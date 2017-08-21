Принцесса из Маранелло. Как женщина-стратег вытягивает «Заубер» из трясины

Много ли женщин в Формуле-1? Не очень, но зато какие! Рут Баскомб уже не раз творила чудеса в качестве стратега «Хааса», а затем «Заубера».

Автогонки считаются мужским видом спорта, но с каждым днём в нём участвует всё больше женщин. И пусть до возвращения прекрасного пола в кокпит гоночного болида ещё далеко, женщины играют в Формуле-1 всё более активную роль. Так, именно Клэр Уильямс (не без помощи «Мерседеса») удалось вытащить команду своего отца из подвала турнирной таблицы и вернуть знаменитые британские машины на подиум.



А сегодня поговорим о 27-летней Рут Баскомб, главном стратеге «Заубера».

Из принцесс в инженеры

Рут вспоминает, что в детстве сначала хотела стать принцессой, чуть позже — астронавтом, но в 11, увидев Формулу-1, она, дочь давнего фаната «Макларена», навсегда влюбилась в автоспорт, и эта любовь определила всю её жизнь. Уже в школе маленькая Баскомб решила, что хочет стать инженером, но учителя не верили девочке и считали, что с возрастом это пройдёт.

«Учителя пытались отговорить меня от технического образования, — вспоминает она. — Не то чтобы я была в этом плоха, но они постоянно сомневались, что я действительно хочу этим заниматься. Девочек учат, что женщины должны вести себя так-то, а мужчины — вот так, и ты сможешь заниматься чем-то вне этих рамок, только будучи очень упрямой. Потому что те, кто выбирает профессии, как у меня, постоянно сталкиваются с тем, что учителя или общество твердят им, что такие карьеры для мальчиков».

Учителя пытались отговорить меня от технического образования. Не то чтобы я была в этом плоха, но они сомневались, что я действительно хочу этим заниматься.

После школы Баскомб поступила на Инженерный факультет Кембриджа, где защитила диплом на тему влияния систем снижения лобового сопротивления — DRS. Научным руководителем девушки выступил Тони Парнелл, бывший руководитель команды «Ягуар». А сразу по окончании университета мечта Рут сбылась: её взяли в «Феррари».

Сначала она занимала должность инженера по разработке симуляций. Её задачей была разработка и внедрение алгоритмов расчёта параметров машины на дистанции. А в марте 2013-го она получила должность гоночного стратега — во время гонок, находясь в штаб-квартире команды, она просчитывала тактику для Фелипе Массы и Кими Райкконена.

Всё кардинально изменилось в ноябре 2015-го, когда Баскомб покинула «Феррари», чтобы стать главным гоночным стратегом «Хааса» — дружественного коллектива «Скудерии». Теперь Рут находилась в самой гуще событий: на пит-уолле, где принимала решения касательно тактики автомобилей. «С пит-уолла к гонщикам обычно обращается гоночный инженер — он тут главный, — объясняет Баскомб. — Но тактику разрабатываю я. То есть я говорю гоночному инженеру, что надо менять шины и ставить вот этот компаунд, он обычно со мной соглашается и передаёт информацию гонщику».



Первые же гонки на пит-уолле стали настоящей сенсацией — Ромен Грожан финишировал шестым в дебютном для «Хааса» Гран-при в Австралии, а на следующем этапе в Бахрейне француз был уже пятым. С тех пор «Хаас» ни разу не поднимался на финише Гран-при так высоко.

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Женского полку прибыло

«Я раньше играла во все видеоигры о Формуле-1, и было заметно, что все персонажи в них — мужчины, — рассказывает Баскомб. — Я прошла трудный путь, чтобы попасть сюда. В 18 лет я чуть не погибла в автокатастрофе, и с тех пор всё кажется очень хрупким. Но прошедшие десять лет сильно изменили меня, я поняла, что ты и сам не знаешь на что способен, пока не попробуешь».



На протяжении 60 лет существования Формулы-1 этот спорт традиционно ассоциировался с мужчинами, а женщины, участвовавшие (или хотя бы пытавшиеся) в гонках, были исключением, которое лишь подтверждало правило. Но в последние годы ситуация начала меняться. Сначала на смену Петеру Заубер передал бразды правления своей командой Монише Кальтенборн, затем Клэр Уильямс возглавила коллектив своего отца.

