Борьбе — быть: «Феррари» прессингует «Мерседес» в Бельгии

В свободных заездах в Бельгии Льюис Хэмилтон поставил лучшее время дня, но «Феррари», которой в Бельгии прочили поражение, очень близка.

В пятницу на «Спа-Франкоршам» состоялись первые свободные заезды Гран-при Бельгии, 12-го этапа чемпионата Формулы-1. Ещё задолго до старта гоночного уик-энда эксперты предсказывали, что на скоростной бельгийской трассе преимущество перейдёт на сторону «Мерседеса». Однако по итогам тренировок Кими Райкконен уступил Льюису Хэмилтону чуть более четверти секунды, а в первой сессии финский гонщик «Феррари» и вовсе оказался быстрейшим. Так что борьба в этот уик-энд ожидается плотной.

«Феррари» прессингуют, в «Мерседесе» волнуются

В первой утренней тренировке лучшим результатом отметился Кими Райкконен, который накануне Гран-при Бельгии продлил контракт с «Феррари» на следующий сезон. Второе время показал Льюис Хэмилтон, он уступил финну всего пять сотых секунды. Во втором сеансе заездом темп поначалу задавал Себастьян Феттель, но вскоре немца подвинул с первой строчки Валттери Боттас, а затем во главе протоколов расположился Хэмилтон. Феттель в ответ перешёл на «ультрасофт» и вернулся на первую позицию, но сначала его результат превзошёл Райкконен, а затем на первой строчке обосновался Хэмилтон.

Феттель попытался контратаковать британца и поставил рекорд первого сектора, но улучшить своего результата не смог — Себ закончил заезды на пятой строчке, позади Льюиса, Кими, Боттаса и Макса Ферстаппена.

Феттель попытался контратаковать британца и поставил рекорд первого сектора, но улучшить своего результата не смог — Себ закончил заезды на пятой строчке, позади Льюиса, Кими, Боттаса и Макса Ферстаппена. В последние 25 минут команды планировали поработать над длинными дистанциями кругов, но сильнейший дождь, обрушившийся на «Спа-Франкошам», вынудил пилотов прекратить работу.

Быстрейшим в итоге оказался «Мерседес», подготовивший к этой гонке новый двигатель, но отрыв от «Феррари» составляет всего четверть секунды, притом что Феттелю пока реализовать потенциал своей машины не удаётся. «Скудерия» также представила в Спа множество новинок: передняя подвеска, антикрылья и днище.



«Не думаю, что „Феррари“ продемонстрировали всю свою скорость, — отметил руководитель „Мерседеса“ Тото Вольф. — Феттель впечатляюще провёл длинную серию кругов». «Мы ближе к „Мерседесу“, чем все думают», — отметил, в свою очередь, Кими Райкконен.

А вот «Ред Булл» в сражение грандов, судя по всему, вмешаться не сможет. Среди представителей австрийской команды сильнее пока смотрится Макс Ферстаппен, в обеих сессиях опередивший Риккардо, но в первой половине дня уступил лидерам восемь десятых секунды, а после обеда — почти полсекунды. «Мы пытаемся понять, что можем предпринять на прямых, где мы довольно медленные, но это непросто, — отмечает голландец. — Отставание от „Мерседеса“ и „Феррари“ не так велико, но всё же это отставание. Если дождя не будет, наша цель — третий ряд».

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Жара в середине пелотона

Плотнейшая борьба ожидается и в середине пелотона: лидеров «Рено», «Форс Индия» и «Торо Россо» разделили всего 12 сотых секунды. Быстрейшим среди них оказался Нико Хюлькенберг, расположившийся седьмым, всего три сотых ему уступил Эстебан Окон, а Карлос Сайнс, отметивший ранее, что для его команды это будет один из сложнейших уик-эндов в году, занял девятую строчку. Не так далеко от этой группы и Джолион Палмер с Фернандо Алонсо — оба удержались в двух секундах от лидера.

Плотнейшая борьба ожидается и в середине пелотона: лидеров «Рено», «Форс Индия» и «Торо Россо» разделили всего 12 сотых секунды.

«Рено» выглядит очень сильно, но сражаться с «Форс Индия», под капотами которых двигатели «Мерседеса», Хюлькенбергу с Палмером будет довольно трудно. Если французы смогут опередить соперников в квалификации, то получат хоть какой-то шанс удержаться впереди, в то же время обогнать «Форс Индия» при такой разнице в мощности мотора — непростая задача.

C теми же проблемами в этот уик-энд столкнётся «Торо Россо» — клиентская команда «Рено». На одном быстром круге STR12 смотрится довольно уверенно — утром Сайнс и Квят пробились в топ-10, а после обеда Карлос показал девятое время. Однако без проблем не обошлось: по ходу всего дня гонщики испытывали проблемы с мотором, который то и дело терял мощность.



Форма «Макларена» по-прежнему остаётся загадкой. Пока машины из Уокинга держатся в середине пелотона, причём Вандорну и Алонсо удалось по разу классифицироваться в топ-10. Удастся ли пилотам сохранить такую скорость до квалификации — большой вопрос, причём Вандорн уже точно будет стартовать в гонке последним: за замену мотора бельгиец получил свыше 30 позиций штрафа.

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«Хаас» без DRS, «Уильямс» без монокока

В подвале турнирной таблицы по итогам пятничных свободных заездов собрались «Хаас», «Уильямс» и «Заубер», и если для последней позиции в самом конце пелотона стали привычной практикой, то первые две команды столкнулись с серьёзными проблемами. «Хаас» в пятницу выше 13-го места не поднимался — лучший круг Ромена Грожана на две с половиной секунды медленнее времени Хэмилтона, в то же время Кевин Магнуссен остался только 16-м.



Трасса в Спа — одна из самых требовательных к работе тормозов, а у «Хааса» в этом компоненте наблюдаются проблемы. Более того, по ходу свободных заездов у Грожана с Магнуссеном чуть ли не синхронно заклинило систему DRS, из-за чего гонщикам пришлось прервать заезды. Впрочем, пока для американской команды не произошло ничего непоправимого, а 70 кругов, которые гонщики преодолели за две сессии тренировок, помогут инженерам найти более эффективные настройки.

А вот «Уильямс» на целый день потерял машину — Фелипе Масса угодил в серьёзную аварию. Сам гонщик не пострадал, но механикам пришлось менять ему шасси, из-за чего бразилец вообще не принял участия во второй сессии. Не смог в отсутствие напарника блеснуть и Лэнс Стролл — канадец завершил день 17-м, опередив лишь пару «Зауберов». К слову, в самой швейцарской команде в тренировках предпочтительнее смотрится Маркус Эрикссон. В первом сеансе заездов швед опередил Верляйна на секунду с лишним, а во втором был быстрее напарника на полсекунды.