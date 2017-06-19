Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Виталий Петров
Фото: instagram.com/vitalypetrov/
Текст: Дмитрий Захарченко

Петров: по скорости мы уверенно были бы в тройке

Для Виталия Петрова «24 часа Ле-Мана», увы, завершились сходом, однако в интервью россиянин отметил и позитивные моменты гонки.
19 июня 2017, понедельник. 15:45. Авто
Погоня за Джеки Чаном. Как «Порше» провалил Ле-Ман, но победил
Во Франции состоялся очередной суточный марафон «24 часа Ле-Мана», ставший ареной разборок «Тойоты» и «Порше» и драматичной борьбы в LMP2.

В минувший уик-энд во Франции состоялся легендарный марафон «24 часа Ле-Мана». Для Виталия Петрова, который проводит этот сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе «Манора», это был уже третий старт в суточной гонке.

Впервые он выступал здесь в 2007 году, ещё до перехода в Формулу-1, но тогда его экипажу не удалось добраться до финиша. В прошлом году Петров, будучи гонщиком SMP Racing, вместе с Кириллом Ладыгиным и Виктором Шайтаром завоевал третье место в классе LMP2, а в этом у Виталия были хорошие шансы побороться за победу в этой категории. Однако столкновение экипажа с «Тойотой» положило конец всем надеждам экипажа.

«Чемпионат» встретился с Петровым на кольце «Сартэ» и расспросил пилота о прошедшей гонке и предстоящих в этом сезоне гонках.

— Виталий, для начала расскажите об аварии, которая произошла между Симоном Труммером и автомобилем «Тойота».
— В аварии с «Тойотой» Симон во многом не виноват, поскольку сложилось сразу множество факторов: у LMP1 кончился бензин, был выезд из боксов… Всё это происходило очень быстро, то есть Труммер не сам вылетел или врезался. Перед гонкой мы очень много говорили, что главное — доехать до финиша, но вот так сложилось.

Симон Труммер: «Столкновение произошло в шикане «Данлоп». После контакта с «Тойотой» Труммер вылетел в гравий и врезался в отбойники. «Я сместился налево, потому что справа машины выезжали с пит-лейна, оставил достаточно места, и внезапно заметил краем глаза белую машину. Это была „Тойота“, и вдруг я почувствовал удар. У меня не было шансов избежать столкновения. Удар был очень серьёзным».

— Как складывалась гонка до этого инцидента?
— Темп у нас был довольно высокий. Старт вообще прошёл хорошо. Впереди произошёл контакт прототипов LMP1 — машина ударилась об отбойник, а в такой ситуации есть два варианта: автомобиль либо тащит вдоль отбойника, либо отбрасывает обратно. Я решил не рисковать и немного сбросил газ, меня обогнали две машины, и я стал третьим. Затем на своём отрезке я вышел на второе место и старался ехать аккуратнее, беречь резину.

После этого, правда, произошла небольшая заминка: датчики почему-то показывали не очень хорошие цифры, и за три поворота до конца круга у меня кончилось топливо. Пришлось три поворота докатываться, потеряли три минуты. Но самое главное, что потом удавалось отыгрываться и подниматься, вышли на четвёртое место. Вся борьба должна была быть ночью, темп у нас был отличный. Уверен, если бы не авария, мы были бы на подиуме. У нас для этого всё было: хорошая скорость, мы не допускали ошибок. По скорости мы уверенно были бы в тройке.

— «24 часа Ле-Мана» — главная гонка сезона, но впереди ещё несколько этапов. Ставите себе какую-то цель на предстоящие заезды или по итогам сезона?
— В первых двух этапах у нас возникли небольшие проблемы, и мы не могли понять, в чём дело: не могли же мы просто так идти на три секунды медленнее. Но мы провели большой анализ и смогли решить проблемы — темп в Ле-Мане это показывает. Хочу сказать спасибо «Манору» за проделанную работу, которая позволила нам так прибавить. В следующих гонках будем бороться. Потенциал у нас есть, это обнадёживает.

Также не могу не поблагодарить «СМП Рейсинг», которая меня поддерживает и дала возможность выступать в этом сезоне в WEC. Верю, что мы покажем хорошие результаты.

— Учитывая ваш опыт в Формуле-1 и тот факт, что руководителями вашей команды «Манор» являются выходцы из Ф-1 Джон Бут и Грэм Лоудон, каковы, на ваш взгляд, основные отличия этих гонок?
— Самая главная разница в том, что здесь мы выступаем на машине стороннего производителя, а в Формуле-1 каждая команда самостоятельно полностью разрабатывает машину. Ну и, конечно, здесь мы работаем в экипаже, то есть вместе ищем настройки одного и того же автомобиля, обсуждаем различные нюансы.

— Сложнее ли настраивать машину, когда на ней едет несколько гонщиков? Ведь у каждого своя уникальная манера пилотирования.
— На самом деле, это не намного усложняет процесс. Конечно, у каждого гонщика есть свои нюансы в пилотаже, и ты настраиваешь машину под себя, но здесь задачи немного другие. Я выезжаю на трассу, подмечаю что-то, говорю инженерам и настраиваю машину под себя. Затем выезжают партнёры по экипажу и тоже что-то меняют в автомобиле, но всё равно, поскольку цель у нас одна, все эти настройки более или менее подходят всем пилотам экипажа. Это суточный марафон, поэтому машину должно быть комфортно пилотировать всем гонщикам команды.