Сейчас, помимо Рут Баскомб, на пит-лейн работает Бернадет Коллинс — она стратег «Форс Индия». В моторхоуме «Мерседеса» в рамках службы по работе с двигателями работает инженер Марга Торрес-Диес. Ситуация меняется, но, Баскомб отмечает, что определённые сложности всё же имеют место.

Это очень конкурентная среда, а в таких условиях тебе всё равно с кем разговаривать — будь то женщина или бурундук.

«У меня никогда не возникало проблем с пилотами. Со всеми гонщиками, с которыми я работала, у нас были хорошие отношения, все они были очень отзывчивыми. Это очень конкурентная среда, а в таких условиях тебе всё равно с кем разговаривать — будь то женщина или бурундук, — говорит Рут. — Но некоторым людям, с которыми я здесь столкнулась, постоянно приходится доказывать, что ты чего-то стоишь. И каждый раз это вызов. Нужно быть уверенной в себе. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, они закаляют тебя, делают тебя сильнее и решительнее. Женщинам, в отличие от мужчин, постоянно приходится доказывать свою значимость».

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Спасение утопающих в Сан-Паулу

В июне 2016 года Рут Баскомб неожиданно покинула «Хаас» — причины ухода специалиста неизвестны, но совсем скоро девушку позвала в «Заубер» Мониша Кальтенборн. Баскомб ещё будучи студентом восхищалась Кальтенборн как первой женщиной-руководителем команды Формулы-1. Первой гонкой Баскомб в составе швейарцев стал Гран-при Малайзии в начале октября. А чуть более чем через месяц Рут под проливным дождём в Сан-Паулу на пит-уолле «Интерлагоса» совершила чудо и фактически спасла «Заубер».



Это был предпоследний этап сезона-2016, «Манор» и «Заубер» — два главных аутсайдера первенства — сражались за десятую строчку Кубка конструкторов и несколько миллионов долларов призовых от промоутера. «Манор» усилиями Верляйна набрал одно очко в Австрии, а Наср и Эрикссон на протяжении всего чемпионата никак не могли дотянуться до очков. Десятое место командного зачёта, казалось, уже ушло к «Манору», британцы даже начали верстать бюджет следующего года с учётом призовых за эту позицию.

Но тут в дело вмешалась интуиция Баскомб. В условиях сильного дождя, постоянных вылетов и жёлтых флагов Баскомб, в отличие от соперников, не стала торопиться с пит-стопом Фелипе Насра. И когда после аварии Кими Райкконена на стартовой прямой судьи остановили гонку красными флагами, Наср занимал шестую позицию. На рестарт бразилец вышел уже на свежем комплекте, на котором и добрался до финиша — на девятом месте. «Заубер» в итоге смог вздохнуть немного свободнее, а для «Манора» Гран-при Бразилии стал первым шагом на пути к банкротству.



Кальтенборн уже не работает в «Заубере», а новым руководителем команды недавно стал Фредерик Вассёр, Баскомб же продолжает карьеру в Хинвиле — именно ей принадлежала идея тактики одного пит-стопа в Барселоне, где Верляйн финишировал восьмым и набрал четыре очка. Испанская трасса серьёзно нагружает резину, и это была рискованная стратегия, но за счёт неё Паскалю удалось физически оказаться впереди более быстрых соперников и удержать позицию в не располагающих к обгонам поворотах Барселоны.

Формула-1 должна развиваться, и для этого ей нужны лучшие специалисты. А чтобы собрать их, нам нужно быть безразличными к цвету кожи и полу.

«В „Заубере“ у нас была женщина-руководитель, и это меняло всё настроение. В „Заубере“ никого не волновало — мужчина ты или женщина, мы переживали только за команду и думали о том, как достичь максимальных результатов, — вспоминает Монишу Рут. — Формула-1 понемногу меняется, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Благодаря Монише и Клэр Уильямс, когда вы включаете днём Формулу-1, там не только белые мужчины из среднего класса, и это очень здорово! У нас чернокожий трёхкратный чемпион мира. Формула-1 должна развиваться, и для этого ей нужны лучшие специалисты. А чтобы собрать их, нам нужно быть безразличными к цвету кожи и полу».