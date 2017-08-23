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Феттель и Хэмилтон, Риккардо и Ферстаппен, Сайнс и Квят и другие дуэли
Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Reuters

Себ против Льюиса, Квят против Сайнса. 5 принципиальных дуэлей сезона Ф-1

В этом чемпионате Формулы-1 хватает интересных противостояний. Перед второй частью сезона выделяем самые яркие и интересные схватки.
23 августа 2017, среда. 15:00 Авто

Летний перерыв в Формуле-1 подходит к концу, и в предстоящие выходные Гран-при Бельгии откроет вторую половину сезона. Следующие девять гонок станут определяющими в судьбе чемпионского титула этого года и подытожат первый чемпионат эпохи Liberty Media. В преддверии двенадцатой гонки сезона «Чемпионат» представляет пять принципиальных дуэлей чемпионата.

Феттель против Хэмилтона

Главная битва 2017 года — сражение Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона за чемпионский титул. Впервые со времён дуэли Феттеля, выступавшего ещё за «Ред Булл», и тогдашнего лидера «Феррари» Алонсо болельщики следят за борьбой двух чемпионов. Более того, Феттель и Хэмилтон — самые титулованные гонщики современности, на двоих они выиграли семь чемпионатов.

Впервые со времён дуэли Феттеля, выступавшего ещё за «Ред Булл», и тогдашнего лидера «Феррари» Алонсо болельщики следят за борьбой двух чемпионов.

Ещё год назад это было сложно себе представить, но на летний перерыв Феттель ушёл с перевесом в 14 очков. «Серебряные стрелы» не знали равных в Австрии и Великобритании, Хэмилтон, казалось, вот-вот отберёт у Себа первое место в чемпионате, но на «Хунгароринге» немцу на руку сыграло более сбалансированное шасси «Феррари».

Впереди скоростные трассы в Бельгии и Италии — на таких преимуществом обладает «Мерседес», и «Феррари» в ближайших гонках сосредоточится на том, чтобы минимизировать потери, ну а в середине сентября в Сингапуре «Скудерия» вновь будет главным претендентом на победу.

Риккардо против Ферстаппена

За спинами лидеров разгорается сражение Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена. Сколько бы ни рассказывал Кристиан Хорнер об отличных взаимоотношениях пилотов «Ред Булл», комментарий австралийца на первом круге Гран-при Венгрии был достаточно красноречив. «Ред Булл» — лучшая после «Мерседеса» и «Феррари» команда в пелотоне, многие ждут, что ближайшее время австрийцы вернутся в число претендентов на титул — и к этому моменту и Риккардо, и Ферстаппен хотели бы утвердиться в роли лидера коллектива.

Когда Даниилу пришлось вернуться в «Торо Россо», эксперты отмечали, что россиянину в первую очередь необходимо не затеряться на фоне напарника. Но реальность такова, что напарник уверенно и стабильно россиянина опережает.

На данный момент положение в чемпионате говорит о явном преимуществе Риккардо — у него 117 очков против 67 баллов у Ферстаппена, а также победа в Баку. Однако голландец столкнулся с целой серией технических неполадок, стоивших ему в итоге нескольких десятков очков. Конечно, Риккардо проводит куда более успешную кампанию, но такой большой разрыв между гонщиками не должен вводить в заблуждение.

Если Риккардо и Ферстаппен смогут выступать в свою силу, а команда избежит технических неполадок, Максу вряд ли удастся отыграть у напарника 50 очков, но если голландец переломит инициативу и сможет регулярно опережать напарника, то именно он — любимец и гордость Хельмута Марко — начнёт сезон-2018 в статусе лидера «Ред Булл».

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Перес против Окона

Главным открытием первой половины сезона можно смело назвать Эстебана Окона — юный француз не стушевался в «Форс Индия» и ответил куда более опытному Серхио Пересу открытым боем. Поначалу Чеко действительно выглядел лидером команды на фоне довольно дерзкого новичка, но когда тот стал регулярно набирать очки, определить однозначного фаворита в этой паре стало невозможно. Междоусобица в «Форс Индия» уже привела к тому, что в Канаде Перес отказался пропускать Окона, чтобы тот атаковал «Ред Булл».

