Шварцман: Феттель перестал мне нравиться, когда начал жаловаться

Один из участников гоночной программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман в этом сезоне регулярно привлекает к себе внимание болельщиков. Во-первых, хорошими результатами: в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0 россиянин борется за лидерство в общем зачёте с Уиллом Палмером — братом Джолиона. После этапа в Монако на счету Шварцмана 136 очков против 144 у Палмера, так что вся борьба ещё впереди. А между тем Роберт недавно признался, что уже ведутся переговоры о его включении в программу поддержки одной из команд Формулы-1. В такой ситуации корреспондент «Чемпионата» не мог не пообщаться с одним из самых перспективных российских гонщиков.

— Роберт, недавно вы рассказали, что можете начать сотрудничество с одной из команд Формулы-1. Когда можно ждать официально объявления?

— Пока не знаю. Но надеюсь, что скоро!



— Если бы вы могли выбирать сами, то какую команду выбрали для дебюта в Формуле-1?

— На данный момент это была бы «Феррари». А так — посмотрим.



— А как насчёт напарника? Лучше, чтобы это был молодой гонщик или опытный?

— Своим партнёром по команде я бы хотел видеть опытного пилота, потому что у него я бы мог многому научиться и у меня был бы стимул. Он был бы сильнее меня, и я очень старался бы обогнать его. Если в команде два молодых пилота, то это очень тяжело. Потому что у них не было бы опыта — не было, чему научиться друга у друга. А когда у тебя есть опытный пилот, который уже чего-то добился, то, общаясь с ним, можно многому научиться. Я слышал, что такие опытные пилоты, как, например, Феттель, помогают своим молодым однокомандникам, чтобы дать им правильное направление.

Шварцман — о втором месте в Монако: всё было отлично, я очень доволен

— Как вы попали в автоспорт?

— В шесть лет я понял, что мне нравятся автогонки и что я хочу продолжать заниматься этим. В первый раз я сел на картинг в четыре года. Я тогда ещё был маленький, и поэтому для меня это было скорее развлечением. Но позже, в шесть лет, когда я поехал в Италию на картинговые гонки, папа меня спросил: хочу ли я заниматься гонками профессионально или в качестве хобби? Я ответил, что хочу заниматься этим серьёзно. Что мне нравится Формула-1 и я буду стремиться попасть туда и хочу там побеждать. Именно так всё и началось.

Слышал, что такие опытные пилоты, как, например, Феттель, помогают своим молодым однокомандникам, чтобы дать им правильное направление.

Я начал заниматься в итальянском картинге, после перешёл в мировой и уже катался по всему миру. Я достаточно рано после мирового картинга перешёл в «формулы». Все мои сверстники оставались в категории KF2, а я уже сразу перешёл с KF3, как Квят. Проездил один сезон в KF3 и сразу перешёл в «формулы». Я думаю, что это был правильный выбор. Научиться понять ещё с раннего возраста, что такое машина, потому что это достаточно большая разница — между картингом и Формулой. И я смог перенастроить свою голову под «формулу» и понять физику машины. Именно поэтому я не жалею о своём решении рано уйти из картинга.



Я бы советовал всем фанатам, людям, которые хотят, чтобы его ребёнок вырос пилотом: обязательно нужно садиться в картинг, потому что это школа. Без картинга, без школы тебе нечего делать в «формулах». Ты просто не поймёшь, что собой представляет «формула». В картинге нет политики, нет денег: есть только ты, карт и твои соперники. Вы просто получаете от этого удовольствие, пихаетесь, боретесь за победу, как настоящие пилоты. И это чувство, когда ты борешься и тебе всё время нужно обгонять… Нельзя гоняться просто так! Это чувство очень помогает в будущем.

Роберт Шварцман



Родился 16 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге. Бронзовый призёр чемпионата мира CIK-FIA в классе KF-Junior сезона-2013. В формульных сериях выступает с 2014 года, когда дебютировал в Формуле-4. В 2015 году стал 3-м в итальянской Ф-4 и 4-м — в немецкой. В 2016 году занял 8-е место в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0 и 6-е место в североевропейской Формуле «Рено». Родился 16 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге. Бронзовый призёр чемпионата мира CIK-FIA в классе KF-Junior сезона-2013. В формульных сериях выступает с 2014 года, когда дебютировал в Формуле-4. В 2015 году стал 3-м в итальянской Ф-4 и 4-м — в немецкой. В 2016 году занял 8-е место в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0 и 6-е место в североевропейской Формуле «Рено».

— Чего не хватает для развития картинга в России? Вы ведь сразу начали выступать в Италии.

— Я проехал две гонки в Ростове, так как мне нужна была лицензия. Ещё я ездил, по-моему, в Курске. Не могу сказать ничего плохого про русский картинг. Проблема в том, что там не так много хороших пилотов и категорий, где люди хотят двигаться дальше. Я часто видел людей, которые просто хорошо ездят, занимаются картингом как развлечением.



В Европе, в основном в Италии, все люди — огромные фанаты «Феррари» и Формулы-1, и у них есть цель: посадить своего пилота в картинг, чтобы он научился и попал в Формулу-1. Ребёнок ещё не понимает, ему просто нравится ездить как можно лучше и получать удовольствие, а родители стремятся пропихнуть своих пилотов в «формулы» и в итоге Формулу-1. В России я не наблюдал, чтобы люди сильно горели желанием посадить своего пилота в Формулу-1. Наверное, это одна из главных причин, почему русский картинг не доходит до мирового или итальянского уровня.



Я не так часто ездил в русских гонках, поэтому не могу судить строго и ничего особенного сказать не могу. Просто у меня сложилось такое впечатление, когда общался с людьми и смотрел гонки.

