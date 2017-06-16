Риккардо: Квят упустил шанс в «Ред Булл», но сейчас выглядит прилично

Даниэль Риккардо в нынешнем сезоне радует своих поклонников хорошими результатами. Несмотря на то что по чистой скорости австралийцу не всегда удаётся соответствовать своему более молодому напарнику Максу Ферстаппену, зато в гонках Риккардо демонстрирует потрясающую стабильность. Три подиума подряд в трёх последних Гран-при стали великолепным подтверждением этой тенденции. Корреспондент «Чемпионата» встретился с улыбчивым и веселым австралийцем в Монреале во время гоночного уик-энда и обсудил последние успехи гонщика, а также его взаимоотношения с Даниилом Квятом и традицию пить шампанское из ботинка.

«Подиумы стали заслуженной наградой за работу»

— Даниэль, в последних гонках ситуация стала налаживаться лично для вас. Насколько важно для вас вернуться на подиум на регулярной основе?

— Безусловно, это имеет огромное значение как для меня, так и для команды. Недавние подиумы стали заслуженной наградой за те усилия, которые мы все прилагаем в «Ред Булл». При этом совершенно не важно, стало это результатом везения или нет, здорово снова взобраться на пьедестал и разделить эту радость с парнями.

Сейчас мы стараемся использовать эти успехи, чтобы заложить фундамент для стабильных результатов в оставшейся части сезона. Например, этап в Монте-Карло дал команде многое в плане изучения работы болида. Я считаю, что там мы продвинулись вперёд, так что это позитивный знак, который должен помочь «Ред Булл» двигаться вперёд.



— Вы всегда признавались в любви к Монреалю, и, судя по всему, этот Гран-при отвечает вам взаимностью. Что делает этот уик-энд таким особенным?

— У меня действительно есть масса положительных воспоминаний от Гран-при Канады. В первую очередь, конечно, я никогда не забуду, как одержал здесь первую победу в карьере гонщика Формулы-1 в 2014 году. Это была потрясающая гонка! Спросите у любого пилота, кто добивался побед в гонках, и он вам подтвердит, что самая первая из них всегда будет ассоциироваться с местом, где это произошло.



Но даже если вспомнить несколько сезонов до той победы, могу точно сказать, что всегда с большим удовольствием приезжал в этот город. В Монреале не только крутая трасса, но и потрясающий город. В некоторой степени он напоминает мне Мельбурн, где много аутентичных баров, ресторанов. Люди обожают Формулу-1, это можно видеть по количеству людей на улицах во время гоночного уик-энда. Также здесь есть классные хипстерские районы, где происходят странные, но интересные вещи (улыбается). В общем, тут везде атмосфера праздника, за это я и люблю Монреаль.

Риккардо: я смог повеселиться только тогда, когда увидел клетчатый флаг

— Когда вы в следующий раз собираетесь сделать знаменитый ритуал «шуи» и снова выпить из своего ботинка?

— Я думаю, что это произойдёт только после следующей победы или какого-то особого случая (мы говорили с Риккардо о квалификации в Монреале, а на следующий день на подиуме он выпил из ботинка в ответ на скандирование болельщиков. – Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что я собрал достаточно «хайпа» по этому поводу, так что собираюсь подождать чего-то особенного, чтобы снова выпить из ботинка. Иначе это потеряет свой уникальный эффект.

Соцсети Формулы-1: шлем Сенны для Льюиса и возвращение «шуи»! В Канаде пилоты «Форс Индия» стали первыми, а «Макларен» одержал победу в сезоне-2017. Но вышло всё не совсем так, как хотелось командам.

— Возможно, в таком случае стоит прибегнуть к какому-то другому интересному австралийскому ритуалу?

— Да, почему бы и нет! Я обязательно подумаю об этом. Если мне удастся выиграть гонку в этом сезоне, возможно, сделаю не «шуи», а что-то другое. В любом случае я придумаю что-то клёвое и смешное (улыбается).