Сейчас, когда «Заубер» вновь получил статус сателлита «Феррари», один из кокпитов в следующем году скорее всего достанется кому-то из протеже «Скудерии».

Переса называют одним из претендентов на переход в топ-команды: в этом году он, как и по итогам прошлого, занимает седьмое место. То есть мексиканец — лучший пилот позади гонщиков трёх грандов. Однако Окон, для которого это первый полный сезон в Формуле-1, расположился восьмым и уступает своему куда более опытному напарнику всего одиннадцать очков. О том, что борьба идёт на равных, говорит уже тот факт, что в восьми гонках первой половины сезона гонщики «Форс Индия» финишировали друг за другом.

Перес и Окон не на шутку сражаются между собой, причём в этой дуэли на кону стоит репутация. Если Чеко со всем его опытом уступит своему молодому напарнику, это станет серьёзным ударом по его резюме, после такого поражения мексиканец может навсегда пропасть с радаров топ-команд. Для Окона этот сезон уже запомнится гигантским шагом вперёд, а возможная победа над напарником стала бы приятным дополнением.

Сайнс против Квята

Не менее принципиальное сражение развивается в «Торо Россо», причём здесь проигравший может вообще оказаться за бортом Формулы-1. Речь о Карлосе Сайнсе и Данииле Квяте, каждый из которых по разным причинам застрял в младшей команде «Ред Булл». Австрийский концерн известен своей жёсткой политикой по отношению к пилотам: ты либо идёшь на повышение и сражаешься за победы с «Ред Булл», либо уступаешь место более молодому гонщику.

Квят выступает за «Торо Россо» с 2014-го, Сайнс попал в команду в 2015-м, то есть даже для испанца это уже третий полный сезон в Фаэнце. Так долго в коллективе держались только Себастьен Буэми и Хайме Альгерсуари, рекордсмены по числу проведённых за «Торо Россо» гонок. Кроме того, следующий юниор «Ред Булл» — Пьер Гасли, действующий чемпион Формулы-2, — недавно одержал свою первую победу в Японии и рассчитывает в следующем году оказаться в «Больших призах». При этом, как известно, у Сайнса есть контракт с «Торо Россо» на следующий год, и сам испанец этому не слишком рад.

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Результаты Карлоса в этом году на голову выше успехов Квята — на счету испанца в этом году в восемь с лишним раз больше очков, чем набрал россиянин. Когда Даниилу пришлось вернуться в «Торо Россо», эксперты отмечали, что россиянину в первую очередь необходимо не затеряться на фоне напарника. Но реальность такова, что напарник уверенно и стабильно россиянина опережает. Поэтому Квяту чертовски важно показать себя во второй половине сезона и доказать Дитриху Матешитцу и Хельмуту Марко, что он принесёт «Ред Булл» больше пользы, чем Гасли.

Верляйн против Эрикссона

Сражение Паскаля Верляйна и Маркуса Эрикссона по большей части скрыто от болельщиков: два «Заубера» чаще всего оказываются среди замыкающих пелотон аутсайдеров, однако это крайне интересное и важное соперничество. Маркус Эрикссон пришёл в Формулу-1 в 2014-м и последние три года выступает за «Заубер». Сотрудничество шведа с Хинвилем привело к тому, что в прошлом году команду приобрел инвестиционный фонд Longbow Finance, который связан с Эрикссоном и его семьёй.

В то же время Паскаль Верляйн пробился в Формулу-1 исключительно благодаря поддержке «Мерседеса» и никогда не обладал большими личными спонсорами. И сейчас, когда «Заубер» вновь получил статус сателлита «Феррари», один из кокпитов в следующем году скорее всего достанется кому-то из протеже «Скудерии». И скорее всего это будет нынешний кокпит Верляйна, поскольку Lonbow Finance фактически гарантирует Эрикссону место в команде. И вот тут и раскрывается истинный подтекст борьбы внутри «Заубера»: Маркусу во что бы то ни стало нужно доказать паддоку, что он выходит на старт не только из-за спонсоров. Ну а для Паскаля удержаться впереди напарника и раз за разом доказывать своё преимущество — это дело чести.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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