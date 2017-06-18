Приказано веселиться. Как американцы уже меняют облик Формулы-1

Американизация Формулы-1 от Чейза Кэри

То, что происходит сейчас с Формулой-1, вряд ли можно назвать неожиданным развитием событий. Liberty Media приобрела контрольный пакет акций Formula One Group в сентябре прошлого года, а перед началом сезона исполнительным директором гоночной серии был назначен Чейз Кэри, заменивший на этом посту Берни Экклстоуна. Новые американские владельцы Формулы-1 никогда не скрывали, что возьмут курс на создание мощного шоу из автогонок наподобие того, что происходит в других североамериканских спортивных лигах. Именно яркий антураж, окружающий такие лиги, как НБА, НФЛ и НХЛ, позволил вывести любовь к спорту в США на совершенно новый уровень. Что-то похожее Кэри и его друзья пытаются применить и к главной автогоночной серии мира.

В этом их поддерживают многие гонщики. В частности, пилот “Уильямса” Фелипе Масса в беседе с корреспондентом “Чемпионата” в минувшие выходные в Монреале выступил с критикой в адрес Экклстоуна, отметив, что 85-летний Берни потерял связь с реальностью и уже не в состоянии следовать современным тенденциям и развивать Формулу-1 в прогрессивном направлении.

Масса: Берни не понимает современные тенденции в свои 85 лет

Бразилец высказался довольно жестко, но понять его можно. Гонщики часто посещают другие спортивные мероприятия мирового класса и наверняка отмечают для себя, насколько круто можно подать блюдо под названием спорт для болельщиков. Формула-1 же долгое время попросту игнорировала социальные сети, ограничиваясь призывом публиковать мысли в “Твиттере” с хэштегом текущего Гран-при. Понятно, что такими методами новую аудиторию привлечь было проблематично. Мир серьёзно изменился с тех пор, как Экклстоун возглавил Формулу-1, но сам Берни оставался очень консервативен и не решался на большие перемены в этом направлении.

Новые американские владельцы Формулы-1 никогда не скрывали, что возьмут курс на создание мощного шоу из автогонок.

Что изменилось

На самом деле, перемены уже видны невооруженным взглядом. Во-первых, официальный сайт Формулы-1 стал выглядеть стильно и информативно. Если несколько лет назад главная страница гоночной серии отсылала нас во времена dial-up Интернета, то теперь это современная платформа с большим количеством качественной информации и отличными видеонарезками. Стоило всего лишь захотеть и нанять специалистов своего дела, так что сейчас люди, только начинающие интересоваться гонками, могут зайти на сайт и проникнуться этим видом спорта в еще большей степени.



Во-вторых, Formula 1 TV стало делать отличное шоу во время гоночного уик-энда, показывая атмосферу в городе, где проходит Гран-при, с большим количеством интервью болельщиков самых разных команд. К примеру, Монреаль известен одной из лучших тусовок во время выходных Формулы-1, и весь антураж был показан вдоль и поперёк. Иногда даже было жалко девушку, работающую на официальный сайт серии, так как ей приходилось брать по 100 интервью в день у самых разных людей. В частности, беседа с известнейшим актером Майклом Дугласом была показана на большом экране за несколько минут до старта гонки в Канаде и вызвала большой энтузиазм у зрителей.

В третьих, новый маркетинговый отдел Формулы-1 проделал великолепную работу по усилению вовлечённости гонщиков в общение с болельщиками. Всё в том же Монреале классной идеей было провести интервью с тройкой лучших пилотов по итогам квалификации не только в пресс-центре, но и перед главной трибуной перед вторым на трассе имени Жиля Вильнёва. Именно там собираются самые страстные любители Формулы-1, и надо сказать, что фанаты устроили овацию Хэмилтона, Боттасу и Феттелю, когда те подошли к трибуне и начали благодарить зрителей за поддержку.

Новый маркетинговый отдел Формулы-1 проделал великолепную работу по усилению вовлечённости гонщиков в общение с болельщиками.

