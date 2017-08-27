Позор «Хонды», столкновения в «Форс Индия» и другие итоги Гран-при Бельгии

Вторая половина сезона Формулы-1 началась бурно: «Феррари» продемонстрировала, что и на быстрых трассах способна бороться с немецкими машинами, конфликт в «Форс Индия» перешёл на качественно новый уровень, а Фернандо Алонсо снова назвал «Хонду» позорищем. Эти и другие итоги Гран-при Бельгии — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Мерседес» быстрее, но «Феррари» рядом

Перед Гран-при Бельгии главным фаворитом гонки эксперты в один голос называли «Мерседес» — на скоростных трассах у «Серебряных стрел» действительно есть преимущество. Однако оно оказалось не столь высоким, чтобы говорить о доминировании немецкой команды. В тренировках и квалификации «Феррари» была не так уж и далека от Хэмилтона, а в гонке Феттель уверенно отрывался от Боттаса и финн ничего не мог с этим поделать. Разве что на последнем отрезке «Скудерия» выглядела по-настоящему слабой: даже на более мягкой резине Себ, если не считать атаки сразу после рестарта, не оказал Льюису никакого сопротивления.

«„Феррари“ сегодня были очень быстры, — отметил после финиша победитель. — Особенно на длинных отрезках, весь уик-энд они были очень быстры. Даже на прямых Феттель попадал ко мне в „воздушный мешок“ и держался рядом». «Если бы мы оказались впереди в квалификации, нам наверняка хватило бы темпа остаться впереди и в гонке, — сказал Феттель. — Я был удивлён тому, как близко мы держались всю гонку».



Победа позволила Хэмилтону сократить отставание от Феттеля до семи очков — это совсем маленький разрыв, и если следующая гонка закончится также, Льюис подвинет соперника с первой строчки чемпионата. Однако далеко не факт, что в Монце расклад сил будет таким же. «Феррари» показала, что даже на сверхскоростных трассах может дать бой «Мерседесу», так что не стоит ожидать, что следующая гонка — домашний для «Скудерии» Гран-при Италии — станет для «Серебряных стрел» лёгкой прогулкой.

Дуэль двух чемпионов: Хэмилтон победил Феттеля в Бельгии. Квят — 12-й Напряжённый Гран-при Бельгии подарил фанатам схватку двух наиболее титулованных гонщиков современности — Хэмилтона и Феттеля.

«Ред Булл»: проблемы с надёжностью становятся системой

Даниэль Риккардо принёс «Ред Булл» очередной подиум и помог команде ещё больше упрочить третье место Кубка конструкторов, но другая сторона гаража потерпела очередное неприятное поражение. После отказа тормозов в Бахрейне, поломки электрики в Канаде и отказа мотора в Баку, в Бельгии Ферстаппен снова сошёл по техническим причинам — силовая установка потеряла мощность. По итогам двенадцати этапов на счету голландца вдвое меньше очков, чем у напарника. Стоит ли говорить, что 19-летний гонщик с трудом сохраняет терпение?

«Мы сходим в половине гонок, это просто невероятно. Я буквально не могу поверить, что такое происходит, — сказал Макс. — Поначалу это можно было списать на невезение или что-то такое, но теперь я борюсь с Алонсо по числу сходов! Я очень разочарован, в том числе за болельщиков, которые купили недешёвые билеты ради того, чтобы увидеть мой сход через восемь кругов. У меня нет слов. Для топ-команды такое просто неприемлемо».



Ферстаппен затем добавил, что произошедшее никак не повлияет на его отношение к команде и планы на будущее, но Макс уже неоднократно отмечал, что хочет побеждать и уйдёт, если «Ред Булл» так и не удастся создать подходящую для этого машину. Правда, нынешний контракт Ферстаппена с командой рассчитан до 2019 года, и вряд ли Дитрих Матешитц так просто отпустит гонщика раньше этого срока.

Война в «Форс Индия»

Серхио Перес и Эстебан Окон снова столкнулись. Дважды. В одном и том же месте. В Гран-при Бельгии, который потенциально мог принести «Форс Индия» десять очков в Кубке конструкторов, завершился всего двумя баллами и запретом на борьбу между собой от руководства команды. «Они больше не будут гоняться друг с другом, — заявил сразу после гонки Отмар Сафнауэр, управляющий директор „Форс Индия“. — Мы давали им бороться, но раз они этого не могут, то и бороться больше не будут. После Баку мы предупредили обоих, что если ситуация повторится, гонкой управлять будем мы».

Положение в чемпионате мира. Топ-10



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 220

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 213

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 179

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 132

5. Кими Райкконен («Феррари») — 128

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 67

7.

8.

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 36

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34…

17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4. 1. Себастьян Феттель («Феррари») — 2202. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 2133. Валттери Боттас («Мерседес») — 1794. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1325. Кими Райкконен («Феррари») — 1286. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 677. Серхио Перес («Форс Индия») — 568. Эстебан Окон («Форс Индия») — 479. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 3610. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34…17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4.

