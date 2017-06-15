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Роберт Кубица может вернуться в Формулу-1 и получить место в “Рено”
Фото: renaultsport.com/
Текст: Иван Матушкин

Как Кубица может вернуться в Формулу-1 и почему это было бы здорово

Успешные тесты породили волну слухов о возвращении Кубицы в Формулу-1. Разбираемся, возможно ли это и почему всем было бы интересно.
15 июня 2017, четверг. 19:11. Авто

Что случилось?

Роберт Кубица, один из самых ярких пилотов конца прошлого десятилетия, может вернуться в Формулу-1. Никаких официальных заявлений и подтверждений ещё не было, но поляк сильно впечатлил всех на тестах. На машине “Рено” (то есть “Лотуса") 2012 года Роберт отработал на трассе в Валенсии и был очень быстр. По информации французской L’Equipe, Кубица был даже быстрее нынешнего тест-пилота “Рено” Сергея Сироткина (правда, они тестировались в разные дни и работали по разным программам). Спортивный директор команды Алан Пермейн также остался впечатлён работой поляка.

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Сам Кубица сказал, что надеется продолжить работу на тестах и со временем заработать шанс на возвращение в Ф-1. Ранее он отказался выступать в WEC, где уже имел подписанный контракт с частной командой LMP1 Колина Коллеса. Роберт проводил тесты в других сериях с открытыми колёсами и, по словам босса “Рено” Сириля Абитебуля, пока просто оценивает собственные шансы и возможности. Но, как говорится, лиха беда начало.

Почему это важно?

7-10 лет назад Кубица был любимцем фанатов, огромным талантом и потенциальным чемпионом Формулы-1. Он регулярно превосходил возможности своего “БМВ”, бился с топ-командами и успел одержать одну победу в 2008 году, когда выступал стабильнее обоих претендентов на титул — Хэмилтона и Массы. Кубица был известен умением выскочить в квалификации на слишком высокую позицию и затем удержать её.

По информации французской L’Equipe, Кубица был даже быстрее нынешнего тест-пилота “Рено” Сергея Сироткина.

Ещё одним большим плюсом Кубицы был бойцовский дух. Достаточно сказать, что в 2007 году поляк попал в страшную аварию на Гран-при Канады — его болид в прямом смысле влетел в барьер, от которого его через всю трассу с несколькими переворотами отбросило в стену напротив. Однако Роберт пропустил всего одну гонку после аварии, а год спустя одержал победу именно в Канаде.

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Что сложного в возвращении?

Карьера Кубицы в Ф-1 оборвалась случайно: в межсезонье 2011 года он выступал в ралли, вылетел с трассы и въехал в защитный барьер. Так вышло, что защитный рельс пробил машину и сильно травмировал гонщика. Кубица получил переломы ноги, плеча и локтя. Поначалу врачи даже опасались, что руку придётся ампутировать.

Карьера Кубицы в Ф-1 оборвалась случайно: в межсезонье он выступал в ралли, вылетел с трассы и въехал в защитный барьер.

По первым прогнозам, восстановление функциональности правой руки должно было занять год. Однако локтевой нерв у гонщика до конца так и не восстановился. Роберт не сдался и со временем научился рулить, больше управляя рукой при помощи плеча.

Казалось, что такая травма несовместима с тесными формульными машинами. Принимая это во внимание, Кубица отправился в ралли, где кабина куда как шире кокпита. Однако тесты в Валенсии показывают: Роберт может справиться и с машиной Ф-1.

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Так он вернётся?

О возвращении Кубицы с разной периодичностью говорят уже давно. Если информация точна и он действительно превосходил Сироткина на тестах, такие разговоры имеют смысл. По словам Пермейна, Роберт занимался симуляцией и квалификации и гонки. К тому же узкая трасса в Валенсии требует активной работы рулём и хорошо подходит для проверки готовности пилота.

В то же время возвращение поляка больше лежит в плоскости домыслов. Мы не знаем, какие трудности испытывал Кубица в кокпите и сможет ли он справляться с ними на протяжении целого сезона. К тому же нужно будет найти команду, которая согласится дать ему шанс.

Главным кандидатом видится “Рено”, за который он успел проехать один сезон и взять три подиума. Французам явно не помешал бы ещё один гонщик, способный также превосходить возможности болида, как Нико Хюлькенберг. Но готовы ли они рискнуть? Впрочем, когда ради этого предстоит высадить всего лишь Палмера, сомнений становится меньше. Быстрый пилот не помешал бы и “Уильямсу”, у которого ни один гонщик не выжимает из болида максимума.

Понятно, что приглашение Кубицы стало бы сильным маркетинговым ходом. Роберт всё ещё любим фанатами, и даже его выступление по пятницам стало бы громким событием. Думается, найти место тестера он бы наверняка смог. Вопрос в том, готов ли сам Кубица пойти на риск, который может обернуться утратой всех надежд? Ведь иногда проще не пытаться, чем услышать окончательное “нет”.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Роберт Кубица
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