Свой Кими, босс-легенда и надежды Латвалы. Как живёт «Тойота» в WRC

«Тойота» в первый же год после возвращения в WRC борется за победы. Пилоты и глава команды рассказали нам о ходе сезона и планах на будущее.

В сервис-парке Ралли Италии, проходящем на острове Сардиния, царит постоянное оживление. Механики заняты своей работой, а многочисленные болельщики с интересом наблюдают за жизнью команд WRC. Полку фанатов прибывает, едва в воздухе слышатся первые звуки моторов гоночных машин — когда яркие хэтчбеки едут вдоль шатров своих команд, ограждение уже облеплено поклонниками классического ралли.



Свернув в тень развёрнутых тентов, машины резко обрывают рёв двигателей, но тут же взрывается криками толпа, приветствуя своих кумиров. Длится это буквально несколько минут, после чего пилоты скрываются в тонированных моторхоумах для брифинга с инженерами и прочей гоночной рутины. Болельщики не огорчаются и массово, независимо от того, за кого болеют, перемещаются к той части сервис-парка, где базируется Toyota Gazoo Racing WRT.

Японскую марку поклонники ралли буквально боготворят — не только за славную историю в WRC, но и за современный подход к работе. Там, где у «М-Спорт» и «Ситроена» открытая сервисная зона, но напрочь изолированный от глаз болельщиков командный моторхоум, а у «Хёндэ» вовсе монструозное двухэтажное здание (даже сервисная зона находится под крышей и за непрозрачными стенками), которому позавидовали бы и команды Формулы-1, «Тойота» использует традиционные шатры для обслуживания машин.

Также японцы выгодно отличаются от остальных коллективов отдельной зоной для фанатов. Здесь можно поиграть на консоли в официальную игру WRC, сделать тематические фотографии, склеить из бумаги собственную Toyota Yaris WRC и всячески развлечь себя, разжившись сувенирами. Да и командный моторхоум — со стеклянными стенами.

Стоит ли удивляться, что болельщики, не отрывая глаз, следят за жизнью команды в режиме реального времени. Наше интервью с пилотами «Тойоты» Яри-Матти Латвалой, Юхой Хянниненом и Эсапеккой Лаппи и главой команды Томми Мякиненом периодически прерывается бурей овацией со стороны болельщиков, которые буквально неистовствуют после каждого брошенного гонщиками в их сторону взгляда. А уж если кто из финских раллистов помашет рукой фанатам, то стены ощутимо сотрясаются от радостных криков зрителей.

Четыре финна, сидящие за одним столом, абсолютно разные. Легендарный раллист, ныне переквалифицировавшийся в управленца, излучает улыбку и позитив, но в присутствии Томми буквально все в команде почтительно вытягиваются по струнке. Босса именуют не иначе как «Мистер Мякинен» и испытывают к нему огромное уважение. Латвала на одной волне с руководителем — с искренней улыбкой на лице влетает в моторхоум, держа в руке банку газировки, и Яри-Матти не садится за стол до тех пор, пока лично не поздоровается с каждым из присутствующих журналистов и не перекинется парой фраз.

Гонщики «Тойоты» на брифинге для журналистов Фото: Максим Вершинин, Red Bull Media House

Хяннинен — полная противоположность. В команде его в шутку называют раллийным Кими, и причина такого прозвища становится ясна после первых же минут общения: Юхо молча появляется в моторхоуме, молча сидит за столом, сохраняя абсолютно непроницаемое выражение лица, и отвечает на заданные вопросы столь же односложно, как и Райкконен, обходясь разве что без легендарного «Bwoah». При этом, правда, чемпион ERC, IRC и S-WRC может абсолютно внезапно выдать какую-нибудь шутку, от которой ложится в смехе вся команда, чтобы через мгновение вновь вернуть каменное лицо.

Молодой Лаппи — нечто среднее между Латвалой и Хянниненом. Он здоровается со всеми разом, а не как Яри-Матти с каждым лично, позволяет себе больше эмоций, чем Юхо, а его спутниками на этапах WRC являются жена и их дочь с трогательным значком Lappi Fan № 1 на одежде — именно в их компании молодой раллист проводит всё своё свободное время. Гонщики у «Тойоты» по характеру разные, но их объединяет общая цель — добиться успеха с Toyota Gazoo Racing WRT.

«Никто не ожидал, что выиграем уже вторую гонку»

— Как для команды и для вас лично складывается сезон-2017? Какие цели стояли перед коллективом перед началом чемпионата?

— Томми Мякинен (ТМ): Для команды сезон 2017 года является дебютным в современном чемпионате мира по классическому ралли, тогда как у всех наших соперников уже есть опыт выступления в WRC. Наша главная цель — учиться по ходу чемпионата, набираться опыта, собирать данные для развития машины и команды в целом. Думаю, мы успешно справляемся с этим, что подтверждается результатами.



