Проиграл, но победил. Лукашевич впервые не выиграл и стал чемпионом

Пятый этап Кубка России Mitjet вобрал в себя столько событий, что хватило бы едва ли не на половину сезона. Именно в столице Татарстана закончилась беспрецедентная победная серия Ивана Лукашевича. И именно в этот момент он стал обладателем Кубка России Mitjet-2017.

Лидер сезона российской гоночной серии Mitjet Иван Лукашевич выиграл первые восемь гонок сезона и в рамках пятого этапа Кубка России в Казани собирался оформить юбилейную, 10-ю, победу. Но уже во время квалификации обладатель кубка России прошлого сезона Дмитрий Гвазава дал понять, что на этот раз сделать очередной победный дубль Лукашевичу будет максимально сложно.

Первая гонка, тем не менее, осталась за Иваном. Лукашевич не зря в этом году считается безоговорочным лидером сезона в серии Mitjet. В одном из поворотов Иван наглядно продемонстрировал конкурентам гоночную мудрость: важно не только быстро ехать, но и быстро принимать решения. Дмитрий Гвазава с Алексеем Карачевым в очной схватке вошли в поворот, Лукашевич, наблюдая за противостоянием конкурентов, едва ли не остановился, а когда у тех произошёл контакт, легким манёвром элегантно вышел на первое место. Есть девятая победа в девяти стартовых гонках сезона!

«В моменте, когда мне удалось выйти на первую позицию, Гвазава и Карачев сместились внутрь, и, зная характер обоих, я понимал, что никто не будет отпускать до последнего. Что оставалось сделать мне? Я тормозил раньше, чем соперники, они предсказуемо перетормозили и вылетели широко, а мне удалось перекрестить угол. В общем, никакой магии – просто я знаю ребят!» — со знанием дела объяснил свои победные маневры Иван Лукашевич.

В борьбе за вторую позицию Гвазава и Карачев не смогли совладать с нервами. Первый в одной из атак не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, второй так агрессивно защищал свою позицию, что после решения судейского комитета в итоге оказался на 13-й позиции. За битвой лидеров на протяжении всей гонки наблюдал из своей машины Юрий Борисенко. А когда финишировал, с чувством выполненного долга осознал – есть первый подиум в сезоне! После штрафа Карачева Борисенко стал вторым. В борьбе за бронзу Андрей Агафонов опередил Михаила Макаровского. В категории Semi-PRO продолжил удивлять Антон Немкин, выигравший очередную гонку в Казани. Дмитрий Бударин и Денис Ременяко, отбившие атаки ещё трёх-четырёх претендентов, составили Немкину компанию на подиуме.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло» — именно этими словами можно описать казанский гоночный уик-энд для Дмитрия Гвазавы. Завоевав в прошлом году Кубок России Mitjet, по ходу этого сезона Дмитрий выше второго места не поднимался, хотя несколько раз приближался к лидеру вплотную. В первой гонке пятого этапа Гвазава в итоге стал шестым, что при реверсивном старте второй гонки позволило ему вновь занять первую позицию. Гнев от неудачной первой гонки быстро сменился на битву за первую победу в сезоне во втором заезде.

Иван Лукашевич, стартовав шестым, сразу попал в окружение большого количества конкурентов. Пока Иван к середине гонки всё-таки пробрался на вторую позицию, оказалось, что Гвазава уже далеко. Таким образом, впервые в текущем сезоне Лукашевич не смог выиграть гонку. Зато именно этот 10-й подиум подряд позволил ему официально оформить общую победу в Кубке России Mitjet-2017! На финише Гвазава и Лукашевич обнялись и поздравили друг друга с личными успехами. Символично – обладатель кубка России передал свои новые полномочия новому чемпиону.

«Я долго шёл к этой победе и очень рад, — сказал на финише Гвазава. — Это стечение обстоятельств: удалось хорошо стартовать и спокойно вести гонку, поддерживать темп. Когда уже в конце где-то вдалеке увидел красно-белый окрас машины Лукашевича, я чуть увеличил темп. Но в целом всё прошло спокойно, без эмоций — в отличие от первой гонки. Приятно, что я смог стать первым в сезоне пилотом, кто смог опередить Ивана. Не знаю, что будет дальше, но я буду стараться!».



Прорыв уик-энда совершил Алексей Карачев, который стартовал с 13-й позиции, а в итоге всё-таки поднялся на подиум. При этом Алексей установил новый рекорд трассы «Казань Ринг» для машин Mitjet. По итогам второй гонки этапа первую победу в сезоне в категории Semi-PRO одержал Дмитрий Бударин, который на финише воспользовался грубой ошибкой Антона Немкина. Третьим в категории стал Никита Худов.



Финальный этап Кубка России Mitjet состоится 16 сентября на «Сочи Автодроме». И если обладатель Кубка России уже известен, то решающая битва за вторую и третью строчки общего зачёта состоится как раз в Сочи. Дмитрий Гвазава, Алексей Карачев и Андрей Агафонов сразятся за звание вице-чемпиона.