«Сложно было ждать от Квята чего-то конкретного»

— Вы провели довольно продолжительное время вместе с Даниилом Квятом в «Ред Булл». Какие у вас были взаимоотношения с россиянином?

— Мне очень нравилось выступать с Даней в одной команде. Когда у вас молодой напарник, это всегда сопровождается взлётами и падениями. Сложно было ожидать от него чего-то конкретного, потому что за столь короткое время в Формуле-1 очень трудно заработать репутацию.

— Вы ожидали, что он может превзойти вас по очкам по итогам сезона?

— Честно говоря, я не представлял, на что он способен перед переходом в «Ред Булл». Мы отлично ладили с ним, временами он был чертовски быстр. Было видно, что у него природный талант, но стабильности Дане не хватало. Мне казалось, что в 2015 году я был более стабилен, если смотреть на весь сезон.

— На ваш взгляд, заслуженно ли было попросить его покинуть «Ред Булл» в начале прошлого сезона?

— Сложный вопрос. Так складывалась ситуация, что по ходу сезона он вынужден был вернуться в «Торо Россо», чтобы перезагрузить карьеру. Мир Формулы-1 довольно сумасшедший в этом плане. С другой стороны, он всё ещё молод. Да, он упустил свой шанс в «Ред Булл» и выглядел потерянным в том сезоне, но мне кажется, что сейчас он вернул уверенность и выступает вполне прилично.

Квят: если всё останется так же комфортно, нет причин покидать «Торо Россо» Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады, а также рассказал об особенностях болида и планах на следующий год.

«Пока мне комфортно в „Ред Булл“

— Вернёмся к текущим делам. Есть ли у вас какая-то информация относительно того, где вы проведёте следующий сезон?

— Я веду переговоры с несколькими командами NASCAR (улыбается). Обсуждаем детали сделки. Честно говоря, я ещё не говорил с Кристианом Хорнером о продлении контракта с командой. В NASCAR тоже есть пара приличных команд, которые во мне заинтересованы, так что надо подумать (смеётся). На самом деле ситуация не особенно поменялась за последнее время, и я не думаю, что что-то сильно изменится в ближайшее время. Пока мне комфортно в «Ред Булл».



— Вы разочарованы тем, что «Рено» обещает лишь небольшие обновления по мотору по ходу этого сезона?

— Я стараюсь не видеть негатива в тех моментах, которые не могу контролировать. Мы бы очень хотели иметь мощность мотора «Мерседес», но тогда мне было бы немного страшно, потому что я не знаю, как тормозить перед медленным поворотом, имея такую мощь (улыбается). Мы продолжаем работу над улучшением шасси, понимая, где примерно находимся в пелотоне. Здесь нет ничего нового. Кажется, небольшие обновления мотора всё-таки работают, но очень сложно сказать, насколько сильно. Я слышал, что очередные обновления будут готовы к Баку, но точной информации у меня пока нет.



— С того момента как Формула-1 перешла к американским владельцам, стало заметно, что гонщики ведут себя значительно более открыто для публики. Действительно ли новое руководство дало указание гонщикам создавать шоу там, где возможно?

— Вы знаете, они снабжают нас хорошей дозой марихуаны перед каждой гонкой (смеётся). Но мне этого не надо, так как я от природы весёлый! Я неоднократно говорил, что некоторые гонщики ведут себя слишком закрыто, а их выражение лица даёт понять, что им откровенно скучно. Поймите, для многих из нас это работа мечты. Ясно, что когда у вас плохой день, то сложно постоянно шутить и веселиться, но нужно стараться оставаться на позитиве хотя бы ради болельщиков, которые страстно любят Формулу-1. Кто хочет постоянно видеть угрюмые лица на экране?

Я неоднократно говорил, что некоторые гонщики ведут себя слишком закрыто, а их выражение лица даёт понять, что им откровенно скучно.

Мне кажется, что в последнее время гонщики действительно стали вести себя более естественно. Для меня это никогда не было проблемой, потому что, как я уже сказал, я наслаждаюсь тем, что имею возможность управлять болидом Формулы-1 и получать за это деньги.