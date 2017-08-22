В папахе и камуфляже. В русских гонках побеждает ветеран

Паддок Российской серии кольцевых гонок смело можно назвать «городом контрастов». Здесь можно увидеть самую разную технику. Автомобили класса «Юниор» с моторами мощностью около 100 л.с. отличаются от серийных седанов и хэтчбеков главным образом наличием каркаса безопасности и системы пожаротушения – в то время как машины самой быстрой категории «Туринг», чьи моторы развивают порядка 350 л.с., представляют собой полноценные болиды с продвинутым аэродинамическим обвесом, плоским днищем, встроенными пневмодомкратами и прочими гоночными атрибутами. Команды тоже не похожи одна на другую: через стенку от профессионального коллектива вроде Lukoil Racing может работать с машиной группа механиков из рядового провинциального автосервиса.

Не наблюдается однообразия и среди пилотов: полноценные профессионалы – и самостоятельно оплачивающие выступления «джентльмен-драйверы», столичные жители – и представители далеких от Москвы регионов, подающие надежды спортсмены – и опытнейшие ветераны…

Если подробнее остановиться на последнем пункте, нельзя не вспомнить о гонщике из Орла Владимире Череване, которому в этом году исполняется 58 лет и который регулярно встречается на трассе с годящимися ему во внуки пилотами-тинейджерами. Но он далеко не единственный участник СМП РСКГ, которому уже стукнул «полтинник». К примеру, в том же самом мощном и престижном «Туринге» цвета грозненской команды Akhmat Racing Team защищает 50-летний тольяттинец Виталий Дудин. Причем защищает явно не для галочки: в минувшие выходные по ходу подмосковного этапа СМП РСКГ на трассе Moscow Raceway ветеран начал субботний заезд с поул-позишн и одержал в нем уверенную победу. Упустив лидерство на старте, Дудин на протяжении трех четвертей дистанции «пас» возглавлявшего пелотон многократного чемпиона страны Алексея Дудукало – и ближе к финишу провёл результативную атаку.

По мнению судей, в борьбе за лидерство Дудукало (№ 2) слишком поздно решил захлопнуть калитку перед Дудиным

Правда, борьба между двумя известными пилотами не обошлась без контакта – и многие поспешили автоматически возложить вину на тольяттинца, который в прошлом был известен весьма жесткими методами ведения борьбы. Свою карьеру Виталий начал в кроссе, где гонщики не привыкли церемониться друг с другом и где контактная борьба – в порядке вещей. Стартуя в кольцевых гонках, он также нередко обходился с соперниками весьма грубо. Особенно запомнилась и кольцевикам, и болельщикам одна из гонок на уличной трассе на московских Воробьёвых горах в начале двухтысячных годов. Дудин попал в завал в первом же повороте и из-за заглохшего мотора сразу отстал от соперников на круг. Мало кто успел разобраться, что к чему было в том завале, а Дудин уже назначил на роль виновника Николая Мезенцева, подождал его и выбил с трассы откровенным ударом в борт. Машина Мезенцева полетела в сторону зрителей и, чудом никого не задев, врезалась в дерево. Дудина дисквалифицировали до конца сезона.

К настоящему времени этот инцидент позабылся: во-первых, прошло 15 лет, во-вторых, Дудин больше 10 лет не появлялся на российском кольце в роли участника. Но всё изменилось в прошлом году по инициативе Akhmat Racing Team. Автомобильные гонки – один из видов спорта, развитию которого в Чечне уделяется особое внимание. Когда в столице республики появился автодром «Крепость Грозная», Дудин стал одним из его руководителей. Спектр его обязанностей весьма широк. К примеру, он регулярно занимается с молодёжью: в частности, весной принимал активное участие «Драйвер по-чеченски» — многоэтапном конкурсе, в котором мог принять участие любой подросток и по итогам которого победитель вошел в состав Akhmat Racing Team и получил автомобиль для выступлений в юниорском классе СМП РСКГ. Но и сам Дудин не стал отсиживаться в боксах: с прошлого сезона он регулярно выходит на старт этапов российской гоночной серии. Причем в этом году выбрал для выступлений самый быстрый класс «Туринг».

