Дуэль двух чемпионов: Хэмилтон победил Феттеля в Бельгии. Квят — 12-й

Старт: лидеры уходят в отрыв

На старте Хэмилтон и Феттель уверенно сохранили свои позиции, избежав прессинга со стороны преследователей в первом повороте. Боттас и Райкконен также остались на третьем и четвёртом местах, как и стартовавшие позади пилоты «Ред Булл». А вот настоящим героем стал Фернандо Алонсо, прорвавшийся на седьмое место. Правда, уже под конец первого круга испанец пропустил Нико Хюлькенберга, но на прямой «Кеммель» смог контратаковать соперника и вернуть себе позицию. Более того, борьбой «Макларена» и «Рено» попытался воспользоваться Эстебан Окон, атаковавший в третьем ряду, но манёвр гонщика «Форс Индия» не прошёл. Даниил Квят на старте отыграл две позиции и вышел на 17-е место.

Лидеры тем временем сразу же оторвались от Боттаса с Райкконеном на две секунды — Льюис с Себом на первых кругах шли словно в своей собственной лиге и обменивались рекордными секторами. Однако после третьего круга инициативу захватил Хэмилтон — он оторвался от преследователя более чем на секунду, чтобы обезопасить себя от DRS, и теперь «привозил» Феттелю по паре-тройке десятых на каждом круге. Боттас, Райкконен и гонщики «Ред Булл» также растянулись по трассе, а вот Алонсо так и не смог удержаться на седьмом месте — его сначала прошёл Хюлькенберг, а затем вперёд вышел Окон. На этом злоключения испанца не закончились, его как стоячего один за другим обогнали Серхио Перес и Ромен Грожан. Темп «Макларена» был на две секунды ниже соперников. «Это просто позор», — передал Алонсо по радио.

На восьмом круге злой рок догнал Макса Ферстаппена — «Ред Булл» голландца потерял темп, и гонщику пришлось припарковаться на обочине прямо напротив забитой его фанатами трибуны. Это уже пятый в этом году сход Ферстаппена по техническим причинам.

«Серебряные стрелы» контролируют гонку

Первые плановые пит-стопы команды начали уже после 10 кругов. К этому моменту Феттель начал понемногу подтягиваться к Хэмилтону, но двух лидеров по-прежнему разделяли свыше полутора секунд. Льюис отправился на пит-стоп после 12 кругов. Феттель оставался на трассе на два круга дольше и вернулся на трассу в двух секундах от британца. Последним из числа лидеров в боксах побывал Райкконен, но и ему это не помогло в борьбе с Боттасом: Валттери остался впереди и опережал Кими на 10 с лишним секунд. И словно этого было мало: за игнорирование двойных жёлтых флагов судьи наказали Райкконена 10-секундным «стоп-энд-гоу». Штраф Райкконен поехал отбывать сразу, и это отбросило его на восьмую позицию, позади Риккардо, Хюлькенберга и пары «Форс Индия».

А вот с другой стороны гаража «Феррари» дела стали налаживаться — на «софте» Феттель неожиданно взвинтил темп и сократил отставание от Хэмилтона до нескольких десятых. Но, помаячив несколько кругов в зеркалах лидера, немец снова отпустил Льюиса на полторы секунды. Боттас к этому моменту проигрывал Себу почти шесть секунд, а вот Риккардо безнадёжно отстал от топ-3 почти на 15 секунд. Впрочем, отрыв самого Даниэля от ближайшего преследователя был ещё больше — 18 секунд от Нико Хюлькенберга.

Что до Даниила Квята, то он после первого пит-стопа вернулся на трассу 16-м. Россиянин стартовал на более жёстком составе резины и на второй отрезок ушёл на «ультрасофте». Его напарник Карлос Сайнс на пит-стопе предпочёл «софт», наиболее жёсткий комплект резины. Испанец явно намеревался пройти дистанцию с одним пит-стопом.

Сейфти-кар возвращается

За 19 кругов до финиша в боксы свернул Фернандо Алонсо. С двигателем вновь возникли проблемы, машина полностью потеряла мощность, и в команде решили прекратить гонку. Несмотря на сильную квалификацию и выдающийся старт, в Бельгии машина Фернандо не ехала — его легко опережали не только «Форс Индия», но и «Хаасы» с «Рено». Все шансы заработать очки Алонсо потерял уже после первых пит-стопов, и технический сход лишь подчеркнул беспомощность «Макларена» на скоростных трассах. Стоффель Вандорн тем временем откатился на 16-е место и уступал лидерам более полутора минут. Бельгийцу удавалось опережать лишь Маркуса Эрикссона на «Заубере». «Посмотрим, что у нас получится на следующей неделе, — сказал телевизионщикам Алонсо. — Мы сильная команда и справимся с этим».

