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Ралли Италии WRC: болельщики, маршалы, работа телевидения
Фото: «Чемпионат»
Текст: Максим Вершинин

Как в Италии сходят с ума от ралли

Срывающие голос болельщики, пожилые маршалы и необычные сувениры — мы съездили на Ралли Италии и убедились, как сильно там любят гонки.
17 июня 2017, суббота. 11:28. Авто
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Фанаты ралли шутят, что WRC — это когда ты несколько часов едешь по живописным местам, чтобы в течение 10 секунд услышать рёв промелькнувшей в клубах пыли машины. В каждой шутке, как известно, только доля шутки. А как на самом деле?

Ралли Италии началось для меня ещё в Риме, где вместе со мной вылета в Альгеро ожидала внушительная группа немецких фанатов раллийного чемпионата мира. Судя по многочисленным нашивкам, брелкам и футболкам с самых разных этапов WRC минимум пяти последних сезонов, визит на Сардинию для них далеко не первое и явно не последнее раллийное мероприятие.

Фото: «Чемпионат»

В Альгеро, в сервисном парке WRC и на спецучастках гонки, встречаются представители других стран. Если коротко, то большая часть пилотов мирового ралли имеет свои национальные группы поддержки. Вот и выходит, что рядом срывают голоса итальянцы, испанцы, финны, эстонцы, британцы, немцы, французы, чехи и норвежцы — болеют каждый за своего пилота, но без тени вражды. Даже будучи изрядно под градусом не только от накала страстей на трассе. Многие приезжают на ралли сильно заранее — изучив карту спецучастков, выбирают наиболее интересные для себя точки и встают там на прикол на своих кемперах. Вот и получается, что идёшь себе вдоль допа, а чуть в глубине леса не грибы и ягоды, а дома на колёсах.

Приятно видеть не только интернациональный состав болельщиков, но и фанатов разного возраста — на моих глазах поудобнее устраивалась на спецучастке семейная пара с двумя маленькими детьми, на противоположной стороне трассы метались в кустах в поисках достойной точки обзора подростки, а угомонить их пытались маршалы — дедушка и бабушка из категории «божий одуванчик». И, пожалуй, это самое удивительное! Глотает пыль, стоя часами на солнцепёке, далеко не одна молодёжь. Большая часть маршалов — это именно пожилые итальянцы, которые при этом ответственно относятся к своей работе и одновременно горячо поддерживают пилотов! В России такого не увидишь, а жаль…

Фото: «Чемпионат»

Как не увидишь и такого уровня профессионализма маршалов и полиции. Следят они за порядком строго, но дружелюбно. Кажется, нужно очень постараться, чтобы вывести ответственных за безопасность из себя — между вами может быть языковой барьер, ты можешь наглеть и борзеть, но тебя неизменно учтиво и мягко будут отправлять в зрительскую зону. Однако это всё не мешает особо безумным фанатам перебегать трассу чуть ли не перед мчащимся ралли-каром или делать селфи на фоне гоночной машины едва ли не в сантиметре от неё. Безумие форменное, но какое-то в то же время упорядоченное и даже в чём-то обаятельное.

Ещё один повод для восхищения — работа WRC TV. C новым промоутером в лице Red Bull появились и прямые включения со спецучастков, и пред- и послестартовая аналитика, и интервью с пилотами, не говоря уже о зрелищных хайлайтах по итогам каждого допа. Рождается всё это ценой самоотверженного труда безымянных героев, которые ухитряются во время прохождения машины одной рукой держать телевизионную камеру, вести трансляцию чуть ли не в прямом эфире в Instagram и только одному богу известно, как они в это же время управляют многочисленными GoPro вдоль трассы и парящим над машинами дроном с камерой.

Вообще, своей работой на ралли восхищают не только герои WRC, но и устроители этапа. Сразу по прилёту гостей Альгеро встречают многочисленные рекламные постеры предстоящего Ралли Италии. На узких пешеходных улочках внезапно возникают Info Point, где можно абсолютно бесплатно получить всю необходимую информацию о гонке. Но главное, что привлекают внимание к событию не какой-то банальной рекламой — у каждой информационной стойки припаркована раллийная легенда прошлого!

В это трудно поверить, но днём и ночью окружённые лишь символической нитью бархатного ограждения стоят на улицах гоночные Lancia Delta Integrale HF, Opel Ascona 400, Lancia Stratos, с которыми сейчас могут работать съёмочные группы WRC TV, а через мгновение уже делают селфи многочисленные туристы. Вот это промо так промо, скажу я вам!

И о том, что такая необычная реклама работает, свидетельствуют несколько тысяч зрителей на первом спецучастке Ралли Сардинии в Иттири. Её эффективность подтверждают и вереницы припаркованных вдоль дорог автомобилей, и облепленные сотнями фанатов ралли обочины, и близлежащие возвышенности на спецучастках, многие из которых находятся в часах езды от населённых пунктов. А о любви к ралли на Сардинии красноречиво говорят… витрины модных магазинов. Во многих одежда и аксессуары соседствуют с колесом и покрышкой раллийной машины, где-то между товаров промелькнёт кубок, а где-то в роли прилавка выступает аж целый бампер от Mitsubishi Lancer Evolution. У итальянцев даже знак «Ребёнок в машине» изображает дитя в памперсах, но в шлеме и «ковше» с многоточечными ремнями.

Фото: «Чемпионат»

У итальянцев любовь к гонкам в крови, что и понятно. Европейцы тоже любят автоспорт и ценят своих спортсменов — не сомневаюсь, что есть у них и хейтеры, которые в Интернете только и делают, что поливают помоями пилотов, но главное, что предостаточно и преданных болельщиков, готовых лететь за своими кумирами на каждый этап. Добавьте к этому прекрасные пейзажи и атмосферу праздника — и вы всё равно не сможете представить и сотой доли того, что есть на самом деле WRC.

Чтобы понять и прочувствовать мировое ралли, надо там побывать хотя бы раз лично. И жаль, что у нас нет ни своего этапа, ни теперь уже своего пилота.

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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