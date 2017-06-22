«Инцидент исчерпан». Квят — о разборках после «цирка» в Канаде

Даниил Квят рассказал, как помирился с ФИА после двух штрафов в Канаде и сумели ли в «Торо Россо» избавиться от технических проблем.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не сумел финишировать на Гран-при Канады, однако стал одним из главных спикеров этапа в Монреале. Поводов было море: прежде не виданный в Формуле-1 двойной штраф за одну и ту же ошибку, механические проблемы, а также претензии по тактике в квалификации со стороны напарника по команде. Ситуацию с наказаниями россиянин тогда назвал «чёртовым цирком», а Сайнсу порекомендовал общаться не через прессу, а лично – «если он такой смелый».

Квят: претензии Сайнса странные, мой выигрыш в квалификации равнялся нулю

Было очевидно, что перед стартом следующего гоночного уик-энда на Гран-при Азербайджана Квята обязательно попросят ещё раз обратиться к канадским событиям. Недаром Даниил стал одним из тех, кого позвали на официальную пресс-конференцию ФИА. Как и ожидалось, при обсуждениях на холодную голову Квят был более дипломатичен и дал понять, что канадские проблемы в Канаде и остались.

«Мы поговорили с Чарли Уайтингом и Жаном Тодтом, — сказал Квят на пресс-конференции. — Всё было проговорено, все всё поняли. Итог разговора был очень позитивный, теперь всё ясно. Что касается вашего вопроса про Сайнса, то всё уже было сказано. Думаю, теперь мы постараемся всё сохранять внутри. По крайней мере, я надеюсь на это».

Мы всё обсудили и с Чарли, и с Жаном — за закрытыми дверями. Инцидент исчерпан, всё закончилось дружеским рукопожатием.

«Чемпионат», однако, подобными ответами не удовлетворился — благо у нашего корреспондента Светланы Амеличкиной заранее было согласовано эксклюзивное интервью с российским гонщиком. Вообще мы планировали говорить на отвлечённые, не гоночные, темы (им будет посвящён отдельный материал), но в начале беседы задали главные вопросы по Канаде. Ответы на них и публикуем.



— Даниил, ваши проблемы в Монреале начались с заглохшей на старте машины, а окончательно гонка была потеряна из-за гайки колеса. Есть ли уверенность, что эти проблемы не повторятся?

— Да. Команда сделала всю домашнюю работу, и теперь у нас всё должно быть нормально. На самом деле, эти задачи было не так сложно решить. Просто команда была сконцентрирована на более глобальных проблемах, из-за чего эти вещи, к сожалению, остались незащищёнными. Теперь мы знаем, как дорого могут стоить ошибки с деталями. С пит-стопами всё тоже будет хорошо.

— Вы сказали, что обсудили ситуацию с двойными штрафами с Тодтом и Уайтингом. Они не предъявили вам претензий по поводу жёстких высказываний?

— Мы всё обсудили и с Чарли, и с Жаном — за закрытыми дверями. Инцидент исчерпан, всё закончилось дружеским рукопожатием. Всё хорошо, поэтому не вижу смысла это обсуждать. В будущем мы всё будем разбирать за закрытыми дверями.

«Тупой цирк! Чёртова шутка!» Квят – о двух штрафах в Канаде Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от Гран-при Канады, жёстко раскритиковав ФИА за неразбериху со штрафами.

— И последний острый канадский момент. Карлос Сайнс пожаловался на тактику «Торо Россо» в квалификации, на что вы ответили, что каждый Гран-при меняется гонщик, который всегда выезжает первым. Не изменится ли теперь эта тактика?

— На самом деле, в квалификации всё довольно просто. В Канаде всё было раздуто без особой на то причины. В квалификации мы просто выезжаем и стараемся проехать как можно более быстрый круг. У нас мало что изменится, всё и так было нормально. Все детали будут обсуждаться внутри команды.