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Знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана»: как смотреть гонку на трассе
Фото: instagram.com/24heuresdumans
Текст: Дмитрий Захарченко

Паломничество скорости: как «24 часа Ле-Мана» смотрят простые зрители и VIP

Как проводят «24 часа Ле-Мана» рядовые болельщики и VIP-гости команд и чем заняться, когда на трассу опускается ночь? Репортаж из-за кулис.
20 июня 2017, вторник. 21:45. Авто

«24 часа Ле-Мана» — одна из самых известных и престижных гонок на планете. Суточный марафон, требовательный как к уровню пилотажа, так и к надёжности техники, стоит в мире автоспорта особняком, а одержать победу в этой гонке — мечта каждого пилота. Но эта гонка совершенно уникальна и для болельщиков, которые только здесь могут на целые сутки погрузиться в мир автоспорта высших достижений, где скорость машин достигает 350 км/ч, а за рулём сидят сильнейшие ветераны автоспорта, включая экс-пилотов Формулы-1, и наиболее талантливые новички.

«Чемпионат», посетивший гонку по приглашению команды G-Drive Racing, рассказывает, чем на кольце «Сартэ» живут болельщики и VIP-гости в течение суток главной гонки на выносливость в мире.

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Во Франции состоялся очередной суточный марафон «24 часа Ле-Мана», ставший ареной разборок «Тойоты» и «Порше» и драматичной борьбы в LMP2.

Марафон начинается с палатки

Поездка на большие гонки — это всегда своего рода приключение, и организаторы гонки прикладывают массу усилий, чтобы с каждым годом оно становилось всё ярче. В дни проведения марафона «24 часа Ле-Мана» — главное событие в городе, которое накладывает отпечаток на всё вокруг: от витрин магазинов до разговоров прохожих. Долгое ожидание подходит к концу с началом парада пилотов — красочной церемонии представления участников прямо в центре города.

Торжественный подиум, с которого начинается проезд пилотов на открытых старинных автомобилях, расположен между кинотеатром Pathe и кафедральным собором Иулиана Ле-Манского. Отсюда экипажи следуют по центральным улицам города, вокруг которых собираются десятки тысяч болельщиков — такого числа зрителей не собирают даже показательные заезды Формулы-1.

Доступ в зрительские зоны для всех свободный, но те, кто готов немного раскошелиться, могут приобрести билет на трибуну, которая расположена прямо перед подиумом. На нём экипаж останавливается, отвечает на пару вопросов ведущего и раздаёт сувениры. Для болельщиков это лучшая возможность сфотографировать вблизи своих кумиров. А те, кому повезло чуть больше, наблюдают за парадом из VIP-палаток — они расположены по другую сторону подиума. Здесь обычно собираются привелигированные гости команд и представители спонсоров.

По окончании парада местные болельщики расходятся по домам, в то время как большинство туристов отправляются сразу на кольцо «Сартэ» — расставить палатки и обустроить кемпинг. Это самый распространённый среди рядовых болельщиков способ посмотреть гонку — максимально близко к трассе и практически никаких затрат на проживание. Дело в том, что Ле-Ман — довольно маленький город с населением чуть больше 140 тыс. человек, в то время как на гонки приезжает почти вдвое больше туристов (марафон 2016 года, по официальным данным, посетили 263 тыс. человек), и разместить всех желающих гостиничный фонд города не может.

Путешествие в Ле-Ман с палаткой или кемпингом напоминает своего рода паломничество — здесь собираются поклонники всех форм автоспорта, и это одна из наиболее привлекательных черт гонки — возможность объединиться с единомышленниками и увидеть в деле автомобили, не уступающие в технологичности и скорости машинам Формулы-1, а заодно поесть сосисок и выпить в хорошей компании немного вина.

Поездка на гонку — это приключение и для тех, кто живёт на широкую ногу: на парковке «Сартэ» в дни марафона собирается неисчислимое количество самых разных моделей «Феррари», «Порше», «Астон Мартинов», заряженных «Макларенов» и «Корветтов» и даже «Кэтерхемов» с коллекционными «Морганами». Таким образом, наравне с выставками в музее «24 часов Ле-Мана», который находится в пешей доступности от трассы, на парковках также происходит стихийная экспозиция спорткаров. Так или иначе, независимо от возраста, достатка или жизненного уклада, все здесь оказываются по одной и той же причине: из любви к красивым машинам и высоким скоростям.

За столом с механиком

В субботу, день старта марафона, болельщики собираются на трассе за три часа до начала. Зрители приходят на автодром пораньше, чтобы успеть прогуляться по «Деревне» — аналог F1 Village на этапах Формулы-1, где разбросаны симуляторы, выставочные стенды участников и спонсоров, а также магазины с официальной атрибутикой и кафе. Но автоспортивный шопинг, конечно, не главная причина — за полтора часа до старта начинается прогулка по стартовой решётке. Правда, попасть на неё могут только обладатели специальных браслетов.

Во время этой прогулки вдоль пит-уолла выстраиваются машины каждого экипажа, участвующего в гонках, и пока инженеры подкручивают последние гайки, гонщики общаются с гостями и болельщиками, раздают автографы и фотографируются с желающими. Пока никто не видит, можно даже тайком потрогать автомобиль — настолько близко зрители и гонщики не оказываются ни на одном другом этапе чемпионата мира. И, конечно, на стартовой прямой в это время не протолокнуться.

