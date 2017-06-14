Сироткин: стараюсь не реагировать на слухи насчёт Палмера

Участник гоночной программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин в нынешнем сезоне пришёл в Формулу-1 в роли тест-пилота «Рено», где периодически помимо тестовой программы принимает участие в свободных заездах в рамках Гран-при. А уже на этой неделе россиянину предстоит дебют в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана», где он постарается показать достойный результат в категории LMP2. Корреспондент «Чемпионата» встретился с гонщиком в Монреале во время Гран-при Канады, чтобы обсудить текущие дела и перспективы занять место боевого пилота в Формуле-1.

«Не мне судить, может ли Кубица вернуться в Формулу-1»

— Вы впервые в Монреале. Какие впечатления от трассы?

— Трасса мне в целом понравилась. Всегда импонирует, когда конфигурация автодрома не меняется со временем в отличие от некоторых других, которые меняются в сторону «тилькодромов» с огромными зонами вылета. В этом плане автодром меня порадовал. Конечно, я здесь ещё не гонялся, но по внешним впечатлениями могу сказать, что эта трасса подходит моему стилю пилотирования.

А вот нашему болиду, думаю, этот автодром не слишком подходил. Монреаль очень требователен к машине с точки зрения требований по мотору, а также к стабильности задней части на торможениях. К сожалению, это не самые наши сильные стороны. Мы добились определённого прогресса в этом направлении, но пока всё ещё не идеально. При этом думаю, что это и не худшая трасса для «Рено», где-то в серединке.



— Две недели назад вы тестировали болид «Лотуса» E20 и очень хорошо отзывались о нём. В чём именно удобство управления этой машиной?

— Я далеко не первый раз сидел за рулем этой машины, так что хорошо знаком с ней. Что касается удобства в управлении, то дело здесь даже не в чистой скорости, не в определённом балансе, а в общей оптимизации машины. Во-первых, это был отличный болид в своё время, который был на подиуме и выигрывал гонку. Это сразу чувствуется по тому, как машина работает с резиной, да и в общем по тому, как она управляется на трассе.



— Какую пользу для команды несут эти тесты, учитывая, что регламент за последние пять лет менялся не один раз?

— Понятно, что регламент изменился, но это полезно для сбора информации по работе с резиной в первую очередь. Нам интересно, какие рабочие окна могут предоставить шины, каковы температурные диапазоны как внешнего слоя колеса, так и внутри покрышки, и как это всё отражается на поведении машины. Понятно, что всё это зависит от конкретной машины, трассы, температуры шин, воздуха и других факторов, но общее направление примерно одинаковое. Эти тесты были похожи на программу второй части свободных заездов во время Гран-при, но только в четыре раза интенсивнее.

В LMP2 ведётся более грубая работа. В целом машина настраивается не на то, чтобы получить максимальный результат, а на то, чтобы она могла выдержать 24 часа гонки.

— Что такие тесты могут дать для развития самого пилота?

— Я проезжал как короткие, так и длинные серии кругов, много работаю с настройками машины, вместе с командой вырабатываю направление, по которому двигаться в плане настроек. Безусловно, это очень интересно с точки зрения пилотирования.



— Вы уехали с тестов до того, как Роберт Кубица закончил свою часть программы. Удалось потом посмотреть на его результаты?

— Честно говоря, нет. Не знаю, к сожалению или к счастью, но у меня хватает дел в последнее время, так что не удалось изучить эти данные. Я не знаю, может ли Роберт вернуться в Формулу-1, не мне об этом судить. Могу только сказать, что он очень хороший и приятный парень, с которым здорово работать вместе.

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«Ле-Ман будет абсолютно новым опытом для меня»

— В предстоящие выходные вам в составе экипажа «СМП Рейсинг» предстоит дебют в «24 часах Ле-Мана» за рулём прототипа «Даллара». С какими эмоциями подходите к этой гонке?

— На самом деле ожидания начал строить только после тестов в Ле-Мане некоторое время назад. Честно говоря, я там проехал не так много кругов, чтобы составить цельное представление от того, что меня будет ждать в самой гонке. Предстоит ещё много работы. Меня волнует больше не общий темп машины, а то, насколько легко всё будет контролировать на протяжении всех 24 часов. Для меня это новый опыт, буду привыкать по ходу уикэнда. С партнёрами по команде Михаилом Алешиным и Виктором Шайтаром я хорошо знаком, так что здесь будет без сюрпризов.

Я вижу интересные решения. Раньше Формула-1 была закрытым клубом, куда получало доступ весьма ограниченное количество людей.

— Кстати говоря, Кубица же тестировал этот самый болид LMP2, не так ли?

