Петров: по скорости мы уверенно были бы в тройке

Погоня за Джеки Чаном. Как «Порше» провалил Ле-Ман, но победил Во Франции состоялся очередной суточный марафон «24 часа Ле-Мана», ставший ареной разборок «Тойоты» и «Порше» и драматичной борьбы в LMP2.

В минувший уик-энд во Франции состоялся легендарный марафон «24 часа Ле-Мана». Для Виталия Петрова, который проводит этот сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе «Манора», это был уже третий старт в суточной гонке.



Впервые он выступал здесь в 2007 году, ещё до перехода в Формулу-1, но тогда его экипажу не удалось добраться до финиша. В прошлом году Петров, будучи гонщиком SMP Racing, вместе с Кириллом Ладыгиным и Виктором Шайтаром завоевал третье место в классе LMP2, а в этом у Виталия были хорошие шансы побороться за победу в этой категории. Однако столкновение экипажа с «Тойотой» положило конец всем надеждам экипажа.

«Чемпионат» встретился с Петровым на кольце «Сартэ» и расспросил пилота о прошедшей гонке и предстоящих в этом сезоне гонках.

— Виталий, для начала расскажите об аварии, которая произошла между Симоном Труммером и автомобилем «Тойота».

— В аварии с «Тойотой» Симон во многом не виноват, поскольку сложилось сразу множество факторов: у LMP1 кончился бензин, был выезд из боксов… Всё это происходило очень быстро, то есть Труммер не сам вылетел или врезался. Перед гонкой мы очень много говорили, что главное — доехать до финиша, но вот так сложилось.

Симон Труммер: «Столкновение произошло в шикане «Данлоп». После контакта с «Тойотой» Труммер вылетел в гравий и врезался в отбойники. «Я сместился налево, потому что справа машины выезжали с пит-лейна, оставил достаточно места, и внезапно заметил краем глаза белую машину. Это была „Тойота“, и вдруг я почувствовал удар. У меня не было шансов избежать столкновения. Удар был очень серьёзным».

— Как складывалась гонка до этого инцидента?

— Темп у нас был довольно высокий. Старт вообще прошёл хорошо. Впереди произошёл контакт прототипов LMP1 — машина ударилась об отбойник, а в такой ситуации есть два варианта: автомобиль либо тащит вдоль отбойника, либо отбрасывает обратно. Я решил не рисковать и немного сбросил газ, меня обогнали две машины, и я стал третьим. Затем на своём отрезке я вышел на второе место и старался ехать аккуратнее, беречь резину.

После этого, правда, произошла небольшая заминка: датчики почему-то показывали не очень хорошие цифры, и за три поворота до конца круга у меня кончилось топливо. Пришлось три поворота докатываться, потеряли три минуты. Но самое главное, что потом удавалось отыгрываться и подниматься, вышли на четвёртое место. Вся борьба должна была быть ночью, темп у нас был отличный. Уверен, если бы не авария, мы были бы на подиуме. У нас для этого всё было: хорошая скорость, мы не допускали ошибок. По скорости мы уверенно были бы в тройке.

— «24 часа Ле-Мана» — главная гонка сезона, но впереди ещё несколько этапов. Ставите себе какую-то цель на предстоящие заезды или по итогам сезона?

— В первых двух этапах у нас возникли небольшие проблемы, и мы не могли понять, в чём дело: не могли же мы просто так идти на три секунды медленнее. Но мы провели большой анализ и смогли решить проблемы — темп в Ле-Мане это показывает. Хочу сказать спасибо «Манору» за проделанную работу, которая позволила нам так прибавить. В следующих гонках будем бороться. Потенциал у нас есть, это обнадёживает.



Также не могу не поблагодарить «СМП Рейсинг», которая меня поддерживает и дала возможность выступать в этом сезоне в WEC. Верю, что мы покажем хорошие результаты.

— Учитывая ваш опыт в Формуле-1 и тот факт, что руководителями вашей команды «Манор» являются выходцы из Ф-1 Джон Бут и Грэм Лоудон, каковы, на ваш взгляд, основные отличия этих гонок?

— Самая главная разница в том, что здесь мы выступаем на машине стороннего производителя, а в Формуле-1 каждая команда самостоятельно полностью разрабатывает машину. Ну и, конечно, здесь мы работаем в экипаже, то есть вместе ищем настройки одного и того же автомобиля, обсуждаем различные нюансы.

— Сложнее ли настраивать машину, когда на ней едет несколько гонщиков? Ведь у каждого своя уникальная манера пилотирования.

— На самом деле, это не намного усложняет процесс. Конечно, у каждого гонщика есть свои нюансы в пилотаже, и ты настраиваешь машину под себя, но здесь задачи немного другие. Я выезжаю на трассу, подмечаю что-то, говорю инженерам и настраиваю машину под себя. Затем выезжают партнёры по экипажу и тоже что-то меняют в автомобиле, но всё равно, поскольку цель у нас одна, все эти настройки более или менее подходят всем пилотам экипажа. Это суточный марафон, поэтому машину должно быть комфортно пилотировать всем гонщикам команды.

— SMP Racing сейчас совместно с «Далларой» работает над новым прототипом LMP1. Вы уже участвуете в этом процессе?

— Да, конечно, я участвую в этом процессе, но пока не очень сильно. Автомобиль на стадии разработки. У инженеров «Даллары» в этом плане огромный опыт, и мы полностью им доверяем. Но пилоты в основном будут задействованы позже. Участие гонщиков в разработке автомобиля начинается уже на тестах, когда мы можем выехать на трассу, что-то подсказать. А сейчас работают инженеры. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, так что более активно я буду вовлечён в проект позже.