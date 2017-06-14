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Ричард Хаммонд из Top Gear и Grand Tour разбил спорткар за миллион долларов
Фото: twitter.com/thegrandtour
Текст: Дмитрий Захарченко

Хаммонд снова чуть не погиб. ФИА расследует аварию экс-ведущего Top Gear

Ричард Хаммонд разбил спортивный электрокар ценой в миллион долларов. Ведущий отделался переломом колена, но ФИА начала своё расследование.
14 июня 2017, среда. 15:15. Авто

Международная автомобильная федерация обратилась к швейцарской федерации за разъяснениями по поводу аварии Ричарда Хаммонда на состязаниях по подъёму на холм в Хемберге. Речь идёт об инциденте, в котором электрокар ценой в миллион долларов сгорел дотла, а водитель — экс-звезда шоу Top Gear и ведущий нового телепроекта Grand Tour Ричард Хаммонд — в результате попал под нож хирургов.

Разбираемся, что же произошло в Хемберге, и вспоминаем прошлые переделки Хаммонда.

Сгоревший миллион

10 и 11 июня в кантоне Санкт-Галлен состоялся первый этап чемпионата Швейцарии по подъёму на холм — «Горные гонки Хемберга». В мероприятии помимо десятков спортсменов в рамках шоу-заездов между тренировками принимали участие и ведущие Grand Tour. Джереми Кларксон приехал на Lamborghini Aventador S, Джеймс Мэй был за рулём Honda NSX, а Ричарду Хаммонду достался Rimac Concept One — спортивный электрокар с двигателем мощностью 811 киловатт, что эквивалентно 1088 л.с. Созданный в Хорватии автомобиль достигает скорости в 100 км/ч за 2,8 секунды, а его максимальная скорость — 305 км/ч, причём это предел, заложенный в электронику машины. Стоимость такой игрушки — миллион долларов США.

На видео видно, как белый спорткар идёт по серпантину, блокирует колёса на одном из торможений и после заноса задней оси вылетает за пределы дороги. Вскоре появились фотографии выгоревшего дотла спорткара.

Кларксон, Мэй и Хаммонд снимали материал для своей передачи. Заезды Кларксона прошли без проблем, следующим на трассу отправился Хаммонд, но когда пришла очередь Мэя, над трассой появились жёлтые флаги — Concept One в одном из поворотов слетел с трассы, упал со склона. Ричард благополучно выбрался из машины, и вскоре она загорелась. Хаммонда вертолётом доставили в госпиталь, где ему прооперировали сломанное колено. Можно сказать, что телеведущий легко отделался.

Вскоре в Интернете появились первые записи случившегося: белый спорткар идёт по серпантину, блокирует колёса на одном из торможений и после заноса задней оси вылетает за пределы дороги. Следом появились фотографии выгоревшего дотла спорткара — от автомобиля фактически осталась лишь обугленная рама, и восстановлению он не подлежит.

Согласно первым предположениям, причиной аварии стала ошибка Хаммонда, однако Кларксон выступил с заявлением, подчеркнув, что коллега хорошо знал машину. «Хаммонд уверенно ездил на этом автомобиле — и на шоссе, и на взлётных полях, и на горных дорогах все четыре дня. В тот день у него было несколько проездов. Он хорошо знал машину, знал, насколько она быстра, и знал, как её водить».

Дело ФИА

В день инцидента появилась и ещё одна важная подробность инцидента: авария произошла уже после финиша. Протяжённость спортивной трассы в Хемберге составляет 1758 метров, Хаммонд слетел с дороги через 200-250 метров после финиша, сообщили очевидцы происшествия. Инцидент чудом обошёлся без жертв — в месте вылета машины располагалась зрительская зона, но болельщиков в этот момент там не было, и на это обратила внимание ФИА.

Для Хаммонда это уже не первая авария, которая могла стоить ему жизни, — 10 лет назад он попал в аварию за рулём дрэгстера Vampire с реактивным двигателем, на котором Колин Фэллоуз ранее установил официальный рекорд скорости Великобритании.

«Произошедшее бросает тень на репутацию автоспорта в целом и состязаний по подъёму на холм в частности, и поэтому ФИА была вынуждена потребовать от нас разъяснения по поводу случившегося. Мы должны во всех подробностях изучить этот инцидент и инициировать дисциплинарные разбирательства. В данный момент мы не можем поделиться дополнительной информацией с третьими лицами», — гласит заявление швейцарской федерации.

Пока не ясно, какие именно в данном случае могут быть последствия для швейцарской автоспортивной индустрии, которая появилась всего пару лет назад — до этого 50 лет гонки в стране были запрещены из-за трагедии в Ле-Мане в 1955 году, унесшей 83 жизни.

Сам Хаммонд через пару дней после аварии опубликовал собственное фото на костылях, а также рентгеновские снимки. «Я рад сообщить, что с ногой закончили, она работает. Нога сгибается посередине, и хотя в аэропорту с ней могут возникнуть проблемы, она теперь нержавеющая, — сообщил он. — Скоро вернусь в обойму!»

Неофициальный рекордсмен

Для Хаммонда это уже не первая авария, которая могла стоить ему жизни, — 10 лет назад он едва не разбился за рулём дрэгстера Vampire с реактивным двигателем. На этой машине Колин Фэллоуз ранее установил официальный рекорд скорости Великобритании — 483,3 км/ч. Говорят, Vampire способен разгоняться и до 595 км/ч.

Primetime Land Speed Engineering, готовившая машину к съёмкам, заявила, что Хаммонд не пытался побить тот рекорд, но телеметрия одного из заездов показывает, что ведущий разогнался до 506 км/ч — именно эта цифра теперь считается неофициальным рекордом страны.

Concept One в одном из поворотов слетел с трассы, упал со склона. Ричард благополучно выбрался из машины, и вскоре она загорелась. Хаммонда вертолётом доставили в госпиталь, где ему прооперировали сломанное колено.

Авария произошла во время финального проезда — на него Хаммонд отправился, чтобы операторы сняли дополнительные кадры. В какой-то момент лопнула передняя правая шина, дрэгстер бросило боком на обочину, автомобиль несколько раз перевернулся. Очевидцы сообщали, что водитель успел выбросить парашюты, но те запутались в траве и не смогли погасить скорость.

К машине мгновенно бросились спасатели. Хаммонд был без сознания, его пульс прощупывался, а к моменту приезда скорой он пришёл в сознание. Позднее в одном из отчётов было указано, что мгновенная и профессиональная реакция водителя, который свернул машину в занос и успел нажать на тормоз и погасить скорость, позволила избежать более серьёзных последствий.

Последствия, однако, и без того были нешуточными. 21 сентября лечивший Хаммонда врач заявил, что у его пациента «серьёзная мозговая травма», но выразил оптимизм, что он с ней справится. И доктор был прав: уже на следующий день — спустя 30 часов после аварии — Хаммонд встал с кровати.

На восстановление ушло полтора месяца. В ноябре Хаммонд вернулся за руль, а в декабре уже участвовал в съёмках Top Gear. Позже он снял документальный фильм с участием Стирлинга Мосса, где легендарный британский пилот и Хаммонд вспоминали свои аварии, делились ощущениями и обсуждали чувство страха на гоночной трассе.

А в сентябре 2007-го, год спустя после той аварии, Хаммонд уже гонялся на дистанции две мили против истребителя «Еврофайтер Тайфун». Но его Bugatti Veyron, увы, оказалась медленнее.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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