На Гран-при Бельгии внутрикомандная борьба в «Форс Индия» перешла в разряд внутрикомандной вражды. Конфликт начался ещё в Канаде, когда Перес не стал пропускать Окона, несмотря на просьбы команды и обещание вернуть позицию, если не удастся пройти «Ред Булл». Уже на следующем этапе в Баку гонщики столкнулись между собой, сражаясь в первой пятёрке. Окон кое-как добрался до финиша шестым, а Перес тогда вообще не закончил гонку. Прошло всего два месяца и ситуация повторилась.



Если прежние разногласия между пилотами ещё можно было списать на азарт борьбы, то инцидент в Спа это уже открытое противостояние. В данной ситуации виноваты оба пилота: один полез атаковать, зная, что его попытаются выдавить с трассы, а другой едва не впечатал в стену напарника. Кто виноват больше, пусть решает «Форс Индия», но теперь очень сложно представить, что Перес и Окон смогут ужиться в одной команде, хотя Виджай Маллья и Отмар Сафнауэр намеревались сохранить состав.

Себ против Льюиса, Квят против Сайнса. 5 принципиальных дуэлей сезона Ф-1 В этом чемпионате Формулы-1 хватает интересных противостояний. Перед второй частью сезона выделяем самые яркие и интересные схватки.

«Макларен» так и не победил

Чуда не произошло: «Макларен» в Бельгии провалился. У машины вновь не было мощности, «Рено» и «Хаас» обгоняли Алонсо вообще без каких-либо сложностей. «Позорище, просто позорище», — сказал Фернандо команде прежде чем в очередной раз отказал мотор «Хонды». И это произошло не в первый раз за уик-энд — Стоффель Вандорн, который должен был выступать с обновлённым двигателем, по ходу уик-энда вернулся к прежней версии, потому что с новой тоже возникли проблемы. Гран-при Бельгии просто не мог сложиться для «Хонды» ещё хуже.

Не удивительно, что в этот уик-энд слухи об уходе Алонсо из «Макларена» заметно усилились, чему активно поспособствовал и сам испанец. Фернандо заявил, что несколько команд сделали ему предложения, 60% из них он уже отверг, но по-прежнему не знает, что будет делать дальше. «Исходя из тех условий, которые мне предложили, моя рыночная стоимость никогда не была такой высокой, — сказал двукратный чемпион мира. — „Макларен“ очень много работает, я знаю, что парни в этот уик-энд практически не спали. Но нужны перемены. Я бы даже сказал, нужна одна перемена. Нам нужно сесть и выбрать наилучшее решение для следующего года. „Макларен“ — одна из лучших команд, и я был бы счастлив продолжить с ней работать, но посмотрим, как всё сложится в ближайшие пару недель».

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 392

2. «Феррари» — 348

3. «Ред Булл» — 199

4. «Форс Индия» — 103

5. «Уильямс» — 45

6. «Торо Россо» — 40

7. «Хаас» — 35

8. «Рено» — 34

9. «Макларен» — 11

10. «Заубер» — 5.

К слову, ситуация на рынке пилотов в этот уик-энд существенно прояснилась — и для Алонсо это не лучшая новость. «Феррари» подтвердила продление контрактов с Феттелем и Райкконеном, так что Валттери Боттас наверняка останется в «Мерседесе» ещё на один сезон, а в «Ред Булл» мест не будет вплоть до 2019 года. Таким образом, Фернандо придётся выбирать среди команд середины пелотона. «Уильямс» и «Рено» не скрывают своего интереса к испанцу, а в Спа появились ещё более неожиданные слухи о возможном переходе Алонсо в «Торо Россо».

Снова плохой уик-энд для Квята

Продолжая тему возможных трансферов, нельзя не сказать про Даниила Квята, чей уик-энд прошёл совсем блекло. Обвинять в этом россиянина сложно: из-за технических проблем он не проехал в тренировках ни одной длинной серии, получил 20 позиций штрафа за замену двигателя, который сам по себе выдаёт куда меньше мощности, чем агрегаты «Мерседеса» и «Феррари», а в Спа это критично важно.



Несмотря на эти проблемы, Квят умудрился пробиться с последнего ряда на двенадцатое место, но вновь остался без очков и по ходу всего уик-энда уступал напарнику. Сайнс, к слову, одно очко набрал и в квалификации смотрелся намного убедительнее. Всё это происходит на фоне оптимистичных заявлений Пьера Гасли, который утверждает, что каждый уик-энд обсуждает с Хельмутом Марко контракт с «Торо Россо», в то время как сам австриец обрушился на Фаэнцу с жёсткой критикой. «В „Торо Россо“ сделаны огромные инвестиции, но они не могут конвертировать их в очки, — сказал доктор Марко. — Гонщики и команда допускают ошибки, регулярно возникают технические проблемы. Машина и их ресурсы позволяют занять пятое место, но они этого не могут».



Следующий этап также состоится на сверхскоростном автодроме в Монце, так что особых надежд в Фаэнце на эту гонку не возлагают, но за ней последует Гран-при Сингапура, трасса которого подходит машине «Рено» гораздо лучше. Возможно, там Квяту удастся взять своё.