175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гран-при Бельгии: Хэмилтон быстрее всех в тренировках, но «Феррари» близка
Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Reuters

Борьбе — быть: «Феррари» прессингует «Мерседес» в Бельгии

В свободных заездах в Бельгии Льюис Хэмилтон поставил лучшее время дня, но «Феррари», которой в Бельгии прочили поражение, очень близка.
25 августа 2017, пятница. 19:45 Авто

В пятницу на «Спа-Франкоршам» состоялись первые свободные заезды Гран-при Бельгии, 12-го этапа чемпионата Формулы-1. Ещё задолго до старта гоночного уик-энда эксперты предсказывали, что на скоростной бельгийской трассе преимущество перейдёт на сторону «Мерседеса». Однако по итогам тренировок Кими Райкконен уступил Льюису Хэмилтону чуть более четверти секунды, а в первой сессии финский гонщик «Феррари» и вовсе оказался быстрейшим. Так что борьба в этот уик-энд ожидается плотной.

«Феррари» прессингуют, в «Мерседесе» волнуются

В первой утренней тренировке лучшим результатом отметился Кими Райкконен, который накануне Гран-при Бельгии продлил контракт с «Феррари» на следующий сезон. Второе время показал Льюис Хэмилтон, он уступил финну всего пять сотых секунды. Во втором сеансе заездом темп поначалу задавал Себастьян Феттель, но вскоре немца подвинул с первой строчки Валттери Боттас, а затем во главе протоколов расположился Хэмилтон. Феттель в ответ перешёл на «ультрасофт» и вернулся на первую позицию, но сначала его результат превзошёл Райкконен, а затем на первой строчке обосновался Хэмилтон.

Феттель попытался контратаковать британца и поставил рекорд первого сектора, но улучшить своего результата не смог — Себ закончил заезды на пятой строчке, позади Льюиса, Кими, Боттаса и Макса Ферстаппена.

Феттель попытался контратаковать британца и поставил рекорд первого сектора, но улучшить своего результата не смог — Себ закончил заезды на пятой строчке, позади Льюиса, Кими, Боттаса и Макса Ферстаппена. В последние 25 минут команды планировали поработать над длинными дистанциями кругов, но сильнейший дождь, обрушившийся на «Спа-Франкошам», вынудил пилотов прекратить работу.

Быстрейшим в итоге оказался «Мерседес», подготовивший к этой гонке новый двигатель, но отрыв от «Феррари» составляет всего четверть секунды, притом что Феттелю пока реализовать потенциал своей машины не удаётся. «Скудерия» также представила в Спа множество новинок: передняя подвеска, антикрылья и днище.

«Не думаю, что „Феррари“ продемонстрировали всю свою скорость, — отметил руководитель „Мерседеса“ Тото Вольф. — Феттель впечатляюще провёл длинную серию кругов». «Мы ближе к „Мерседесу“, чем все думают», — отметил, в свою очередь, Кими Райкконен.

А вот «Ред Булл» в сражение грандов, судя по всему, вмешаться не сможет. Среди представителей австрийской команды сильнее пока смотрится Макс Ферстаппен, в обеих сессиях опередивший Риккардо, но в первой половине дня уступил лидерам восемь десятых секунды, а после обеда — почти полсекунды. «Мы пытаемся понять, что можем предпринять на прямых, где мы довольно медленные, но это непросто, — отмечает голландец. — Отставание от „Мерседеса“ и „Феррари“ не так велико, но всё же это отставание. Если дождя не будет, наша цель — третий ряд».

Кими не ушёл, Кубица не вернулся. Что случилось в Ф-1 за время паузы
Новый контракт для Райкконена, пауза с возвращением Кубицы и другие летние топ-события Формулы-1. Всё, что вы могли пропустить в отпуске.

Жара в середине пелотона

Плотнейшая борьба ожидается и в середине пелотона: лидеров «Рено», «Форс Индия» и «Торо Россо» разделили всего 12 сотых секунды. Быстрейшим среди них оказался Нико Хюлькенберг, расположившийся седьмым, всего три сотых ему уступил Эстебан Окон, а Карлос Сайнс, отметивший ранее, что для его команды это будет один из сложнейших уик-эндов в году, занял девятую строчку. Не так далеко от этой группы и Джолион Палмер с Фернандо Алонсо — оба удержались в двух секундах от лидера.

Плотнейшая борьба ожидается и в середине пелотона: лидеров «Рено», «Форс Индия» и «Торо Россо» разделили всего 12 сотых секунды.

«Рено» выглядит очень сильно, но сражаться с «Форс Индия», под капотами которых двигатели «Мерседеса», Хюлькенбергу с Палмером будет довольно трудно. Если французы смогут опередить соперников в квалификации, то получат хоть какой-то шанс удержаться впереди, в то же время обогнать «Форс Индия» при такой разнице в мощности мотора — непростая задача.

C теми же проблемами в этот уик-энд столкнётся «Торо Россо» — клиентская команда «Рено». На одном быстром круге STR12 смотрится довольно уверенно — утром Сайнс и Квят пробились в топ-10, а после обеда Карлос показал девятое время. Однако без проблем не обошлось: по ходу всего дня гонщики испытывали проблемы с мотором, который то и дело терял мощность.

Форма «Макларена» по-прежнему остаётся загадкой. Пока машины из Уокинга держатся в середине пелотона, причём Вандорну и Алонсо удалось по разу классифицироваться в топ-10. Удастся ли пилотам сохранить такую скорость до квалификации — большой вопрос, причём Вандорн уже точно будет стартовать в гонке последним: за замену мотора бельгиец получил свыше 30 позиций штрафа.