Шварцман на этапе в Монце Фото: renaultsport.com

— Да и вообще в России автоспорт не слишком популярен.

— Меня это немного расстраивает. Недавно я посмотрел фильм про моего кумира Айртона Сенну. Как люди болели за Сенну — такого в России я никогда не видел. Там все: бедные, богатые и даже те, которые даже не увлекались гонками — болели за него, для них это было самым важным. Конечно, очень жаль, что для него так всё закончилось, но я был поражён, что почти вся Бразилия страдала из-за того, что их кумир ушёл. Может быть, в России нет ещё такого пилота, за которого болельщики могли так переживать и болеть. Пилота, который был бы невероятным. На данный момент в Формуле-1 нет такого пилота, за которого можно было бы бежать, бороться, пробиваться через охрану, чтобы лишь бы коснуться этого человека.

Даже папу Ферстаппена «Ред Булл» отстранил, поскольку он учил всех. Ему сказали: если ты хочешь, чтобы твой сын ездил, то выходи за боксы и гуляй по трибунам, всё.

— Сенна — ваш единственный кумир?

— В детстве я болел за Михаэля Шумахера, я и сейчас считаю, что он один из лучших пилотов. Но Сенна, на мой взгляд, лучше, чем он. Сенна, может, и не выигрывал так много, как Шумахер. Но так, как он побеждал, не мог никто. После ухода Шумахера мне нравился Феттель, он тогда был молодой, всё время стремился побеждать. Он мне перестал нравиться, когда начал жаловаться на команду, машину. В какой-то момент мне начал нравиться Хэмилтон, но он очень много выпендривается. Я понимаю, что, возможно, он это делает не специально, а потому что ему за это платят деньги. Всё-таки это бизнес, и ему нужно себя ка-то рекламировать, раскручивать. Но то, что он выпендривается, мне в нём не нравилось, хотя как пилот он хороший.



Сейчас у меня нет кумира, если честно. Я только со стороны смотрю и не могу кого-то выбрать. Мне сейчас нравится команда «Феррари», они сейчас возвращаются на свои позиции. Но в самой «Феррари» как пилоты мне не нравится ни Райкконен, ни Себастьян. Они хорошие гонщики, но болеть за них я не могу, хотя и болею за саму команду.

— Родители ездят с вами на гонки?

— Папа раньше ездил в картинге, мама иногда приезжала. Когда я перешёл в «формулы», поначалу папа ещё был на каких-то гонках, но потом он понял: тут не любят, когда родители приезжают. Иногда бывает, что папы приезжают, начинают болеть. Они ведь хотят, чтобы у сыновей всё было хорошо. Поэтому папа начинает учить и сына, и команду. Команду это очень раздражает, поскольку они более опытные.

Поэтому я поговорил с папой, и он понял меня, сказал, что согласен. Он у меня лучший! С тех пор он решил больше не ездить, чтобы не мешать мне и команде. Даже папу Ферстаппена «Ред Булл» отстранил, поскольку он учил всех. Ему сказали: если ты хочешь, чтобы твой сын ездил, то выходи за боксы и гуляй по трибунам, всё. Но, наверное, если я приду в Формулу-1, то буду приглашать папу — просто как гостя, чтобы он посмотрел. Всегда хорошо, когда в боксах рядом твой папа.

— Насколько вы довольны ходом нынешнего сезона?

— Я доволен началом, но буду работать над тем, чтобы к концу года результаты стали ещё лучше. Большое спасибо «СМП Рейсинг» за то, что они мне дают возможность ездить в этой категории и то, что я не сижу сейчас дома перед телевизором. Также хочу поблагодарить лично руководителя программы Бориса Романовича Ротенберга за то, что дал возможность выступать в Формуле «Рено», бороться и подниматься на подиумы.

Борис Ротенберг и Роберт Шварцман

— Уже имеете представление, где будете выступать в следующем году?

— Нет, пока я ещё не знаю, где поеду дальше. Но, наверное, решение будет приниматься межу GP3 и Формулой-3. Моя цель — Формула-1, и я до последнего буду бороться и стремиться туда попасть.

— Ваша любимая трасса?

— Наверное, Монца. Мне всегда нравилось там ездить. Многие скажут, что она простая, но те скорости, которые в Монце… Я никогда не ощущал на другой трассе. Она очень быстрая, есть повороты, на которых просто дух захватывает. Мне она подходит и нравится.

— Любите ли вы сидеть в соцсетях и считаете ли важным общение с болельщиками?

— Да, люблю сидеть в социальных сетях, особенно люблю читать комментарии болельщиков. И, конечно же, очень важно общаться с болельщиками.

— Чем вообще занимаетесь в свободное время?

— Часто езжу куда-нибудь с родителями — просто в город посидеть в ресторане. Также дома у меня есть симулятор, я на нём достаточно часто езжу на всех категориях. У меня там есть разные машины, трассы. Ещё я люблю соревноваться онлайн. Начал заниматься симрейсингом только потому, что раньше, когда был ещё ребенком, любил видеоигры. Потом, когда я понял, что скоро надо будет работать, решил поменять игрушку и перешёл с простых игрушек на рабочие. И начал проводить достаточно много времени на гонках на симуляторе.

Также я занимаюсь спортом, а именно боксом, называется крав-мага, то есть это защита и самооборона. Постепенно учусь и совершенствую своё тело, получаю знания для будущего. Есть такие ситуации, когда кто-то напал, и важно знать, как себя вести, как выбраться из этой ситуации. А вообще у меня достаточно спокойные дни, когда я дома. По клубам я не шляюсь.