Вишенкой на торте стал момент с вручением Льюису шлема его кумира Айртона Сенны от семьи бразильского гонщика после того, как британец сравнялся с Сенной по количеству поулов в карьере. Хэмилтон с трудом сдерживал эмоции, и зрители прониклись красивым моментом.

Журналисты обратили внимание на ещё одну любопытную вещь: перед воскресной гонкой им раздали списки, в которых заранее рассказали, каких вип-гостей пригласила на стартовую решётку каждая из команд Формулы-1. Прежде такого никогда не происходило: приход знаменитости всегда становился неожиданностью. Мелочь, но хорошо характеризующая новых владельцев чемпионата.

Что об этом думают гонщики

Как мы уже отметили ранее, многие пилоты поддерживают подобную инициативу со стороны руководства Liberty Media. Пресс-конференции гонщиков стали проходить в гораздо более расслабленной манере. После квалификации в Монреале Хэмилтон, Боттас и Феттель постоянно шутили, веселились, пробовали силы в финском языке, всячески подтрунивая над Валттери, когда тот начал давать интервью на родном наречии. В какой-то момент пилоты забыли про вопросы журналистов и просто начали общаться между собой. Смотрелось это очень забавно и невольно вызывало улыбку.

Фернандо Алонсо пошёл ещё дальше и решил потусить с болельщиками на трибуне после того, как его “Макларен” в очередной раз приказал долго жить за 10 кругов до финиша гонки в Канаде. Испанец признался, что изначально просто хотел бросить перчатки в толпу, но толпа оказалась слишком далеко — или у Алонсо просто слабый бросок. Так или иначе гоншик решил перелезть через забор, после чего оказался в объятиях едва ли не сотни болельщиков. Смотрелось это очень круто, хотя в какой-то момент возникли опасения за здоровье Фернандо, которые фанаты зажали в тиски и не хотели отпускать.

Слабо верится, что все последние события были исключительно инициативой гонщиков. Конечно, никто не сомневается в искренних намерениях Алонсо и других пилотов, создающих шоу, но определённый мотивирующий фактор со стороны нового руководства Формулы-1 прослеживается достаточно отчетливо. Да в общем-то пилоты этого и не скрывают, отмечая, что на регулярной основе проводят встречи с боссами серии на предмет максимальной открытости для болельщиков.

Старожилы Формулы-1 опасаются, что «королевская серия» может потерять свою узнаваемость в результате таких изменений.

«Вы знаете, они снабжают нас хорошей дозой марихуаны перед каждой гонкой (смеётся). Но мне этого не надо, так как я от природы весёлый! Я неоднократно говорил, что некоторые гонщики ведут себя слишком закрыто, а их выражение лица даёт понять, что им откровенно скучно. Поймите, для многих из нас это работа мечты. Ясно, что когда у вас плохой день, то сложно постоянно шутить и веселиться, но нужно стараться оставаться на позитиве хотя бы ради болельщиков, которые страстно любят Формулу-1. Кто хочет постоянно видеть угрюмые лица на экране? Мне кажется, что в последнее время гонщики действительно стали вести себя более естественно. Для меня это никогда не было проблемой, потому что, как я уже сказал, я наслаждаюсь тем, что имею возможность управлять болидом Формулы-1 и получать за это деньги», — как всегда красноречиво высказался гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо в разговоре с «Чемпионатом».

Риккардо: Квят упустил шанс в «Ред Булл», но сейчас выглядит прилично Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо в интервью нам, как всегда много шутил (например, про марихуану), но ответил на много серьёзных вопросов.

Чрезвычайно интересно, куда приведёт Формулу-1 такая американизация. Несмотря на все положительные моменты от раскрытия закулисной жизни гоночной серии, в паддоке существует альтернативное мнение на этот счёт. Старожилы Формулы-1 опасаются, что королевская серия может потерять свою узнаваемость в результате таких изменений и станет успешным, но бездушным бизнес-проектом. Формула-1 всегда была закрытым клубом, и отчасти в этом был её шарм. Атмосфера секретности придавала перчинку серии и заставляла работать воображение. Похоже, что этой эпохе приходит конец. Наступает время перемен.