“Торо Россо”, Карл: что будет с карьерой Сайнса-младшего?
Медленное угасание в “Торо Россо”, новый вызов в “Рено” или звёздное место в “Феррари” — что ждёт Сайнса-младшего в сезоне-2018?

«Хаас» без DRS, «Уильямс» без монокока

В подвале турнирной таблицы по итогам пятничных свободных заездов собрались «Хаас», «Уильямс» и «Заубер», и если для последней позиции в самом конце пелотона стали привычной практикой, то первые две команды столкнулись с серьёзными проблемами. «Хаас» в пятницу выше 13-го места не поднимался — лучший круг Ромена Грожана на две с половиной секунды медленнее времени Хэмилтона, в то же время Кевин Магнуссен остался только 16-м.

Трасса в Спа — одна из самых требовательных к работе тормозов, а у «Хааса» в этом компоненте наблюдаются проблемы. Более того, по ходу свободных заездов у Грожана с Магнуссеном чуть ли не синхронно заклинило систему DRS, из-за чего гонщикам пришлось прервать заезды. Впрочем, пока для американской команды не произошло ничего непоправимого, а 70 кругов, которые гонщики преодолели за две сессии тренировок, помогут инженерам найти более эффективные настройки.

А вот «Уильямс» на целый день потерял машину — Фелипе Масса угодил в серьёзную аварию. Сам гонщик не пострадал, но механикам пришлось менять ему шасси, из-за чего бразилец вообще не принял участия во второй сессии. Не смог в отсутствие напарника блеснуть и Лэнс Стролл — канадец завершил день 17-м, опередив лишь пару «Зауберов». К слову, в самой швейцарской команде в тренировках предпочтительнее смотрится Маркус Эрикссон. В первом сеансе заездов швед опередил Верляйна на секунду с лишним, а во втором был быстрее напарника на полсекунды.

Себ против Льюиса, Квят против Сайнса. 5 принципиальных дуэлей сезона Ф-1
В этом чемпионате Формулы-1 хватает интересных противостояний. Перед второй частью сезона выделяем самые яркие и интересные схватки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
25 августа 2017, пятница
20:50 Стрельникова: очки и подиумы не находятся за пределами досягаемости Russian Time
20:50 Маркелов надеется на сильную гонку в Спа, несмотря на девятое место
20:42 Алонсо: уик-энд будет сложным, но, возможно, погода поможет нам
20:27 Боттас: на старте сессии не чувствовал себя комфортно
19:45 Ки: с машиной Квята были проблемы, и мы приносим ему извинения
19:38 Ферстаппен: мы не так далеко от двух топ-команд, но завтра отрыв будет иным
19:31 «Хонда» не успела подготовить к Бельгии полное обновление мотора
19:27 Вассёр: «Заубер» никогда не станет «командой Б»
19:25 Хэмилтон: для «Мерседеса» уик-энд начался наилучшим образом
19:13 Масса заявил, что его авария никак не связана с головокружением
19:10 Сайнс: машина была быстрее, чем мы ожидали
19:09 В «Рено» не против сотрудничества с «Маклареном», но не «любой ценой»
18:56 Квят: уверен, что завтра сможем сделать хорошую работу
18:31 Риккардо: во втором секторе было ощущение, что сижу в болиде Формулы-3
18:25 Спортивный директор покинет «Хаас», его заменит сотрудник «Рено»
18:15 Леклер завоевал поул на этапе Формулы-2 в Бельгии, Маркелов — девятый
17:48 Райкконен: «Феррари» может быть быстрее
17:39 Абитебуль: «Рено» не получил точного ответа, способен ли вернуться Кубица
17:26 Феттель: не совсем доволен машиной
16:37 Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 15-й
15:45 Магнуссен не намерен извиняться перед Хюлькенбергом за инцидент в Венгрии
15:31 Хорнер: не думаю, что «Рено» сможет обеспечить моторами «Макларен»
14:42 Хэмилтон считает, что «Мерседесу» следует сохранить Боттаса
14:32 У Переса всё ещё нет нового контракта с «Форс Индия»
13:53 Масса пропустит вторую тренировку Гран-при Бельгии из-за замены шасси
13:22 Палмер по ходу летнего перерыва в Ф-1 поднялся на Килиманджаро
12:39 Райкконен — лучший на первой тренировке Гран-при Бельгии, Квят — девятый
12:29 Алонсо: варианты на будущее начну изучать в сентябре
12:01 Хэмилтон намерен подписать с «Мерседесом» новый трёхлетний контракт
11:52 Ферстаппен привёз на Гран-при Бельгии новый шлем
11:40 Алонсо начал переговоры с «Маклареном» о перспективах на 2018 год
11:02 «Феррари» покажет исторические машины в Монце в честь своего 70-летия
10:45 Вандорн выступит в Бельгии в специально подготовленном для этой гонки шлеме
09:54 Риккардо: агрессия Ферстаппена на первом круге обусловлена юностью
09:29 Формула-1. Гран-при Бельгии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
00:35 Хэмилтон: для меня является честью достигнуть отметки в 200 гонок
24 августа 2017, четверг
23:45 Алонсо: Вандорн — важная часть для будущего «Макларена»
22:27 Боттас: отсутствие новостей о контракте не оказывает на меня давления
21:58 Райкконен считает, что он по-прежнему способен сражаться за титул
21:45 Вандорн: отношения с Алонсо хорошие, но не мне решать, кто будет моим напарником
20:24 «Феррари» обновила подвеску, крылья и днище перед Гран-при Бельгии
19:39 Квят: угроза дисквалификации на мой подход не повлияет
19:12 Феттель: в ближайшие две недели не жду новостей о контракте
18:50 Хэмилтон: Феттель не хочет быть моим напарником
17:58 Баттон: определённо проведу полный гоночный сезон в 2018 году
Все новости RSS
Партнерский контент