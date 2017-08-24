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Формула-1 перед Гран-при Бельгии: Роберт Кубица, контракт Райкконена
Текст: Евгений Кустов
Фото: Reuters

Кими не ушёл, Кубица не вернулся. Что случилось в Ф-1 за время паузы

Новый контракт для Райкконена, пауза с возвращением Кубицы и другие летние топ-события Формулы-1. Всё, что вы могли пропустить в отпуске.
24 августа 2017, четверг. 18:30 Авто

Чемпионат мира уходил на летнюю паузу с одной наиболее явной интригой: сохранит ли Джолион Палмер своё место на вторую половину сезона и не решится ли «Рено» на смелую ставку на Роберта Кубицу. Поляк провёл внешне успешные тесты актуального болида «Рено», но дальше дело не пошло: как и обещал Сириль Абитебуль, Палмер пока остаётся боевым пилотом команды.

Практически нет сомнений, что в конце сезона Джолиона попросят из Энстоуна, но мы сейчас не о британце, а о Кубице. Только в самом «Рено» знают наверняка, как Роберт показал себя во время тестов и сумел ли доказать, что готов к возвращению в Формулу-1. Даже если ответ положительный, пока французы не решились на увольнение Палмера. Летнего шок-трансфера не случилось, сага с возможным возвращением Роберта продолжается.

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Райкконен: ещё год с «Феррари»

Если один топ-пилот пока не сумел вернуться в Формулу-1, то другой не торопится её покидать. В полном соответствии со слухами Кими Райкконен подписал с «Феррари» новый однолетний контракт — финн, которому на старте сезона-2018 будет 38 лет, вновь не подпустил к кокпиту «Скудерии» Серхио Переса, Ромена Грожана или какого-нибудь другого молодого гонщика.

Логика «Феррари» не раз объяснялась: команду вполне устраивает вариант с опытным вторым номером, который, конечно, поворчит, но в нужный момент всегда поддержит Феттеля и при этом останется с ним в хороших отношениях. Кими — проверенный боец, хотя его отдельные провалы мешают «Скудерии» бороться с «Мерседесом» в Кубке конструкторов.

Нынешнее решение вновь не привлекать молодёжь, вероятно, вызвано мощными результатами Шарля Леклера в Формуле-2. Очевидно, что «Феррари» не посадит к себе пилота без опыта, но вполне рабочим выглядит вариант, при котором в 2018-м Леклера обкатают в «Хаасе», а уже в 2019-м он-таки сменит Райкконена. Грожан? Постоянно жалуется на тормоза. Перес? В своё время «предал» и ушёл в «Макларен». Сайнс? Нужно платить компенсацию «Ред Булл». Так что получаем ещё сезон с теряющим скорость, но не харизму и болельщиков Райкконеном.

Второй шанс для Вандорна

Ещё одна контрактная весть летней паузы — решение «Макларена» продлить контракт со Стоффелем Вандорном. Чемпион GP2 пока откровенно разочаровывает, но решение Булье и компании не выгонять бельгийца легко объяснимо: все прежние результаты Стоффеля заставляют верить, что он ещё прибавит. А уж если принимать во внимание, что пока «Макларену» не удалось подписать контракт с Фернандо Алонсо, было вполне логично сохранить хотя бы одного гонщика.

Опять же, кого брать взамен? Ранее ходили слухи про Сайнса, но потребуется платить деньги «Ред Булл», да и не вызовет дуэт Сайнс-Вандорн бурного восторга у потенциальных спонсоров, которые так нужны команде. Так что, с одной стороны, Стоффель попал в «Макларен» в крайне неудачный период времени, а с другой — именно многочисленные проблемы команды отвлекают внимание руководства от низких результатов новичка. Мол, разгребём остальное, а там уж пристально взглянем на скорость Вандорна в 2018-м.

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«Хонда» не искусила «Торо Россо»

Во время летней паузы ожидалось продолжение переговоров между «Хондой» и «Торо Россо». Японцам очень нужен второй клиент в Формуле-1 после размолвки с «Заубером», а для концерна «Ред Булл» перевод младшей команды на японские движки стал бы запасным вариантом на случай, если «Рено» не прибавит в сезоне-2018. Гладко было на бумаге, но в итоге переговоры застопорились. Видимо, в самом «Торо Россо» не очень хотели рисковать будущими результатами, а в «Хонде» то ли не пошли на финансовые уступки, то ли попросили посадить за руль Нобухару Мацуситу.

Гадать можно бесконечно, но суть в том, что переговоры резко застопорились — и в такой ситуации в «Торо Россо» намерены окончательно сделать ставку на «Рено» и продолжить проектирование машины на 2018 год с прицелом именно на французские двигатели. Пожалуй, это хорошие новости для Даниила Квята: всё-таки нынешний «Рено» шустрее «Хонды», да и угрозы со стороны Мацуситы не будет.

Шок-слух: Стролл и покупка «Форс Индия»

Как может пауза обойтись без пары сенсаций? Август-2017 подарил миру Формулы-1 неожиданный слух, что папа Лэнса Стролла Лоуренс может взять и выкупить у Виджая Малльи команду «Форс Индия». Логика в таком поступке есть: индийская команда ещё по ходу прошлого сезона обогнала «Уильямс» и в целом работает эффективнее коллег, при меньшем бюджете добиваясь более высоких результатов. Плюс «Форс Индия» как раз собирается менять название, а про проблемы Малльи все наслышаны.

Но пока это не более чем слух. «Форс Индия» уже долгие годы успешно функционирует на фоне проблем своего совладельца. Плюс слабо верится, что контракт Стролла-младшего и «Уильямса» был рассчитан всего лишь на год, даже если держать в уме различные опции и оговорки.

Бонус: Ирвайн и Playboy

Напоследок просто весёлая новость — если вы ранее её упустили, то вот второй шанс. Известный итальянский журналист Лео Туррини во время паузы порадовал болельщиков весёлым рассказом про Эдди Ирвайна. Мол, в далёком 1996 году «Феррари» собрала совещание перед Гран-при Бельгии, на котором Михаэль Шумахер подробно проанализировал работу болида, а Эдди со своей стороны просто продемонстрировал разворот из свежего выпуска Playboy. И ведь такое «тактическое решение» сработало: Шумахер затем выиграл и в Спа, и в Монце. Так что чуть поменьше серьёзности, ребята!

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Феррари Форс Индия Кими Райкконен Лэнс Стролл Роберт Кубица Стоффель Вандорн Эдди Ирвайн
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