Найти автомобиль Виталия Дудина на стартовой решётке легко. Во-первых, ни с чем не перепутать его камуфляжную серо-белую расцветку. Во-вторых, каждый выход на старт пилота грозненской команды сопровождается театрализованным шоу: прямо на стартовом поле исполняются зажигательные народные танцы. А если заезд завершился удачно, поднимаясь на подиум, тольяттинец поверх обязательной спонсорской бейсболки надевает популярную у народов Кавказа меховую шапку.

Виталий Дудин и его команда выделяются непривычным фирменным стилем

В этом году лидер Akhmat Racing Team уже трижды финишировал в первой тройке. И хотя в число претендентов на титул чемпиона России он не входит (много очков Виталий потерял из-за неисправностей автомобиля), на финальном этапе СМП РСКГ вполне сможет побороться за место в первой пятёрке общего зачета. Особенно если не потеряет пойманную на Moscow Raceway волну – ведь по итогам подмосковного этапа Дудин оказался самым результативным гонщиком «Туринга», набрав на одно очко больше действующего чемпиона и лидера общего зачёта Дмитрия Брагина.

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Впрочем, Брагина вполне можно назвать соавтором недавних успехов своего земляка. Во-первых, Виталий в этом сезоне пилотирует автомобиль, за рулем которого Дмитрий стал чемпионом год назад. Во-вторых, на поул-позишн выигранной Дудиным субботней гонки в Подмосковье должен был стоять Брагин как показавший самое быстрое время в квалификации. Однако действующий чемпион в этом году взял моду по ходу сезона пересаживаться с одного автомобиля на другой, чередуя выступления на седане Ausi RS3 с заездами на хэтчбеке Seat Leon — таким способом он пытается хотя бы частично избежать догрузки своей машины «призовым» балластом, неизбежной после удачно проведенного уик-энда. Однако судьи раскусили хитрость тольяттинца – и в спортивном регламенте появился новый пункт: если пилот по ходу сезона меняет автомобиль, первую гонку на новой машине он начинает с последней позиции. Накануне подмосковного этапа Брагин в очередной раз сменил Leon на RS3 – и поэтому поул-позишн ему не досталась…

Дмитрий Брагин одержал три победы за рулем Audi и две — выступая на Seat Leon

Однако ставка на немецкий автомобиль в итоге сработала: в субботу лидер чемпионата смог финишировать пятым, а воскресную гонку он и вовсе выиграл. Проиграв одно очко «безобидному» (с турнирной точки зрения) Дудину, он отыграл ещё несколько баллов у своих ближайших преследователей. Поэтому в теории на финальном этапе в Казани (он пройдёт 23 и 24 сентября) болельщиков ждет захватывающее сражение за лидерство между тремя пилотами, представляющими три разных команды и выступающими на автомобилях трех разных марок: Брагину, пилотирующему Audi RS3 казанской команды «Таиф Моторспорт», будут противостоять Владимир Шешенин на Lada Vesta заводского коллектива Lada Sport Rosneft и многократный чемпион страны Алексей Дудукало на Seat Leon самой успешной российской команды Lukoil Racing. Это в теории – на практике же преимущество в 30 очков вполне позволяет лидеру общего зачёта играть на удержание счёта: чтобы стать чемпионом второй год подряд, достаточно будет в обеих гонках казанского уик-энда финишировать в первой пятерке.

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Впрочем, далеко не во всех классах российского кольца ситуация столь предсказуема. К примеру, в категории «Туринг-лайт» всё наоборот: перед последним этапом на титул претендуют сразу пять спортсменов (на автомобилях четырёх разных марок) – и лидер общего зачёта опережает гонщика, занимающего пятую строчку, всего на 11 баллов. Так что решающий этап сезона обещает быть весьма увлекательным – и для тех, кто приедет 23 и 24 сентября на трассу «Казань-Ринг» (вход на трибуны традиционно бесплатный), и для тех, кто предпочтет наблюдать за заездами с помощью прямой видеотрансляции на сайте smp-rskg.tv