— Яри-Матти Латвала (ЯМЛ): Я благодарен «Тойоте» за возможность продолжить карьеру в WRC. Нас с командой объединяет общая цель — мы хотим стать чемпионами в личном зачёте и в зачёте команд. Мы вместе работаем над нашим автомобилем, вместе учимся и, судя по результатам, делаем это весьма успешно — никто из нас не ожидал, что мы сможем выиграть уже вторую гонку после возвращения марки в WRC. На этом мы останавливаться не собираемся и уверены, что за первым успехом последуют новые.

— Юхо Хяннинен (ЮХ): В «Тойоте» я занимал должность пилота по развитию машины, много работал над новым Yaris WRC, а теперь выступаю в качестве боевого гонщика команды. Цель одна — помогать прогрессировать команде, набирать очки, бороться за победы.

Юхо Хяннинен Фото: Максим Вершинин, Red Bull Media House

— Эсапекка Лаппи (ЭЛ): Это мой дебют в WRC, поэтому мне важно адаптироваться к чемпионату, изучить специфику этапов и учиться, постоянно учиться. Гонка на Сардинии для меня только вторая в чемпионате мира по классическому ралли, поэтому я невероятно рад, что уже смог выиграть несколько спецучастков. Можно сказать, что этим достижением я уже превзошёл свои личные планы на сезон, поскольку не ждал подобных результатов так быстро.

— В 2017 году вступил в силу новый технический регламент, и машины WRC стали быстрее. Насколько сложнее стало ими управлять?

— ЯМЛ: Для меня всё просто: чем быстрее машина, тем мне интереснее! Да, выросла мощность моторов, гораздо серьёзнее стали аэродинамические элементы, что позволило ехать быстрее. Большое антикрыло и гигантский диффузор увеличили прижимную силу, а это позволяет атаковать гораздо сильнее, чем предыдущие машины. Вместе с тем права на ошибку практически не осталось — новые автомобили очень требовательны к уровню мастерства пилота, и если ты вовремя не заметишь и не исправишь свою помарку в управлении, то дело может кончиться серьёзной аварией. В этом и весь интерес! Ты можешь ехать очень быстро, но делать это должен безошибочно.

— Toyota Yaris WRC отличается очень развитыми аэродинамическими элементами — насколько влияют на управляемость повреждения кузова? В кольцевых гонках иногда бывает, что отлетевшие элементы аэродинамики не сильно сказываются на скорости прохождения кругов.

— ЯМЛ: В современном WRC влияние аэродинамических элементов на управляемость колоссальное! Машина разрабатывалась с учётом комплексной эффективности переднего сплиттера, днища и заднего антикрыла. Это три ключевых элемента, которые оказывают главное воздействие на автомобиль. Если вы отломите антикрыло — будут огромные проблемы с задней частью, если лишитесь сплиттера — просто не сможете поворачивать, а повреждённое днище серьёзно изменит общее поведение машины. Между собой мы шутим, что, если ты потерял антикрыло, лучше вскоре где-нибудь отломить сплиттер, поскольку в таком случае аэродинамика испортится в целом и какой-никакой баланс сохранится. Об этом вам больше может рассказать Мадс Остберг, который на Ралли Швеции потерял заднее антикрыло, а потом признался, что никогда в жизни не пилотировал более неуправляемую машину.



— ЮХ: Здесь, на Сардинии, на одном из спецучастков я повредил переднюю часть машины. Ситуация была неидеальная, но всё могло оказаться куда хуже, если бы я полностью лишился переднего сплиттера.



— ЭЛ: На тестах я в аварии не попадал и надеюсь, что не попаду в них и в гонках. Хочу верить, что мне в моей карьере будет нечего сказать в ответ на такой вопрос (смеётся)!

Эсапекка Лаппи Фото: Максим Вершинин, Red Bull Media House

«Toyota Yaris WRC великолепно проявила себя»

— «Тойота» выиграла единственную снежную гонку в чемпионате. Какой тип покрытия больше подходит вашей машине?

— ЯМЛ: Гонка в Швеции очень нетипична по своему покрытию, и судить о конкурентоспособности машины по одному лишь ралли было бы неправильно. Но сезон показывает, что Yaris WRC неплохо чувствует себя на асфальте, хотя на гравии у нас возникает чуть больше проблем, чем мы того ожидали. Однако я уверен, что мы сможем быть конкурентоспособны на большинстве гонок.



