Погоня за Джеки Чаном. Как «Порше» провалил Ле-Ман, но победил

Марафон «24 часа Ле-Мана» наряду с Гран-при Монако и «500 милями Индианаполиса» стоит особняком в мире автоспорта. Легендарная гонка по сверхскоростному кольцу «Сартэ», в котором автодром соединён с дорогами общего пользования, из года в год собирает сотни тысяч фанатов. Кто-то приезжает сюда на кемпингах и разбивает палатки, а кто-то пользуется случаем выгулять свою «Феррари», «Астон Мартин» или даже старинный «Морган». Здесь все равны, потому что все пришли ради одного — узнать, кто станет сильнейшим в самой престижной гонке на выносливость в мире.

«Тойота» в ранге фаворита

В этом году в самой престижном классе гонок на выносливость — LMP1 — участвуют лишь два производителя — «Тойота» и «Порше», побеждавший в Ле-Мане последние два года, включая триумф Нико Хюлькенберга в 2015-м. На этот раз, что интересно, фаворитом называли «Тойоту»: в тренировках скорость TS050 Hybrid была настолько выше темпа немецких машин, что даже сами японцы признали: на этот раз они главные претенденты на победу. Таким образом, «24 часа Ле-Мана»-2017 должны были стать реваншем за прошлогодний провал, когда лидировавший экипаж «Тойоты» столкнулся с техническими проблемами на последнем круге.

В классе LMP2 фаворитами считались гонщики G-Drive Racing — Роман Русинов, Алекс Линн и Пьер Тирье, завоевавшие поул-позицию. Среди главных соперников: «Манор», где разных экипажах гонялись Виталий Петров и Жан-Эрик Вернь, а также два экипажа «Вальян Ребельон», в составе которых очень сильно выглядели Бруно Сенна и Николя Прост.



Главной же интригой класса GT на этот раз стало классическое противостояние «Форда» и «Феррари». Перед стартом соперники обменялись несколькими колкостями. Так, Сэм Бёрд, гонщик «Феррари», обвинял фордовцев в том, что они намеренно едут в тренировках медленно, чтобы не получить лишнего балласта. В то же время Гарри Тинкнелл, представитель американской марки, справедливо указывал на то, что «Фордам» навесили 20 кг дополнительного веса, в то время как итальянские машины остались нетронутыми. Таким образом, буквально в каждом классе кипели свои собственные интриги.

Для большинства болельщиков «24 часа Ле-Мана» начинаются с парада пилотов в центре города. Зрелищная церемония с участием танцовщиц и всех без исключения пилотов марафона проходит накануне старта гонки на центральных улицах Ле-Мана. К этому моменту весь город преображается в столицу мирового автоспорта, а из каждой витрины видны фотографии пилотов или машин, в магазине часов рядом с рекламируемой продукцией лежит руль от гоночного прототипа, а в расположенной рядом аптеке стоят настоящие гоночные шины.

Десятки тысяч фанатов — кто с пивом, а кто с детьми, — выстраиваются вдоль улиц, по которым на старинных автомобилях проедут пилоты. Сами гонщики, пользуясь случаем, раздают автографы и бросают в толпу различные аксессуары — от браслетов с символикой команд до кепок и футболок. Так город окончательно поддаётся гоночной лихорадке — в эти выходные ничего важнее «24 часов Ле-Мана» в этой части страны быть не может.

«Тойота» начинает и лидирует

В субботу в три часа дня по местному времени сотни тысяч зрителей (рекорд посещаемости гонки — 400 тысяч человек) собрались на трибунах, чтобы увидеть старт. Две «Тойоты» уверенно разогнались к первому повороту, но вскоре одна из «Порше» под управлением Нила Яни смогла опередить машину экипажа Себастьена Буэми. Впрочем, ненадолго — за счёт более раннего первого пит-стопа Буэми контратаковал соперника, и две «Тойоты» снова повели заезд.



Тем временем в категории LMP2 разразилась настоящая драма: уже на старте на автомобиле Романа Русинова, обладателя поул-позиции, произошёл сбой электроники: двигатель перешёл в безопасный режим, из-за чего россиянин не смог разогнаться вместе с соперниками и провалился в конец первой десятки. Технические проблемы на «Ореке» G-Drive продолжились, и вскоре Русинов свернул в боксы за новым носовым обтекателем. Роман вернулся на трассу и вновь стал атаковать, но при обгоне кругового «Порше» категории GT попал в аварию и сошёл с дистанции: треснувший монокок положил конец всем надеждам команды.

Уже на старте на автомобиле Романа Русинова, обладателя поул-позиции, произошёл сбой электроники — двигатель перешёл в безопасный режим, из-за чего россиянин не смог разогнаться вместе с соперниками и провалился в конец первой десятки.

«В этом месте, если есть возможность, стараешься обогнать. Входишь на внутреннюю часть и, по логике, тебя пропускают. Но в данном случае, я думаю, он меня просто не заметил, вернулся на траекторию, и произошло столкновение», — прокомментировал произошедшее сам Русинов. Мечты G-Drive Racing о победе в «24 часах Ле-Мана» остаются мечтами до следующего года. Скорость у российской команды есть каждый год, но вот с удачей стабильные проблемы.