Гости команд и VIP-персоны, которым по каким-то причинам не очень интересно толкаться среди машин, занимают места в ложах и «хоспиталити» команд — специальных гостевых моторхоумах, где в перерывах между заездами отдыхают гонщики и механики команд. У каждой команды своя зона, свой собственный кейтеринг и кухня. Обязательный атрибут хорошего «хоспиталити» — экран с телетрансляцией и монитор с хронометражом.

Схожий набор гостям предлагают и в ложах. Они расположены на втором этаже здания боксов — этажом ниже пресс-центра, а из окон открывается вид на стартовую прямую и пит-лейн — пит-стопы происходят буквально парой метров ниже, и у привелигированных гостей есть возможность собственными глазами во всех подробностях увидеть работу механиков.

Но всё это будет позже, а сейчас, перед стартом гонки, после того как в небо взмыли традиционные самолёты, «разворачивающие» в воздухе флаг Франции, и отгремели гимны, взгляды десятков тысяч присутствующих прикованы к разгоняющемуся из последнего поворота пелотону. В Ле-Мане старт даётся с ходу, и поэтому гигантская змейка из 60 прототипов и спорткаров GT готова разогнаться в любой момент. В воздухе взмывает флаг, отсчёт 24 часов начинается, а гонщики топят педаль газа в пол — для большинства из них это будут самые важные сутки в году.

На «Сартэ» опускается ночь

Следить за событиями на протяжении 24 часов — непростое испытание даже для самых преданных болельщиков, и нет ничего удивительного в том, что с заходом солнца многие зрители покидают трибуны. Впрочем, до наступления ночи никто трассу не покинет: здесь ещё есть чем заняться.

Так, на территории кольца «Сартэ» к услугам гостей и болельщиков сразу три картодрома, музей «24 часов Ле-Мана» и фирменный магазин, в котором можно приобрести коллекционные книги, модели гоночных машин настоящего и прошлого, а также художественные фотографии в большом формате и картины, посвящённые знаменитому марафону. Для любителей романтических прогулок здесь работает колесо обозрения, с которого открывается вид на весь автоспортивный комплекс и близлежащие территории. Больше всего с высоты поражают парковки, забитые бесчисленными машинами болельщиков.

Самым везучим болельщикам (зачастую это друзья команд или их спонсоры) удаётся попасть в боксы. Поскольку участников в Ле-Мане много, а боксы достаточно узкие, большой компанией там не разместиться, но нескольким счастливчикам удаётся понаблюдать за работой команд изнутри.

С наступлением темноты в палатках и кафе начинаются вечеринки и концерты — с обязательным визуальным сопровождением в виде трансляции гонки на больших экранах за сценой. В этот период с удвоенной силой работают симуляторы и другие интерактивные развлечения, среди которых, например, гидравлическая капсула, в которой имитируются перегрузки, которые испытывает Льюис Хэмилтон за рулём «Мерседеса» Формулы-1. Да, на территории «Сартэ» в дни «24 часов Ле-Мана» доступны сувениры не только марафонных гонок — здесь в большом ассортименте представлены модели болидов «Королевских гонок» и экипировка команд «Больших призов».

К полуночи большинство болельщиков покидают трибуны и располагаются на ночлег в палатках, хотя самые стойкие остаются на трибунах или гуляют вдоль трассы, чтобы насладиться захватывающими планами гоночных машин в свете фар. Подходить вплотную к трассе, конечно, запрещено, однако в некоторых местах барьеры расположены не слишком далеко от полотна — в этих местах зрителей полно даже ночью.

Утро. Финиш

Обратно на трибуны болельщики подтягиваются с рассветом. Последние часы марафона — это его кульминация. Независимо от того, что происходило вечером и ночью, именно оставшееся до финиша время станет решающим. Так, экипаж «Порше», который, казалось, потерял все шансы на победу ещё несколькими часами ранее, стремительно нагонял вырвавшуюся в лидеры абсолютного зачёта машину LMP2. Конечно, разница в скорости между LMP1-H и LMP2 слишком высока, чтобы зрители повскакивали со своих мест, но вот борьба «Астон Мартин» и «Корветт Рейсинг» держит в напряжении буквально всех: предпоследний круг, два пилота на грани возможностей бок о бок проходят повороты и не гнушаются мелких контактов. Именно ради этого — ради яркой и зрелищной борьбы — здесь собрались все: и простые болельщики, и местные жители, которым захотелось прикоснуться к легенде, и приехавшие из дальних стран туристы, и VIP-гости.

К моменту финиша гонки взоры каждого болельщика и каждого гостя VIP-ложи устремлены к финишному створу, и когда Тимо Бернхард под аплодисменты более сотни тысяч человек пересекает финишную черту, приключение заканчивается. Награждение и брызги шампанского — заключительный аккорд суточного паломничества в мир скорости. Журналисты дописывают последние абзацы гонки, гости команд допивают шампанское — в честь победы или в знак сочувствия, а самые преданные фанаты высыпают на стартовую прямую, чтобы поддержать триумфаторов.

В течение получаса большинство направится к выходу с трассы, кто-то будет рассказывать о поездке друзьям, кто-то поставит на полку модель машины, но те болельщики, что стоят под подиумом на стартовой прямой кольца «Сартэ», обязательно приедут в Ле-Ман вновь. Потому что эта гонка обладает уникальной харизмой — на эти 24 часа Ле-Ман объединяет всех единой страстью. И за этой страстью сюда будут возращаться вновь и вновь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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