— ТМ: Тесты Toyota Yaris WRC проходили в основном в Финляндии, где базируется наша команда. По характеру трасса в Швеции, если не считать снега и льда, очень похожа на то, где мы тестировали машину. Надеюсь, вы понимаете, о чём я (улыбается). Также я рассчитываю на хорошее выступление «Тойоты» на Ралли Финляндии и Ралли Польши.

— Что насчёт выступления на Сардинии? Какие цели стояли на эту гонку?

— ЯМЛ: Гонка в Италии очень сложная из-за погоды. Здесь очень жарко, много пыли, и иногда это может приносить серьёзные проблемы. С серьёзными техническими сложностями мы не столкнулись, но вот пыль помешала мне. В любом случае я был бы счастлив финишировать на подиуме — и мне удалось это сделать.



— ЮХ: В целом я доволен своим выступлением. Я лидировал в гонке, показывал хорошие времена, и лишь мои ошибки, которые очень легко допустить на такой сложной трассе, помешали мне в итоге занять более высокую позицию. Повезло, что помарки в пилотаже были менее фатальными, чем у наших соперников.

— ЭЛ: Весь сезон я выступаю в WRC в качестве тест-пилота. На каждую гонку у меня одна задача — собирать информацию для команды, испытывать новинки и доезжать до финиша, накапливая важные для развития машины сведения. На Сардинии я превзошёл собственные ожидания, о чём уже говорил — для меня стали огромным сюрпризом несколько выигранных спецучастков! У нас у всех были небольшие технические проблемы, но все три Yaris WRC добрались до финиша, набрав очки. Также я получил новый опыт, стартуя в числе лидеров и расчищая дорогу.

— ТМ: Я невероятно доволен командой! В шестёрке быстрейших машин оказались все три наших пилота, мы выиграли семь спецучастков из 19, гонщики не допускали серьёзных ошибок, а автомобиль показал высокую надёжность в этих непростых условиях жары, пыли и каменистых трасс. Блестяще отработали наши механики, которые на совесть потрудились на этом этапе, а ещё я должен отметить отличную работу всех тех, кто создавал машину, — Toyota Yaris WRC великолепно проявила себя на, возможно, самом сложном ралли сезона.

Томми Мякинен Фото: Максим Вершинин, Red Bull Media House

— Эсапекка, вы пилотируете третью машину и являетесь пилотом развития — все ли гонки в этом сезоне вы проедете?

— ЭЛ: Я дебютировал в WRC на Ралли Португалии, на Сардинии провёл свою вторую гонку, и, насколько я владею информацией, сейчас у меня запланировано участие во всех оставшихся этапах сезона-2017. Возможно, что-то поменяется в наших планах, но пока я готовлюсь ко всем гонкам, от Польши до Австралии.



— Яри-Матти, в «Тойоту» вы перешли из «Фольксвагена» — как чувствуете себя в новой команде?

— ЯМЛ: Я счастлив в новом коллективе! Мне здесь очень комфортно работать. Возможно, потому, что больше половины команды представлены финнами и мы быстро и легко нашли общий язык. К тому же мои партнёры по «Тойоте» тоже финны, так что в команде отличные взаимоотношения, и это сказывается на эффективности нашей работы.

— Может ли «Тойота» стать чемпионом в этом году и не поменялись ли у вас планы по срокам достижения этой цели после ухода «Фольксвагена»?

— ЯМЛ: Случиться может всякое, мы не исключаем возможности завоевания титула в первый же сезон, однако говорить об этом пока было бы преждевременно. Мы полностью новая команда с абсолютно новым автомобилем, но нам уже удалось выиграть одну гонку. Это WRC, где ничего нельзя загадывать наперёд. «Фольксваген» покинул чемпионат мира по классическому ралли, но это вовсе не означает, что «Ситроен», «Хёндэ» и «Форд» не являются сильными соперниками. Четыре первых гонки 2017 года выиграли четыре разных пилота, представляющих четыре разных марки, — уровень конкуренции очень высок!

— Вы все являетесь частью большой семьи «Тойота», которая представлена в разных гоночных сериях. Нет ли желания попробовать себя, возможно, в «24 часах Ле-Мана», на «Дакаре» или в Super GT?

— ЭЛ: Я доволен тем, где выступаю сейчас, и не думаю ни о чём другом!



— ЮХ: Тоже не хочу менять WRC на что-то другое.



— ЯМЛ: В 2010 году я стартовал в «24 часах Нюрбургринга», и этот опыт мне понравился. Надеюсь, что когда-нибудь смогу вновь стартовать в суточной гонке на «Нордшляйфе».



— ТМ: Не надо никуда переманивать наших пилотов (смеётся)!



P.S. На Ралли Италии «Тойота» стала единственной командой, у которой не просто до финиша гонки добрались все гонщики — они сделали это в очковой зоне (на втором, четвёртом и шестом местах).