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Обзор третьего этапа СМП РСКГ в Нижнем Новгороде
Текст: Константин Михайлов

Нажонглировал победу. Главный хитрец РСКГ бьёт соперников рублём и «Сеатом»

Ради победы в Нижнем Новгороде Дмитрий Брагин пошёл на хитрый и неожиданный ход. Чего только не сделаешь, чтобы не ездить с балластом!
21 июня 2017, среда. 15:15. Авто

Самого успешного гонщика российского кольца последних лет – тольяттинца Дмитрия Брагина – не назовёшь всеобщим любимцем. В паддоке он известен как человек, который ради победы вполне способен на спорные или сомнительные поступки. К примеру, в конце мая по ходу гонки на «Смоленском кольце» возглавлявшего заезд Брагина прессинговал лидер команды Lukoil Racing, многократный чемпион страны Алексей Дудукало – и несколько раз боднул машину лидера. Многие уверены, что в те моменты тольяттинец специально подставлялся под удар, сбрасывая газ и даже тормозя там, где обычно пилоты этого не делают. Закончилось всё тем, что после очередного контакта на машине Дудукало обломилось крепление переднего бампера, одна из покрышек начала тереться о бампер и быстро пришла в негодность – так что на последних кругах лидеру Lukoil Racing уже не приходилось думать об атаках на позиции лидера.

О техническом творчестве в исполнении Брагина также рассказывают всякое. В частности, делятся подозрениями, что как-то Дмитрий установил на своей машине тумблер, отключавший стоп-сигналы – чтобы не выдавать точки торможения едущим сзади соперникам. При этом у судей наказывать Брагина оснований не было – во время технических инспекций стоп-сигналы ведь работали.

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Определённая пикантность таких ситуаций в том, что сам по себе Дмитрий Брагин – очень быстрый гонщик, и настраивать гоночный автомобиль он умеет. Тольяттинец не раз доказывал, что способен побеждать благодаря чистой скорости, без применения описанных выше хитростей. И всё же время от времени он совершает странные манёвры – или «мутит воду» в боксах, пытаясь притормозить соперников путём подачи протестов, или плетёт разного рода интриги.

Так или иначе, в этом сезоне дела у Брагина складываются неплохо: на состоявшийся в минувшие выходные третий этап Российской серии кольцевых гонок он приехал в роли лидера общего зачёта в самом быстром и престижном класс «Туринг». Но приехал не на одной из новейших Audi RS3, которые казанская команда «Таиф Моторспорт» приобрела для своих пилотов перед началом сезона – а на купленном в срочном порядке и не самом новом автомобиле Seat Leon. Сам по себе испанский хэтчбек подозрений не вызывает – он вполне позволяет бороться за победы, и сам Брагин год назад стал чемпионом за рулем такой же машины. Но тогда получается, что покупка немецких седанов была ошибкой? Отнюдь: всё дело в усложнившейся за зиму системе весовых гандикапов.

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Для участников и зрителей СМП РСКГ уже стала привычной схема, что призёров очередной гонки награждают не только кубками и шампанским, но и балластом, который пилот интриги ради должен взять на борт своей машины перед стартом следующего заезда. Если в следующем заезде финишировал ниже четвёртого места – избавляешься от части, а то и от всего балласта. В этом же году к личной ответственности добавилась ещё и коллективная. Если лучший результат по ходу этапа показал пилот за рулем Audi – на следующем этапе догружаются все машины этой марки.

Таким образом, если бы Брагин приехал в Нижний Новгород на RS3, на борту его машины должен был присутствовать балласт трёх видов. Первый – «прописанный» организаторами международного чемпионата TCR, которые уравнивают силы машин в этой категории и ещё зимой постановили, что Audi должны быть тяжелее, чем Seat. Второй – личный, полученный за победу на «Смоленском кольце». И третий – марочный, полученный за ту же победу, но «по другой линии».

Видимо, прикинув итоговую массу балласта, Дмитрий решил, что это слишком. А поскольку «Таиф Моторспорт» не самая бедная команда в российских гонках, родилась идея выставить на соревнования Seat Leon. Избавившись тем самым от двух составляющих балласта из трёх.

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Поначалу казалось, что ставка Брагина не сыграла. Суббота на трассе «Нижегородское кольцо» прошла под диктовку Lukoil Racing: курянин Николай Карамышев показал лучшее время в квалификации, а потом выиграл и первую гонку уик-энда. Брагин же по ходу заезда только терял позиции: стартовав третьим, на финише он был седьмым. Может быть, на темп тольяттинца повлияло очередное столкновение с Алексеем Дудукало – на этот раз Брагин боднул соперника, после чего на автомобиле Дмитрия вполне могли (как это уже не раз бывало) сбиться углы установки передних колес. В результате пилот «Таиф Моторспорт» уступил лидерство в личном зачёте: Алексей Дудукало опередил его на одно очко.

Но нет худа без добра. Седьмое место, во-первых, позволило избавиться от заработанного на предыдущем этапе «личного» балласта, а во-вторых, обеспечило старт с первого ряда в воскресной гонке (некоторые зрители уверены, что ради этого Брагин в конце субботнего заезда специально пропустил пару соперников вперёд). И в такой ситуации никто конкурировать с действующим чемпионом не смог: на финише у ближайшего преследователя Дмитрий выиграл почти пять секунд, а сутки продержавшийся в роли лидера чемпионата Алексей Дудукало после очередного инцидента на старте финишировал только восьмым и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы.

Дмитрий Брагин выиграл третий этап РСКГ

Эту победу Брагина не назовёшь ни спорной, ни сомнительной, однако эмоции она вызывает противоречивые. Так всё ли правильно в системе весовых гандикапов, если она приводит пилотов к мысли использовать по две машины за сезон? И не получится ли, что она играет на руку одной богатой команде (ведь даже легендарная Lukoil Racing вряд ли соберётся купить Дудукало второй автомобиль ради подобных манипуляций с балластом)? Первые выводы можно будет сделать через полторы недели: очередной этап Российской серии кольцевых гонок пройдёт в Казани. Наблюдать за борьбой лучших гонщиков и команд страны по-прежнему можно в прямом эфире на сайте smp-rskg.tv.

Дмитрий Брагин отмечает победу в воскресной гонке в Нижнем Новгороде

Дмитрий Брагин отмечает победу в воскресной гонке в Нижнем Новгороде

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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