В лидеры категории тем временем вырвался Бруно Сенна из команды «Вальян Ребельон», а в десяти секундах позади него расположились Виталий Петров и Жан-Эрик Вернь на двух машинах «Манора». А в классе GT в лидерах удержались пилоты «Астон Мартин» — британская марка неожиданно вырвала поул в квалификации и уверенно отправилась вперёд.

«Гонки проигрываются из-за деталей за 1 евро». Русинов о «24 часах Ле-Мана» Гонщик G-Drive Racing Роман Русинов рассказал о подготовке к «24 часам Ле-Мана», новой машине и о том, почему перед гонкой надо улыбаться.

Ле-Ман показывает характер

Преимущество «Тойоты» стало нарастать после первых смен пилотов, когда места в кокпитах заняли Майк Конвей и Энтони Дэвидсон, а вот у «Порше» начались первые проблемы: через три с половиной часа после старта Эрл Бамбер из-за проблем с задней осью встал в боксах на ремонт. В тот же момент проблемы возникли и у «Астон Мартин»: Марко Соренсен пробил заднюю левую шину и поковылял в боксы. В лидеры вышел второй экипаж команды, но вскоре его прошёл Гарри Тинкнелл на «Форде». Но всё это были цветочки по сравнению с тем, что ожидало «Тойоту».

С наступлением вечера Себастьен Буэми вернулся в кокпит TS050 № 8, сменив Казуки Накадзиму, но вскоре вынужден был вернуться в боксы: проблемы с гибридной силовой установкой. В лидерах оставался второй экипаж команды, но после очередного рестарта, когда за рулём машины № 7 находился Камуи Кобаяси, стало барахлить сцепление. Так японцы потеряли сразу два экипажа из лидирующей группы, причём в какой-то момент отрыв «Тойоты» составлял более минуты. Но теперь инициатива полностью перешла к «Порше».



На дистанции ещё оставался третий экипаж «Тойоты», но у Николя Ляпьера произошло столкновение с «Орекой» LMP2, за рулём которой сидел Симон Труммер — партнёр Виталия Петрова по экипажу «Манора». В лидерах обосновался экипаж Яни, Лоттерера и Тэнди на «Порше», а их ближайший преследователь — автомобиль «Вальян Ребельон» — проигрывал 11 кругов.

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LMP2 выходит в лидеры

Но и радость «Порше» была недолгой: за четыре часа до финиша у лидирующего экипажа упало давление масла. Автомобиль № 1 остановился сразу после линии старта, поэтому весь круг автомобилю пришлось ехать исключительно на электрической тяге. Мучения завершились сходом.



В лидерах абсолютного зачёта в итоге оказался экипаж LMP2 — лишь второй по скорости категории на трассе. Экипаж команды Jackie Chan DC Racing обнаружил себя фаворитом гонки с солидным отрывом. Но «Порше» удалось реанимировать машину № 2, и Тимо Бернхард помчался в погоню за «Орекой» Джеки Чана (да-да, того самого), которую пилотировал Хопин Тун.

Бернхард отыгрывал у китайского гонщика по 10-12 секунд с круга и за час до финиша заезда опередил Туна. Интересно, что в момент обгона судьи показывали лидеру гонки синие флаги: скорость LMP1 очевидно позволяла без проблем обогнать машину LMP2 и без помощи судей. В гонку к этому моменту вернулась и «Тойота», но пилотировавший TS050 № 8 Себастьен Буэми уступал лидеру уже 10 кругов — в который раз швейцарец приезжает в Ле-Ман за победой и снова остаётся среди проигравших.



Тимо Бернхард на последних кругах не допускал ошибок, техника оставалась надёжной, и «Порше» отпраздновала уже третью подряд и 17-ю в истории «24 часов Ле-Мана». Вместе с Бернхардом на вершину подиума поднялись его новозеландские партнёры по экипажу — Эрл Бамбер и Брендон Хартли. Вторым линию финиша пересёк Хопин Тун, который вместе с Оливером Джарвисом и Тома Лораном принёс Jackie Chan DC Racing победу в LMP2.

Тимо Бернхард на последних кругах не допускал ошибок, техника оставалась надёжной, и «Порше» отпраздновала уже третью подряд и 17-ю в истории «24 часов Ле-Мана». Вместе с Бернхардом на вершину подиума поднялись его новозеландские партнёры по экипажу — Эрл Бамбер и Брендон Хартли.

Сражение в категории LMGTE Pro в напряжённой борьбе на последних кругах вырвал экипаж «Астон Мартин», колесо в колесо сражавшийся с «Шевроле». Сидевший за рулём «Корвета» Джордан Тейлор до конца истёр тормоза, но так и не смог сдержать натиск Джонатана Адама. В классе LMGTE Am первенствовала JMW Motorsport на «Феррари» в составе Уилла Стивенса, Дриса Вантора и Роберта Смита.



Все россияне, за исключением одного экипажа SMP Racing, к сожалению, до финиша не добрались, а Виктор Шайтар, Сергей Сироткин и Михаил Алёшин квалифицировались на 17-м месте в классе LMP2.