— Да, Роберт тестировал эту машину. В принципе от него поступили примерно такие же отзывы, как и от меня. Понятное дело, я не могу рассказать все тонкости поведения нашей машины, но интересно, что на разных трассах с разным аэродинамическим пакетом поведение машины повторилось. В данном случае не может быть сомнений, в каком направлении работать.



— В чём основные различия в настройках между болидами спортпрототипов и болидов с открытыми колесами, в частности Формулы-1?

— Знаете, с Формулой-1 сравнивать бесполезно, потому что это настолько другой уровень, что даже говорить нет смысла. Вот с Формулой-2 есть сходства. Насколько я понимаю, каждую малейшую настройку и там, и в LMP2 пытаются оптимизировать по максимуму ради достижения максимального времени на круге и работы с резиной. В LMP2 ведётся более грубая работа. В целом машина настраивается не на то, чтобы получить максимальный результат, а на то, чтобы она могла выдержать 24 часа гонки. Задача стоит не в том, что показать быстрейший круг, а в том, чтобы она физически смогла проехать дистанцию. Это далеко не одинаковые вещи. Если честно, я не большой поклонник этого, так как всегда хочется гоняться и атаковать по полной, а не думать только о том, чтобы доехать до финиша. Но это такая гонка, которая требует несколько другого подхода.

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— Как изменилась ваша жизнь в этом году, с учётом того, что вы не принимаете участие в гонках на постоянной основе?

— Мне кажется, что я в этом году сажусь за руль едва ли менее часто, чем в предыдущих сезонах (улыбается). Безусловно, это происходит не в рамках гоночного уик-энда, так что на вас не оказывается такой прессинг, как в гонках. В этом плане, конечно, изменения есть. С другой стороны, очень интересно работать с командой, постоянно узнаешь что-то новое, что ты не узнал бы, выступая в другой серии. Нашей конечной целью является место боевого пилота в Формуле-1, поэтому это был следующий логичный шаг для её достижения. В программе «СМП Рейсинг», которой я очень благодарен за поддержку, посчитали это направление правильным, так что мы и дальше будет работать в этом ключе.

«Палмер выступает не лучшим образом, но старается прогрессировать»

— На основного пилота «Рено» Джолиона Палмера сейчас оказывается большое давление из-за невыразительных результатов. Как лично вы реагируете на это?

— Я стараюсь не реагировать на слухи и разговоры на этот счёт. Если каждый раз думать об этом, то можно свихнуться. Сколько раз уже такое было в Формуле-1, когда гонщиков меняли по ходу сезона. Я сейчас говорю не конкретно про нашу команду, а в целом о ситуации в пелотоне. К сожалению, Джолион выступает не лучшим образом и не показывает результатов, на которые способна машина, но он тоже работает и старается прогрессировать. Со своей стороны не хотел бы плохо о нём отзываться и влезать в какие-то политические игры за спиной Палмера. Мы делаем свою работу, и я думаю, что команда сама видит всю ситуацию.

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— Говоря об этом, вы чувствуете, что гонщики в современной Формуле-1 недостаточно защищены, потому что по сути сейчас пилота могут спокойно убрать посреди сезона?

— Это очень жёсткий вид спорта. Сюда вкладываются большие деньги от больших компаний, поэтому от гонщиков и команд большие ожидания. Можно как угодно к этому относиться, но это так. Безусловно, никто здесь церемониться не будет. Если ты попал в команду, то должен отдавать всего себя работе. Если ты не справляешься с давлением, то ничего не поделаешь. Формула-1 – это вершина автоспорта, и если уж ты сюда попал, то будь готов к прессингу.

Не хотел бы плохо о нём отзываться и влезать в какие-то политические игры за спиной Палмера. Мы делаем свою работу, и я думаю, что команда сама видит всю ситуацию.

— В Формуле-1 недавно появились новые владельцы из США, которые стремятся сделать из гоночной серии большое шоу наподобие НБА или НХЛ. Какое у вас отношение к американизации Формулы-1 и нет ли опасений, что за погоней за шоу серия потеряет свою уникальность?

— Конечно, я ещё не всё знаю по этой теме, так как совсем недавно нахожусь здесь. В целом я вижу интересные решения. Раньше Формула-1 была закрытым клубом, куда получало доступ весьма ограниченное количество людей. Никто, кроме них, не мог сюда попасть. Сейчас всё стало более открыто для публики.



Как вы сказали, должна быть тонкая грань между открытостью и сохранением идентичности Формулы-1. Не надо открываться кому попало, но определённые шаги в пользу большей доступности для болельщиков мне очень нравятся. Ситуация с плачущим болельщиком Кими — отличный пример. Не знаю, насколько это было связано с новым руководством Ф-1 или это было инициативой самой «Феррари», но в любом случае этот мальчик навсегда запомнит этот момент, что очень хорошо для спорта.