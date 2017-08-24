Ультиматум Алонсо, терпение Квята и другие интриги Гран-при Бельгии

Отыграется ли Хэмилтон за поражение в Венгрии, что делать Алонсо с ультиматумом и правда ли, что гонка в Бельгии может пройти под дождём?

Летний перерыв позади, и Формула-1 возвращается в боевой режим — в грядущие выходные уже в 72-й раз состоится Гран-при Бельгии, который вот уже 30 с лишним лет неизменно проводится на «Спа-Франкоршам» в Арденнах. Скоростные прямые и самые разнообразные повороты при больших перепадах высот придают этой трассе уникальный характер, а гонки на ней всегда получаются непредсказуемыми.

Бельгия открывает вторую половину сезона, а мы представляем главные интриги 12-го этапа чемпионата мира.

Схватка за титул: отыграется ли Льюис?

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон на протяжении всего сезона ведут упорную схватку за чемпионский титул. Сейчас немец впереди на 14 очков, но фаворитом предстоящей гонки называют «Мерседес», поскольку на скоростных автодромах немецкие машины чувствуют себя увереннее «Феррари». «Серебряные стрелы» побеждали здесь в последние два года и победили бы в 2014-м, если бы не столкновение Росберга и Хэмилтона на втором круге.

«Летний перерыв подошёл нам как нельзя кстати, идеальное время, чтобы сделать шаг назад и подвести итоги первой половины сезона, — говорит руководитель „Мерседес Моторспорт“ Тото Вольф. — Баланс сил меняется от трассы к трассе, угрозой может быть и „Ред Булл“, если они смогут продолжать в том же духе, как они выступали в Венгрии. На бумаге трасса в Спа подходит нашей машине, но какие-либо предположения опасны — мы очень часто видели, как расстановка переписывается по несколько раз за уик-энд».

Гран-при Бельгии. Статистическая информация



Длина: 7004 м.

Количество кругов: 44 (308 км).

Шины: «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».

DRS: две зоны — на стартовой прямой и на прямой «Кеммель».

Рекорд трассы в гонке: 1.47,263 (

Рекорд трассы в квалификации: 1.44,503 (Ярно Трулли, «Тойота», 2009 год).

Рекорд по количеству побед: Михаэль Шумахер — 6. : 7004 м.: 44 (308 км).: «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».: две зоны — на стартовой прямой и на прямой «Кеммель».: 1.47,263 ( Себастьян Феттель , «Ред Булл-Рено», 2009 год).: 1.44,503 (Ярно Трулли, «Тойота», 2009 год).: Михаэль Шумахер — 6.

«Феррари» не побеждала в Бельгии с 2009 года и переломить тенденцию в этом сезоне будет непросто. С «Мерседесом» идёт борьба малых преимуществ, и в этот раз оно не на стороне итальянцев. И если в общем зачёте Феттель держится с каким-никаким отрывом в 14 очков, хотя их можно и проиграть за один день, в Кубке конструкторов «Феррари» заметно отстаёт — между двумя лидерами турнирной таблицы уже 39 баллов. С другой стороны, перед этапом в Бельгии «Скудерия» объявила о продлении контракта с Кими Райкконеном. Для финна сезон-2018 в красных цветах будет уже восьмым, а в конце следующего года он станет вторым (после Михаэля Шумахера) по количеству проведённых в «Феррари» гонок.

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Порадует ли Ферстаппен своих фанатов?

В этом году продажи билетов на Гран-при Бельгии бьют все рекорды постшумахеровской эпохи. 19-летнему Максу Ферстаппену удалось вернуть на трибуны «Спа-Франкошам» болельщиков, ушедших оттуда за годы доминирования Феттеля и Хэмилтона с Росбергом. Концовку первой половины сезона голландец провёл не очень здорово, но после летнего перерыва он наверняка вернётся более собранным и аккуратным и (надеемся) сможет избежать столкновений с напарником на первом круге.

Ферстаппен дважды стартовал в Бельгии, но выше восьмого места не поднимался. Год назад Макс начинал гонку с первого ряда, но провалил старт и финишировал лишь одиннадцатым. В то же время его напарник Даниэль Риккардо три года назад одержал в Бельгии победу, а в прошлом сезоне занял второе место и на подиуме напоил из своего ботинка Марка Уэббера.

«Ред Булл» по-прежнему отстаёт от «Мерседеса» и «Феррари» в плане мощности двигателя, инженеры Милтон-Кейнса могут играть лишь с аэродинамикой, а в Спа требуется минимальный уровень прижимной силы. Тем не менее «Ред Булл» остаётся главным претендентом на подиум после «Мерседеса» и «Феррари», а после обидной неудачи в Венгрии австрийцам необходим сильный результат.

Шанс на подиум для «Форс Индия»?

«Форс Индия» — самый эффективный коллектив середины пелотона. Даже несмотря на периодические стычки Переса и Окона на трассе, «Форс Индия» набрала за половину сезона более сотни очков и на 60 баллов опережает «Уильямс», своего ближайшего преследователя. В личном зачёте Перес и Окон идут на седьмом и восьмом местах — в условиях доминирования трёх топ-команд это максимум для «Форс Индия». Не хватает только подиума — с 2014 года Чеко стабильно хотя бы раз пробивался в топ-3.

