то образом ошиблись.

Ярость Квята во время гонки и после финиша вполне можно понять. Наказывать дважды за одно нарушение просто потому, что судьи ошиблись в первый раз, — крайне странно. Но выписать ему несоразмерное преступлению наказание было бы несправедливо по отношению к другим гонщикам. В такой ситуации хотелось бы увидеть публичные извинения от судей, породивших всю эту неразбериху.

Максим Вершинин: Для меня удивительна ситуация, когда судьи, среди которых сидят не люди с улицы, не могут разобраться в инциденте, который случился ещё до старта гонки. Было достаточно времени, чтобы определиться с наказанием, а если были какие-то сомнения, то, возможно, не стоило торопиться с вынесением вердикта? В любом случае создан опасный прецедент, в котором за судейские ошибки, ими же и признанные, отвечает почему-то гонщик. Причём дважды во время Гран-при и потом ещё после него, получая штрафные баллы в лицензию.

Извинений при таком вопиющем беспределе мало — было бы логично отстранить от работы в Формуле-1 хотя бы на сезон-2018 всех тех стюардов, кто трудился на Гран-при Канады. Ну и от «Торо Россо» хотелось бы каких-то действий в защиту своих пилотов — вон, «Форс Индия» горой встала за Серхио Переса после аварии мексиканца в Монако, а россиянина его коллектив абсолютно не спешит публично поддержать.

Вердикт: штраф, возможно, и верный, но нелогичность действий стюардов поразительна.

Контакт между Ферстаппеном и Феттелем

И.М.: Ферстаппен здорово сорвался с места на старте, а Феттель закопался позади притормозившего Хэмилтона и начал борьбу с Боттасом. Макс в этом время выехал на внешнюю траекторию, имея гораздо более высокую скорость, и нырнул в просвет между Льюисом и Себом. У голландца почти получилось, но задним колесом он сломал “Феррари” переднее крыло.

Манёвр Ферстаппена был довольно агрессивным и легко мог привести к проколу колеса для “Ред Булл”.

Манёвр Ферстаппена был довольно агрессивным и легко мог привести к проколу колеса для “Ред Булл”. В то же время Макс действительно был впереди, а просвет между “Мерседесом” и “Феррари” позволял в него втиснуться. Поломка крыла в такой ситуации — несчастный случай. Гоночный эпизод, с чем все и согласны.

М.В.: Подобные ситуации — норма для послестартовой толкотни. Момент, в котором оба участника инцидента остались в гонке и всё обошлось лишь сломанным куском переднего антикрыла, не стоит внимания судей. Так, собственно, и вышло.

Вердикт: стюарды верно не вмешались в ситуацию.

Столкновение Сайнса с Грожаном и Массой

И.М.: На первом круге Карлос Сайнс и Ромен Грожан боролись за позицию. Испанец чуть не выдавил “Хаас” с трассы, потом сместился левее, дав Ромену пространство, а затем вновь дёрнул свой болид вправо. Грожана это привело к лишнему пит-стопу для замены антикрыла, а болид Сайнса превратился в бильярдный шар, с рикошетом от стены запущенный в Фелипе Массу. Сход для “Уильямса” и сход для Сайнса.

Стюарды справедливо сочли Сайнса виновным и выписали ему штраф на старте следующей гонки. Уже во второй раз в чемпионате. Сам Карлос принёс извинения обоим пострадавшим, но заявил, что причиной аварии стала слепая зона, в которую попал Грожан. Но что пытался сделать Сайнс, смещаясь то в одну, то в другую сторону, — непонятно. По его словам — обогнать Алонсо. Только “Макларен” был далеко впереди.

М.В.: Иногда манёвры пилотов Формулы-1 удивляют своей безалаберностью. Вроде бы даже на обычных дорогах действует правило «Не вижу — не еду», которое позволяет избежать аварий. Конечно, на гоночном треке действуют свои законы, но иногда, если хочешь добраться до финиша, лучше поумерить пыл и проявить осмотрительность. Сайнс-младший этого не сделал, и жаль, что поплатился за это не только он один. На виде с вертолёта метания Карлоса от одного края трассы к другому выглядели весьма безумно, и лишь каким-то чудом вынес он лишь одного пилота, хотя всё могло закончиться серьёзным завалом. Как по мне, в воспитательных целях стоило бы наказать испанца существеннее, чем потерей трёх позиций в следующей гонке.

Вердикт: бесспорный штраф для Сайнса.

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Штраф Магнуссена

И.М.: В конце периода виртуальной машины безопасности Кевин Магнуссен начал разгоняться раньше времени и опередил Стоффеля Вандорна до того, как был дан зелёный флаг. Заметив свою оплошность, датчанин вернул позицию “Макларену”, но судьи всё равно решили дать ему пять штрафных секунд.

Решение стюардов было абсолютно излишним: Кевин ничего не выиграл и опасной ситуации не создал.

Решение стюардов было абсолютно излишним: Кевин ничего не выиграл и опасной ситуации не создал. Такое нарушение заслуживало максимум замечания. А не пяти секунд, лишивших датчанина очков.

М.В.: Очередная яркая иллюстрация отсутствия какой бы то ни было последовательности в решениях судей. То они не могут понять, какой штраф надо выписывать, и потому несколько раз наказывают пилота, то пенализируют гонщика за тот проступок, который он не только осознал, но и исправил… Вроде бы раньше, если позиция была отыграна за счёт нарушения правил, но затем возвращена тому, кого обогнали, за это не наказывали. А тут… Похоже, что новым руководителям Формулы-1 всерьёз пора задуматься над вопросами судейства.

Вердикт: Магнуссен исправил ошибку и не заслуживал штрафа.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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