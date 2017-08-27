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Даниил Квят финишировал 12-м на Гран-при Бельгии Формулы-1
Текст: Максим Вершинин
Фото: Red Bull

Квят в Бельгии: отыгрался, но недостаточно

Для Даниила Квята возобновление сезона Формулы-1 вышло неудачным — в Бельгии россиянин очков не набрал, а «Торо Россо» огорчил проблемами.
27 августа 2017, воскресенье. 21:00 Авто

После нескольких недель отдыха участники чемпионата мира вернулись к борьбе. Первым этапом после традиционных летних каникул стал Гран-при в Спа. Культовая трасса на сей раз принесла разочарование российскому гонщику, для которого хотелось бы видеть во второй половине чемпионата более результативные этапы, чем Гран-при Бельгии.

Тренировки

В первой пятничной сессии оба болида «Торо Россо» оказались в топ-10 — Сайнс-младший показал седьмое время, а Квят стал девятым. Во второй части свободных заездов Карлос опустился на девятую позицию, а Даниил откатился на 15-ю. К сожалению, в субботней части тренировок всё пошло ещё хуже — испанец также остался девятым, а россиянин в протоколах занял 18-ю позицию. И бог с ним с результатом в ничего не значащих практиках — гораздо хуже, что на STR12 №26 отказала силовая установка. А ведь подобное уже было накануне! Внеплановая замена элементов обернулась штрафом в 20 позиций на стартовой решётке…

Фото: Red Bull

Квалификация

Отсутствие возможности как следует вкатиться в трассу, подыскать подходящие настройки обернулось провалом в квалификации — Квят не смог выйти даже из первого сегмента, опередив разве что два «Заубера» да оказавшись между парой «Уильямсов». Ни извинения технического директора команды Джеймса Ки за проблемы с машиной, ни увещевания сделать всё возможное для прорыва в воскресенье особой роли не играли. Даниил остался в первом сегменте, а Карлос хоть и ненамного, но прошёл дальше — Сайнс-младший квалифицировался 14-м, нанеся очередное поражение напарнику.

Гонка

Стартовав предпоследним (хуже дела были только у Стоффеля Вандорна — бельгиец на домашнем этапе получил аж 65 штрафных позиций за перерасход компонентов силовой установки на его «Макларене»), Квят смог отыграть на старте две позиции, а после пит-стопов машин впереди вышел на 13-е место, позже пробился даже в первую десятку, но после своего визита на пит-лейн откатился на 16-ю строчку. После второго пит-стопа в режиме машины безопасности россиянин смог приблизиться к очковой зоне, но остался за её пределами — 12-е место под клетчатым флагом. Карлос Сайнс-младший ни разу за гонку не пропустил напарника вперёд и смог набрать зачётные баллы за финиш 10-м.

Работа команды и пилота

В Бельгии у «Торо Россо» были серьёзные проблемы с надёжностью машины, которая не позволила Квяту толком потренироваться, а потом и вовсе принесла штраф за «умершую» силовую установку. В этих условиях от пилота уже мало что зависело, и это даже признали в руководстве коллектива. Сам Даниил провёл уик-энд спокойно и ровно, не давая судьям поводов наказывать его штрафами за гоночные инциденты, а механиков — работать внеурочно из-за своих вылетов. Если бы не скомканные практики, то итог гонки мог быть другим. Но в тех условиях, что преподнёс этап, семи отыгранных от старта до финиша позиций было недостаточно для результата.

Фото: Red Bull

Россиянин начал гонку на новом комплекте «суперсофта» и проехал на нём самый длинный среди всех пилотов отрезок (круг в круг с ним по этому достижению местный герой «Макларена»), на 18-м круге получил новый «ультрасофт», а потом такие же шины на 30-м круге. Испанец стартовал на новом «ультрасофте», на 19-м круге перешёл на новый «софт», а на 29-м — на новый «суперсофт». При этом Сайнс-младший был на каждом отрезке быстрее Квята — Карлос ехал 1:52-1:53, 1:50-1:51 и 1:49-1:51 между своими заездами в боксы, а Даниил те же стинты проходил в темпе 1:52-1:54, 1:51-1:50 и 1:49-1:52. Но, что примечательно, по лучшему кругу за гонку наш соотечественник оказался впереди напарника — оба пилота «Торо Россо» свой лучший виток по трассе в Спа сделали на 39-м круге, но Квят проехал его за 1:49.708, а Сайнс-младший — за 1:49.709. В прямом смысле мелочь, но приятно!

Цитата

«Хорошо прорвался сегодня, учитывая старт из самого конца. Гонка была тяжёлой, пришлось выезжать в гоночных условиях без большого времени тренировок… Но я хорошо справился и насладился борьбой. Каждый раз на свободном пространстве я ехал в хорошем темпе, но застревал за другой машиной в неподходящий момент. Особенно во второй половине гонки, после пит-стопа. Но в целом приятно финишировать после сложного уик-энда», — подвёл итоги этапа в Бельгии Даниил Квят.

Что дальше

Через неделю Формулу-1 ждёт Гран-при Италии. Этап в «Монце» будет домашним в том числе и для «Торо Россо». Не исключено, что там будут сделаны какие-то заявления о контрактах с пилотами на сезон-2018, а если и не будет, то у Даниила Квята появится очередная возможность проявить себя. И хочется надеяться, что в этот раз россиянину не помешают абсолютно не зависящие от него факторы.

Фото: Red Bull
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят Формула-1 Гран-при Бельгии
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