Победители пяти последних Гран-при Бельгии:



2016 — Нико Росберг («Мерседес»)

2015 —

2014 — Даниэль Риккардо («Ред Булл-Рено»)

2013 —

2012 — Дженсон Баттон («Макларен-Мерседес»). 2016 — Нико Росберг («Мерседес»)2015 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)2014 — Даниэль Риккардо («Ред Булл-Рено»)2013 — Себастьян Феттель («Ред Булл-Рено»)2012 — Дженсон Баттон («Макларен-Мерседес»).

«Этап в Спа — всегда особенный уик-энд для Формулы-1, — считает владелец команды Виджай Маллья. — Это один из величайших автодромов в мире и выдающаяся арена для лучших пилотов планеты. Для нашей команды эта трасса всегда была удачной, и мне хочется думать, что в этот раз у нас тоже хорошие шансы. Верю, что вскоре нам предоставится шанс подняться на подиум, и мы готовы им воспользоваться».

К слову, именно в Спа «Форс Индия» завоевала свой первый подиум, когда в 2009 году стартовавший с поула Джанкарло Физикелла финишировал вторым. Вернуться туда команде пока не удаётся, но с каждым годом она всё ближе: пятое место в 2015-м, четвёртое — в 2016-м.

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Победит ли к сентябрю «Макларен»?

В начале июня Фернандо Алонсо заявил, что дальше так продолжаться не может, а в «Макларене» назрели серьёзные перемены. «Мы должны побеждать, — сказал тогда испанец. — Если к сентябрю мы начнём побеждать, я приму решение и останусь. Размышлять об этом я буду в сентябре». В паддоке восприняли слова Алонсо как ультиматум.

С тех пор прошло три месяца. Побеждать «Макларен», конечно, не начал, но новая версия двигателя «Хонды» демонстрирует прогресс: это по-прежнему не самая мощная силовая установка, но она хотя бы доезжает до финиша. На «Хунгароринге» Алонсо и Вандорн финишировали шестым и десятым и это был первый двойной финиш в очках в текущем сезоне. Сам Алонсо стал несколько спокойнее и больше не выступает в прессе с резкой критикой. Однако «Хунгароринг» не так требователен к количеству лошадиных сил, в то время как на «Спа-Франкошам» это один из ключевых показателей.

Окончательное решение Алонсо о продолжении карьеры вряд ли будет зависеть от одной-единственной гонки, но то, как «Макларен» вместе с «Хондой» проявят себя в Бельгии и Италии, сыграет свою роль. Не обязательно решающую, поскольку других вариантов у Фернандо в Формуле-1 практически нет. Но ещё не ясно, продолжит ли «Макларен» сотрудничество с «Хондой», которая недавно потеряла «Заубер», так что для японской компании предстоящие гонки очень важны.

Помог ли Квяту перерыв?

Нет в Формуле-1 гонщика, которому летний перерыв требовался бы так же сильно, как Даниилу Квяту. Первая половина этого года — худший старт в карьере россиянина. Даже в 2014-м, когда он дебютировал в «Торо Россо», в первых 11 Гран-при он набрал шесть очков, сейчас у него на счету только четыре. И причина этому не только в технических проблемах.

«Порой он бывает нетерпелив или слишком рискует, — считает руководитель „Торо Россо“ Франц Тост. — Если вы посмотрите на его гоночный темп, когда он едет в одиночестве, он очень-очень хорош. Он хочет добиться успеха, он хочет обгонять соперников, но иногда — в неподходящих для этого местах. Так что ему нужно быть чуть более дисциплинированным. Нужно держать эмоции под контролем вне зависимости от обстоятельств. Эмоции провоцируют ошибки, которые затем приводят к авариям. В остальном он очень хорош».

Два года назад в Бельгии, ещё будучи пилотом «Ред Булл», Квят занял четвёртое место, он провёл тогда одну из лучших гонок в своей карьере. Но против россиянина вновь сыграет не самый мощный мотор, хотя в этот уик-энд это станет проблемой для половины пелотона.

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Прогноз погоды

Погода в Арденнах традиционно переменчива, буквально за несколько минут солнечное и ясное небо может смениться грозовыми тучами, при этом дождь в одной части трассы совершенно не означает, что на другой тоже осадки. В выходные синоптики обещают пасмурную погоду. В пятницу вероятность осадков невысока, небо будет облачным, в субботу влажность повысится, а шансы дождя выростут до 30%. В воскресенье метеорологи с 90-процентной вероятностью предсказывают грозы и ливни. Природа вновь собирается подарить эпичную гонку?

25 августа, пятница: облачно, вероятность осадков — 20%, ветер — 2 м/с, 24°C.

26 августа, суббота: возможны грозы, вероятность осадков — 30%, ветер — 4 м/с, 26°C.

27 августа, воскресенье: ливни с грозами, вероятность осадков — 90%, ветер — 2 м/с, 22°C.