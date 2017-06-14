Соцсети Формулы-1: шлем Сенны для Льюиса и возвращение «шуи»!

Sahara Force India F1 Team
Пилоты «Форс Индия» оказались первыми на трассе! Жаль, но пока только на предстартовой церемонии…
Scuderia Toro Rosso
«Торо Россо» дважды заставала своего пилота врасплох — то мешала завтракать, то влезала в игру в нарды с Келли Пике.
Williams Martini Racing
Пожалуй, даже «Маруся» свои первые очки в Формуле-1 не праздновала с таким размахом, как «Уильямс» отметил девятое место своего рента молодого пилота на домашнем для него Гран-при Канады.
Renault Sport F1 Team
В «Рено» в Монреале представили новую гоночную технику — правда, самодельный плот команду к победе в водной гонке не привёл…
Haas F1 Team
В Канаде главу «Хааса» произвели в чин капитана! Правда, только картонного и только на время заплыва на плотах.
Sauber F1 Team
«Заубер» напомнил о 50-летии присутствия Формулы-1 в Канаде, запостив по этому случаю групповое фото представителей чемпионата.
McLaren Honda
«Макларен» победил! Правда, точно так же, как и пилоты «Форс Индия» оказались первыми — вряд ли победа механиков в заплыве на плотах компенсирует проблемы в Формуле-1…
Льюис Хэмилтон
Сравнявшись с Айртоном Сенной по количеству поул-позиций в Формуле-1, британец получил от семьи бразильской легенды гоночный шлем знаменитого пилота — для трёхкратного чемпиона это был волнительный момент!
Валттери Боттас
Финн традиционно в Канаде пробует себя в том или ином хоккейном амплуа, и сезон-2017 не стал исключением.
В Монреале австралиец не просто возродил традицию «шуи», но и, пожалуй, впервые нашёл добровольца, пожелавшего отведать шампанского из ботинка!
Карлос Сайнс-младший
Похоже, что испанец перетренировался, поскольку в Гран-при был излишне агрессивен и не уехал дальше пары поворотов, прихватив с собой соперников.
Маркус Эрикссон
Швед хоть в Монреале сам на лёд не выходил, зато принял у себя в гостях на трассе знаменитого хоккеиста Эрика Карлссона.