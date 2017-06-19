«На месте Переса тоже не отдал бы позиции». Маркелов — о Гран-при Канады

«Что хуже: „Макларен“ или Трамп?» СМИ — о Гран-при Канады и Фернандо Алонсо Очередной отказ «Хонды» и поиск новых моторов для «Макларена», демарш Переса и первый в сезоне дубль «Мерседеса» — в обзоре западных СМИ.

1. Не стоило ли наказать Ферстаппена за инцидент с Феттелем на старте?

Макс агрессивно подрезал Феттеля в первом повороте, но Феттель уже был позади. Себ находился в не очень удобной позиции — посередине двух болидов. Но у Феттеля было место с левой стороны, чтобы избежать этого столкновения. Думаю, это гоночный инцидент.

2. Можно ли оправдать Сайнса в ситуации с его аварией на первом круге?

Насколько было показано по трансляции, Сайнс пытался «закрыть» Грожана, но не рассчитал и ударился о переднее крыло его болида. Карлоса развернуло, и затем он столкнулся с Филипе Массой. Это гонки, от таких случаев никто не застрахован. Но тут очевидно, что Сайнс сам виноват в этой аварии, других виновников быть не может.

3. «Феррари» и «Мерседес» обмениваются ударами. Кто ваш фаворит после Канады?

У «Мерседеса» и «Феррари» будет идти очень серьёзная борьба до самого конца года — я думаю, что всё будет решаться там. Разница по очкам не очень большая, и у «Мерседеса» есть огромные шансы выиграть в этом году. Я болею за Боттаса, но в этом году, думаю, чемпионский титул ему не взять. Что касается «Феррари», у них очень хороший темп ещё с первой гонки, и Феттель не даст просто так забрать титул. Но я думаю, что выиграет «Мерседес».

4. ФИА начудила с двумя штрафами Квяту за одно нарушение. Что это было?

К сожалению, ошибки судей случаются в гонках, мы с этим тоже сталкиваемся. Судьи не всегда объективны и не всегда могут досконально изучить гоночный инцидент — особенно это касается наших гонок, так как у нас не на всех машинах стоят камеры. У судей достаточно сложная работа, так как иногда инцидентов бывает очень много — поэтому разбирательства идут ещё и после гонки или квалификации. Иногда мы ждём официальных результатов до ночи. Конечно, мы надеемся, что судейских ошибок будет меньше и стюарды смогут улучшить качество своей работы, так как неправильное судейство может сильно повлиять на результаты гонки.

Спорный момент: за что Квята наказали дважды? Квят получил два наказания за одно нарушение, Сайнс — одно за два, а Ферстаппен ни одного — разбираем самые горячие моменты Канады.

5. Должен ли был Перес послушать команду и пропустить Окона вперёд?

На самом деле двоякая ситуация. С одной стороны, у Окона резина была намного свежее, чем у Чеко. В принципе это командная работа — отдать позицию Окону и попробовать атаковать Риккардо. Но в то же время это гонки: портить весь шарм и отдавать так просто позицию… Я бы тоже так не стал делать! И в тот момент, когда Окон запросил разрешение на обгон Переса, он отстал от него — мгновенный обмен местами был нереален. Ему следовало прессовать Переса, для того чтобы попробовать атаковать его самому — раз у него был темп быстрее, чем у Переса! Несмотря на это, Окон сделал превосходную работу в этой гонке.

6. Алонсо уйдёт из Макларена, если до осени не будет побед. Испанец фактически уже объявил об уходе?

У «Макларена» очень слабая техника по скорости, они очень проигрывают. Алонсо — очень хороший пилот, один из самых опытных в Формуле-1, так что его можно понять. До определённого момента можно терпеть, но ситуация уже настолько очевидная… Жалко, что такое происходит — тем более с такой легендарной командой, как «Макларен».

7. Если бы Риккардо предложил вам выпить шампанское из ботинка, как бы вы поступили?

Я бы предложил ему новую версию его задумки. Обладатель первого места пьёт из ботинка, второго места — из двух, третьего места — из трёх! Мне кажется, после третьего места в Канаде его бы очень быстро покинула эта идея!