Догнать Шуми. Хэмилтон завоевал поул-позишн в Бельгии

Хэмилтон поравнялся с Шумахером по числу поулов, Райкконен помог Феттелю, а Квят не вышел из Q1 — в обзоре квалификации Гран-при Бельгии.

Наравне с Шумахером

После всего одной выигранной тренировки Льюис Хэмилтон сразу взял быка за рога в квалификации. Да и жеребца за хвост. Фактически Льюис ни разу не дал усомниться в своём превосходстве над всеми остальными. «Феррари» было не по силам тягаться с «Мерседесом», а Валттери Боттас ничего не мог противопоставить напарнику. В итоге — очередной рекорд и очередной поул, что более важно.

Борьбе — быть: «Феррари» прессингует «Мерседес» в Бельгии В свободных заездах в Бельгии Льюис Хэмилтон поставил лучшее время дня, но «Феррари», которой в Бельгии прочили поражение, очень близка.

Успех в Спа стал для Хэмилтона уже 68-м в карьере. Благодаря этому 32-летний британец сравнялся с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером.

«Михаэль всегда говорил: «Рекорды нужны, чтобы их бить». Я постоянно думаю и молюсь за Михаэля. Мне посчастливилось бороться с ним, я всегда им восхищался и восхищаюсь по сей день. Быть наравне с ним — большая честь. Но он всё равно останется величайшим», — эмоционально заявил Льюис после сессии.

Паровоз от Кими

В двух первых сегментах главным преследователем Хэмилтона был Кими Райкконен. Он уверенно обходил и Боттаса, и своего напарника Себастьяна Феттеля. Да и на тренировках Кими лишь раз опустился на второе место, трижды превзойдя Себа.



Однако в решающем сегменте Кими неожиданно уступил и Феттелю, и Боттасу. А вот Себастьян впервые за сессию опередил Валттери. Как это получилось, по окончании квалификации рассказал сам Себастьян.



«Мне немного повезло, потому что Кими пришлось прервать свой круг, и он здорово протащил меня, что сделало борьбу с Валттери комфортнее», — признался новоиспечённый обладатель трёхлетнего контракта.

Таким образом, помощь напарника вывела Феттеля на первый ряд, и старт гонки будет крайне жарким. На втором ряду вновь состоится разборка двух финнов. Ну, и привычная борьба «Ред Булл» рядом. Дальше Макс Ферстаппен вновь побил Дэна Риккардо.

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Удивительный Палмер

Настоящим сюрпризом в Спа стал, вроде бы, не любящий скоростных трасс «Рено». Но если к прыжкам Нико Хюлькенберга выше головы мы уже привыкли, то Джолион Палмер по-настоящему удивил.

Ещё утром британец внезапно стал восьмым на тренировке. А в квалификации принялся сегмент за сегментом бить напарника. В Q3 британец попал аж с седьмым временем. Однако его полёт был срезан технической неполадкой — в самом начале третьего сегмента у Джолиона отказала коробка передач и он не показал времени. Британец остался 10-м, а если коробку придётся менять, то он потеряет ещё пяток мест. Но это всё равно его лучшая квалификация в нынешнем сезоне.

Поломки Квята

Кому совсем не везёт в Бельгии, так это Даниилу Квяту. 25 августа россиянин уже столкнулся с отказом мотора «Рено» на своём «Торо Россо», а 26-го утром проблема повторилась. Силовую установку пришлось менять, но потерянное время на трассе не дало Дане как следует вкатиться в «Спа-Франкоршам» и настроить болид.

В итоге в квалификации он толком не поборолся за выход из первого сегмента, оставшись между двумя «Уильямсами». В довесок на Даню свалился штраф в 20 позиций за замену мотора. Ну, хоть не 65, как у Стоффеля Вандорна. Хотя ситуацию это бы нисколько не изменило.



Напарник Квята Карлос Сайнс в этот раз тоже не блистал. В конце первого сегмента он проехал феноменальный круг и из зоны вылета поднялся в первую десятку. Но больше творить чудеса ему не довелось. 14-е место — лучший результат «Торо Россо» на сегодня.



Хуже дела шли только у традиционно сильного на скоростных трассах «Уильямса». Кажется, скоро бывшие претенденты на четвёртую строчку Кубка конструкторов опустятся в самый низ. В Спа ни у Фелипе Массы, ни у Валттери Боттаса не получалось ничего, и они составили компанию «Зауберу» в хвосте пелотона. На таком фоне даже штраф Массы за незамеченный жёлтый флаг на тренировке ничего не изменил: ниже-то падать некуда.