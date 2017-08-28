Хит-парад Бельгии: Алонсо выиграл тройную борьбу, Перес испортил гонку

Лучший пилот: Фелипе Масса

Льюис Хэмилтон феноменально провёл уик-энд, не дав соперникам ни шанса ни в квалификации, ни в гонке. Но трудно понять, насколько преимущество зависело от Льюиса, а не от мотора “Мерседес”.



Нико Хюлькенберг опять выжал из “Рено” максимум. Но Нико, кажется, закрепился на позиции лучшего из остальных. “Форс Индия” ещё иногда опережает его на неудобных “Рено” трассах, но теперь французы хороши даже на скоростной “Спа-Франкоршам”.

Кто по-настоящему удивил, это Фелипе Масса. После провала “Уильямса” в квалификации, бразильский ветеран совершил самый яркий прорыв в гонке: отыграть десять позиций это не шутки. Конечно, на руку Массе играли и разборки в “Форс Индия”, и сейфти-кар, но нельзя не отметить, что Фелипе использовал каждый свой шанс и этим заслужил большую похвалу.

После провала “Уильямса” в квалификации, бразильский ветеран совершил самый яркий прорыв в гонке — отыграть 10 позиций это не шутки.

Лучший обгон: Фернандо Алонсо прошёл Нико Хюлькенберга

Хотя в Бельгии Алонсо больше запомнился жалобами, криком по радио и странным сходом, начиналась гонка совсем не так. Пилот “Макларена” феноменально прорвался на седьмое место, но как только пелотон растянулся, его темп уже не позволял бороться на равных.



Тем не менее Хюлькенбергу пришлось прикладывать усилия, чтобы обойти “Макларен”. А уступив позицию, Фернандо не отстал и ринулся в контратаку. Слипстрим и DRS позволили испанцу здорово накатить на прямой и поравняться с “Рено”. И тут же сзади на позднем торможении атаковал Эстебан Окон. В какой-то момент три болида поравнялись, и пилот “Рено” уже ждал аварии. Но всё обошлось. А впереди за счёт лучшей траектории оказался Алонсо. Пусть и ненадолго.

Лучшая тактика: никто

В Спа мы увидели всего два варианта тактики: перейти с “ультрасофт” на “софт” и ехать до финиша или провести один отрезок на “ультрасофте” и два на “суперсофте”. Другие варианты присутствовали во второй десятке, но и там ничего выдающегося не было, а выезд сейфти-кара автоматом перевёл всех гонщиков на тактику с двумя остановками.



Выделим разве что Массу. Он рискнул стартовать на самых жёстких шинах, пересидел многих на трассе, вышел вперёд, а под финиш неплохо накатил. Но ему на руку сыграл сейфти-кар и поставленный за его счёт свежий “ультрасофт”. Без дополнительного пит-стопа шины бразильца могли сильно просесть в концовке.

На фоне проблем Палмера, аварий “Форс Индия”, провала “Макларена” и ошибки Магнуссена Ромен провёл практически идеальную гонку.

Сюрприз дня: Ромен Грожан

“Хаас” откровенно не тянул на скоростной бельгийской трассе, и попадание в десятку казалось для него маловероятным. Сам Грожан признавал, что целился на место поближе к топ-10, но неожиданно оказался седьмым.

Конечно, как и в случае Массы, на результат повлиял ряд удачных обстоятельств, но сути это не изменило. На фоне проблем Палмера, аварий “Форс Индия”, провала “Макларена” и ошибки Магнуссена Ромен провёл практически идеальную гонку. И опередил на финише сразу несколько более быстрых машин.

Провал дня: Серхио Перес

Бельгия была богата на провалы: Кими Райкконен практически лишил себя шансов на подиум, решив, что жёлтые флаги не для него. Валттери Боттас в пух и прах проиграл своему напарнику и назвал этап худшим в сезоне. “Торо Россо” и “Уильямс” имели настолько низкий темп, что лишь чудо позволило им набрать очки. Наконец, Фернандо Алонсо блеснул поведением, недостойным чемпиона. Но ярче всех провалился Чеко Перес.



Стартуя восьмым, мексиканец мгновенно вывалился из первой десятки после ошибки с режимом мотора и контакта с собственным напарником. Не обязательного контакта. Позднее Чеко удалось отыграть несколько позиций, но в борьбе с Грожаном он явно срезал поворот и не вернул позицию, за что получил пять секунд штрафа. Команда неожиданно зазвала его на пит-стоп раньше идущего впереди Окона, и Перес выиграл позицию у напарника. Но удержать не смог: Эстебан накатил сзади, и Чеко не придумал ничего лучше, чем вжать француза в стену.

Судьба была справедлива к Пересу, и в этом контакте больше повреждений получила его машина. Как итог: сход за пару кругов до финиша вместо шестого — седьмого места. И всё это собственными усилиями.

Цитата дня: Эстебан Окон

“Конечно, он знал, что я был там. Я могу понять первую ситуацию — вероятно, он мог меня не видеть, но второй случай — просто нелепый. Он рисковал нашими жизнями. Во-вторых, мы потеряли много очков. Он должен быть профессиональным пилотом, но он не ведёт себя как такой пилот. Я собираюсь поговорить с ним с глазу на глаз. У него скоро должен родиться ребёнок — не знаю, он что, хочет погибнуть?”.