SMP Racing сейчас совместно с «Далларой» работает над новым прототипом LMP1. Вы уже участвуете в этом процессе?
— Да, конечно, я участвую в этом процессе, но пока не очень сильно. Автомобиль на стадии разработки. У инженеров «Даллары» в этом плане огромный опыт, и мы полностью им доверяем. Но пилоты в основном будут задействованы позже. Участие гонщиков в разработке автомобиля начинается уже на тестах, когда мы можем выехать на трассу, что-то подсказать. А сейчас работают инженеры. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, так что более активно я буду вовлечён в проект позже.

Сироткин: стараюсь не реагировать на слухи насчёт Палмера
Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о нюансах работы с командой, результатах Джолиона Палмера и подготовке к «24 часам Ле-Мана».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
SMP Racing Виталий Петров 24 часа Ле-Мана WEC
Новости. Авто
19 июня 2017, понедельник
17:47 Опубликован предварительный календарь Формулы-Е на следующий сезон
17:42 В 2018 году «24 часа Ле-Мана» вновь не пересекуются с этапом Формулы-1
17:34 Опубликован календарь Формулы-1 на сезон-2018. Гран-при России — 30 сентября
17:18 Сайнс-младший: трассу в Баку не сравнить с Монако, но она почти такая же сложная
17:12 Квят: в Баку ты целуешь стены
17:03 Скульптура на фестивале скорости в Гудвуде в этом году посвящена Экклстоуну
16:41 Сироткин выступит на этапе Формулы-2 в Баку
16:35 «Хонда» обещает привезти обновлённый мотор на Гран-при Азербайджана
15:40 Вандорн: трасса в Баку подразумевает высокую нагрузку на ERS
15:17 Алонсо: после близости к очкам в Канаде буду ещё более целеустремлён в Баку
15:00 7-8 июля на «Сочи Автодроме» пройдёт 4-й этап Российской Дрифт Серии
14:37 Абитебуль развеял слухи о возможном предоставлении Кубице места в «Рено»
13:31 Чагин: к «Дакару» Каргинов должен оправиться от травмы спины
13:23 В Малайзии не исключают возвращения Сепанга в календарь Ф-1 в будущем
12:32 «Заубер» продолжает верить в «Хонду»
11:51 «Торо Россо» представил видео круга Квята в Баку на симуляторе
10:53 Команда «КАМАЗ-мастер» расширила партнёрство с компанией ESAB
10:20 Джеки Чан поздравил свою команду с победой в «24 часах Ле-Мана»
09:23 Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup в Мичигане
00:47 Росберг: знаю, что Вольф обо мне думает
18 июня 2017, воскресенье
23:36 Дмитрий Брагин выиграл третий этап РСКГ
23:13 Кальтенборн: Формула-1 слишком углубилась в технику
21:56 Шарапова поздравила «Порше» с победой в «24 часах Ле-Мана»
21:35 Пилоты призвали «Тойоту» не отказываться от участия в «24 часах Ле-Мана»
20:52 Боттас: не вижу разницы между собой и Хэмилтоном
20:06 Абитебуль: Формула-1 не может отказаться от электрификации моторов
19:36 Илотт и Эрикссон выиграли 2-ю и 3-ю гонки Ф-3 в Венгрии, Мазепин — 11-й и 10-й
18:51 Хэмилтон: «Мерседесу» нужно проявлять усердие, чтобы сезон не шёл как на качелях
18:36 Сироткин: ни встретил ни одной машины LMP2, которая ехала бы в нашем темпе
17:55 Алёшин: всю гонку на «24 часах Ле-Мана» ехали в темпе лидеров
17:25 Раст выиграл вторую гонку DTM на «Хунгароринге»
17:01 Петров: если бы не авария, мы были бы на подиуме
16:12 «Порше» выиграл гонку «24 часа Ле-Мана», успев обогнать экипаж «Джеки Чан»
15:54 Штайнер: уверен, что «Хаас» будет прогрессировать и дальше
14:46 Раст выиграл квалификацию второй гонки DTM в Будапеште
14:17 Экипаж «Джеки Чан Рейсинг» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после 22 часов
13:49 Шайтар: из-за поломок потеряли порядка двух часов, даже для Ле-Мана это слишком
13:34 Русинов: я думаю, гонщик «Порше» меня не заметил
13:22 Палмер: иногда я доволен своей работой, но отставание от Нико всё равно остаётся
12:13 Лидирующий «Порше» потерял скорость, испытывая проблемы на «24 часах Ле-Мана»
12:00 Русинов получил штраф за вчерашнюю аварию на гонке «24 часа Ле-Мана»
10:54 Вандорн: в Канаде защититься от «Рено» и «Уильямса» на прямых было невозможно
09:58 Экипаж Петрова сошёл после столкновения с «Тойотой»
09:20 «Порше» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после 17-и часов, Сироткин — 17-й в LMP2
01:12 «Тойота» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после девяти часов, Петров — 4-й в LMP2
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие вам интереснее?
Архив →
© championat.com, 2000–2017