Но проблемы «Макларена» померкли на фоне очередной стычки гонщиков «Форс Индия». Ещё на старте Эстебан Окон перед «Красной водой» опережал Серхио Переса, но тот вплоть до контакта прижал напарника к отбойнику. Казалось, инцидент должен остудить пыл пилотов, но нет: за 15 кругов до финиша в том же самом месте между ними произошёл ещё один контакт. Чеко снова прижал Окона к отбойнику и в итоге сломал ему переднее антикрыло и пробил заднюю шину. Судьи отправили на трассу автомобиль безопасности. «Да что за хрень, парни? Что он вообще творит? — возмущался по радио Окон. — Вот честно, что это за хрень?»

Несколько гонщиков воспользовались нейтрализацией, чтобы сменить шины. На пит-лейне побывала вся первая пятёрка, включая «Мерседес» и «Феррари» в полном составе, а также Даниэля Риккардо. До финиша оставалось 13 кругов, и почти все на заключительный отрезок «переобулись» в «суперсофт», а в «Мерседесе» предпочли поставить своим пилотам куда более жёсткий «софт». Хэмилтон и Феттель по-прежнему лидировали, Боттас держался третьим, опережая Риккардо, Райкконен к этому моменту уже пробился на пятое место. Далее расположились Хюлькенберг, Грожан, Масса и Магнуссен. Окон теперь замыкал первую десятку, а Перес откатился на 14-ю позицию — сразу позади Даниила Квята.

Последний шанс Себа

Сейфти-кар покинул трассу за 10 кругов до финиша. Хэмилтон немного притормозил пелотон, чтобы создать себе задел для разгона, но Феттель сумел удержаться прямо позади лидера. Немец попытался атаковать лидера на прямой «Кеммель», однако Льюис отбился. Валттери Боттас рестарт провалил, пропустив перед «Ле Комб» Риккардо и Райкконена — финн теперь шёл лишь пятым. Хюлькенберг сохранил за собой шестую позицию, Грожан также попытался с наскока пройти немца, но «Хаас» всё же остался позади, так же как и шедший восьмым «Уильямс» Фелипе Массы. Девятым рестарт принял Кевин Магнуссен, но датчанин вылетел ещё в «Автобусной остановке» и пропустил весь пелотон, а на девятое и десятое место вышли Окон и Сайнс.

За пару кругов после рестарта Хэмилтон, несмотря на более жёсткие шины, оторвался от Феттеля на полторы секунды. Риккардо проигрывал лидеру уже более четырёх секунд, но держался впереди Райкконена, не позволяя финну приблизиться на расстояние DRS-атаки.

Феттель не бросил попыток догнать Хэмилтона, как и сражавшиеся позади них Риккардо, Райкконен и Боттас, но разрыв был слишком велик, чтобы дело дошло до атак. Льюис Хэмилтон в итоге благополучно одержал третью победу в Бельгии, Себастьян Феттель занял второе место, а Даниэль Риккардо удержался третьим и в шестой раз по ходу сезона поднялся на подиум. Райкконен победил в своего рода финском дерби вторых пилотов — Кими финишировал четвёртым, опередив на пару секунд Валттери Боттаса, который после неудачного рестарта смог финишировать лишь пятым.

Шестую позицию завоевал Хюлькенберг, повторивший лучший результат «Рено» в новейшей истории команды, Грожан занял седьмое место, Фелипе Масса, несмотря на серьёзную аварию в пятницу и пропущенные тренировки, стал восьмым, а Эстебан Окон и Карлос Сайнс замкнули первую десятку. Даниил Квят на последних кругах прессинговал Лэнса Стролла, но пройти канадца не смог и остался 12-м.

За счёт пятой победы в сезоне Льюис Хэмилтон вдвое сократил отставание от лидирующего в чемпионате Себастьяна Феттеля — двух самых титулованных пилотов современности разделяют всего семь очков. Валттери Боттас по-прежнему на третьей позиции, но финн проигрывает Феттелю более 40 очков. Риккардо и Райкконен сохранили места в топ-5, далее расположились Ферстаппен, Перес и Окон.

В Кубке конструкторов «Мерседес» отыграл у «Феррари» ещё пять очков и теперь опережает итальянцев на 44 балла. «Ред Булл» за счёт подиума Риккардо закрепился на третьей строчке, на четвёртом и пятом месте по-прежнему «Форс Индия» и «Уильямс».

Следующий этап — Гран-при Италии — состоится в Монце уже в следующие выходные.