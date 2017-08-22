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Джанпаоло Маттеуччи и Сергей Сироткин
Текст: Евгений Кустов
Фото: РИА Новости

«Гонщик с редким талантом и работоспособностью». Менеджер — о Сироткине

Когда Сергей Сироткин непобедим, что за странная история была с «Заубером» в 2013 году и как в гонки попал менеджер россиянина?
22 августа 2017, вторник. 15:00 Авто

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин продолжает мечтать о попадании в Формулу-1. В этом россиянину помогает программа «СМП Рейсинг», но важнейшую роль играет и менеджер Сироткина Джанпаоло Маттеуччи, помогающий Сергею ещё со времён Мировой серии «Рено». Маттеуччи — это и связи с командами Ф-1, и психологическая поддержка, и ценные советы. В этом сезоне Ф-1 корреспонденты «Чемпионата» дважды пообщались с Джанпаоло – вот что итальянец рассказал о себе и о работе с Сироткиным.

– Как вы попали в автоспорт?
– Он всегда был моей страстью. Вообще, трудно найти в автоспорте человека, который работал бы здесь без сильной посвящённости делу, мотивации и страсти. Я в юности сам пытался стать пилотом, выступал в картинге в Италии, хотя и попал в гонки довольно поздно. Меня семья не могла поддержать финансово: они хотели, чтобы я учился и стал юристом. А без их поддержки выступать было практически невозможно.

Вдобавок к этому мои результаты были не слишком высокими: через несколько гонок я понял, что свою любовь к автоспорту мне стоит проявлять не за рулём. Так я постепенно перешёл к роли менеджера: сначала просто помогал своим знакомым, исполнял обязанности спортивного директора одной из команд, а со временем окончательно перешёл к роли менеджера.

Джанпаоло Маттеуччи

Джанпаоло Маттеуччи

Фото: РИА Новости

— С какой самой необычной проблемой к вам обращались ваши гонщики?
— Вам трудно представить, как много необычных историй приключалось, с которыми мне приходилось разбираться. Но всё же практически все они конфиденциальные, так что я не смогу привести какой-нибудь пример.

– Ваш самый известный и успешный клиент — Джанкарло Физикелла…
– Да, на данный момент самая успешная карьера именно у Джанкарло – хотя бы потому что он дошёл до Ф-1 и долго и результативно там выступал. Но я надеюсь, что уже совсем скоро его путь будет повторён! Мне нравится мысль, что лучший клиент – всегда впереди. Мои нынешние гонщики – Сергей Сироткин, Лука Гьотто и ещё пара пилотов не из Формул.

– К слову, о Сергее. Как вы оцениваете его прошлый сезон?
– Я всегда стараюсь передавать своим клиентам свой подход: они должны извлекать максимум из каждой представляющейся им возможности. Каждый день нужно делать что-то, из чего ты сможешь извлечь выводы, даже если всё пошло не совсем так, как тебе хотелось бы.

Я считаю, что Сергей отработал отлично, потому что он прилагал максимум усилий для успеха. Борьба на таком уровне, как GP2, теперь переименованная в Формулу-2, действительно фантастическая: тут выступают элитные молодые гонщики. Считаю, что у пяти-шести пилотов, выступавших в сезоне-2016, есть реальный потенциал, чтобы стать чемпионами мира – это показывает, что результат Сироткина хорош. А кто реально станет чемпионом, покажет время!

– Все мы помним ситуацию в 2013 году, когда было объявлено, что уже в сезоне-2014 Сергей должен стать боевым гонщиком «Заубера». Что тогда пошло не так?
— Когда появился этот проект, я сразу говорил семье Сергея, что не стоит пытаться это реализовать. Тогда они меня не послушали, после чего на несколько месяцев я перестал заниматься делами Сергея. Затем мне позвонил его отец, рассказал о сложной ситуации, в которую они попали, и попросил помочь. И мы возобновили сотрудничество. С самого начала эту историю неверно освещали в прессе. Никаких российских инвесторов, заинтересованных в поддержке команды, не было. Был заключён контракт, согласно которому Сергей стал гонщиком по развитию. Соглашение было исполнено, потом срок его действия просто подошёл к концу.

Когда я начал работать с Сергеем пять лет назад, то, признаюсь, поначалу сотрудничество не было «автоматическим», не всё было просто. Но затем, день за днём, наша уверенность друг в друге начала расти, а отношения становились всё лучше — и мы начинали работать всё эффективнее.

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– Каков на данный момент план действий относительно Сироткина на сезон-2018?
– Мы уже два года работаем над получением места в «Рено», в чём нам активно старается помочь «СМП Рейсинг» – эта программа играет важнейшую роль в карьере Сергея. Вариант с «Рено» остаётся основным, но вместе с тем, очевидно, что мы открыты для альтернатив – естественно, при работе над ними активную роль так же играет «СМП Рейсинг».

– При поиске места в Ф-1 не приходится ли сложнее из-за того, что там уже есть российский гонщик? Или это не имеет значения?
– Совсем не имеет. Самое сложное в попадании в Формулу-1 – то, что лишь 20 человек во всём мире станут боевыми пилотами.

– В каких аспектах Сергею необходимо прибавить в первую очередь?
– Считаю, что Сергей — гонщик с редким талантом и работоспособностью. Говорите, Сироткин не всегда справляется с давлением? Нет, я совсем не согласен с этим. Но я иногда прошу его, чтобы он чуть больше полагался на талант, чем на «инженерный» подход к пилотажу. Когда он выполняет это пожелание, то становится практически непобедимым.

В работе над материалом принимал участие Александр Говоров.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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