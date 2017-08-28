Нервы Переса и провал финнов. Оценки гонщикам за Гран-при Бельгии

В Спа Хэмилтон показал выдумку, Алонсо сорвался, а два финских гонщика оказались не на высоте. Оцениваем пилотов за бельгийский этап.

Льюис Хэмилтон — 9,5

Безошибочное выступление Льюиса. В Бельгии быть первым на старте и рестарте – зачастую сомнительное преимущество, поскольку ты неизбежно попадаешь под атаку в конце первого сектора. Однако Хэмилтон сумел дважды сдержать Феттеля, в том числе за счёт выдумок с нестандартным режимом двигателя и лёгким сбросом газа в «Красной воде». Ну и не забываем про разгром Боттаса в квалификации: более полусекунды преимущества – не шутки!

Даниэль Риккардо — 8,5

Австралиец продолжает извлекать пользу из проблем Ферстаппена. Дэн проигрывал Максу по ходу уик-энда, но блеснул атакой на рестарте и затем неожиданно сумел сдержать более быстрые «Феррари» и «Мерседес».

Ромен Грожан — 8,5

«Хаас» в Бельгии смотрелся ни шатко ни валко, но в гонке Грожан ехал безошибочно и воспользовался серией проблем соперников. В пассиве разве что проигрыш Магнуссену на старте. Зато Ромен в кои-то веки не жаловался на тормоза – оказывается, так бывает.

Фелипе Масса – 8,5

Бразилец в этом сезоне далеко не всегда на высоте, но когда молодец, тогда молодец. Прорыв с 16-го места на восьмое — это сильно. Мы бы поставили Фелипе более высокий балл, но не будем забывать: низкий результат в квалификации отчасти был вызван аварией Массы на первой пятничной тренировке.

Примета 2017-го: если на гонку приезжает много болельщиков из Нидерландов, жди схода Ферстаппена.

Карлос Сайнс — 8,5

Сложный уик-энд для «Торо Россо» всё же принёс испанцу одно очко. С учётом технических проблем Квята не сказать, что Сайнс доминировал над напарником. Так или иначе, Карлос добротно отработал Гран-при.

Макс Ферстаппен — 8,5

Примета 2017-го: если на гонку приезжает много болельщиков из Нидерландов, жди схода Макса. Ферстаппен в очередной раз был шустрее Риккардо, но новый привет от силовой установки «Рено» выбил голландца из игры.

Себастьян Феттель — 8

Себ финишировал сразу за Хэмилтоном, но мы не будем ставить Феттелю совсем уж высокий балл. Немец дважды — на старте и рестарте — не сумел провести результативную атаку, и даже «ультрасофт» против «софта» Льюиса не дал Феттелю решающего преимущества на финише гонки.

Нико Хюлькенберг — 8

Впервые за сезон немец в субботу был медленнее Палмера, не попав в настройки, но ни это, ни слабый старт не помешали Халку стать лучшим из остальных. Похвалим за интересную борьбу с Алонсо и смелый нырок на старте а-ля Ферстаппен, позволивший компенсировать потери.

Эстебан Окон – 8

Насколько я наблюдаю реакцию в соцсетях, после Гран-при Бельгии число поклонников француза ещё выросло: болельщикам нравится его боевой настрой, да и вообще народ всегда любит ярких личностей. Окон в первый же сезон очень достойно сражается с Серхио Пересом, и в случае с двумя авариями в Бельгии доля вины Эстебана гораздо ниже. Если говорить о Гран-при в целом, то Эстебан в очередной раз немного проиграл напарнику в субботу, но в гонке ехал на его уровне или даже чуть лучше.

На сей раз обошлось без штрафных баллов и сам Даниил провёл качественную гонку с сильным стартом, но в очередной раз подвела техника.

Фернандо Алонсо – 8

Лучший гонщик первой половины сезона в Спа вновь был в порядке. В квалификации попасть в топ-10 ему помешала… слишком высокая скорость: мотор «Хонды» не поверил, что Алонсо сумел проехать один из поворотов на полном газу, и не активировал батарею. В гонке шикарный старт вывел Фернандо на седьмое место, но дальше нехватка мощности потопила Алонсо. Дальше — сход, за который мы снижаем балл. Как можно судить из заявлений «Хонды», Фернандо прекратил борьбу без явных на то причин. Эмоционально Алонсо можно понять, но всё-таки это не дело для профессионала.

Даниил Квят — 7,5

Если кто-то думал, что после паузы у россиянина наступит белая полоса, то ошибался. На сей раз обошлось без штрафных баллов и сам Даниил провёл качественную гонку с сильным стартом, но в очередной раз подвела техника, мешавшая Квяту и в пятницу, и в субботу. Да и команда не помогла: перед выездом сейфти-кара Даниил ехал рядом с Сайнсом, но пит-стоп на круг позже стоил Квяту нескольких проигранных позиций и лишил шансов на очки.

Квят в Бельгии: отыгрался, но недостаточно Для Даниила Квята возобновление сезона Формулы-1 вышло неудачным — в Бельгии россиянин очков не набрал, а «Торо Россо» огорчил проблемами.

Джолион Палмер – 7

Бедный британец! Джолион был очень хорош в субботу, но отказ коробки передач не только помешал ему опередить Хюлькенберга, но и привёл к штрафу. А в гонке скорость Палмера куда-то подевалась. Отчасти дело в трафике, и всё же результат Сайнса показывает: в очках Джо вполне мог быть.

Лэнс Стролл — 6,5

Канадец в очередной раз проиграл Массе. В квалификации Лэнсу не повезло с поломкой заднего антикрыла, а в гонке Стролл не смог атаковать Сайнса из-за повреждения уже переднего антикрыла, полученного в борьбе с Магнуссеном.

Если ты один из всего пелотона не снижаешь скорость при двойных жёлтых флагах, то какие могут быть претензии?

Стоффель Вандорн — 6,5

На родной земле бельгиец был лишён шанса проявить себя после огромного двойного штрафа за замену моторов. Раз уж даже Алонсо по ходу гонки «посыпался», то о каком продвижении вперёд мог мечтать Стоффель? Отметим, что в квалификации Вандорн был неплох – учитывая, что он помогал напарнику, «разгоняя» Алонсо на финальной попытке.

Маркус Эрикссон — 6,5

После быстрого схода Верляйна швед лишился своего единственного соперника. Обновления не помогли «Зауберу» ожить.

Кими Райкконен – 6

Финн не сумел отметить продление контракта сильным выступлением. В квалификации Кими проиграл Феттелю почти полсекунды, а в гонке лишил самого себя подиума после глупого штрафа. Спору нет, 10-секундный «стоп-энд-гоу» — это жёстко, но если ты один из всего пелотона не снижаешь скорость при двойных жёлтых флагах, то какие могут быть претензии?

Уайтинг о штрафе Райкконена: не пилоту решать, что опасно, а что — нет

Валттери Боттас – 6

И второй финн из топ-команды явно не запишет Гран-при Бельгии себе в актив. На фоне Хэмилтона Боттас был просто нигде, а вдобавок ко всему упустил подиум, пропустив на рестарте и Риккардо с дохленьким мотором «Рено», и Райкконена. Так себе подарок на день рождения.

Кевин Магнуссен – 6

Поначалу всё было неплохо: датчанин на старте прошёл Грожана. Однако на фоне напарника Кевин начал катастрофически терять скорость, жалуясь на шины. Магнуссен всё же сохранял шансы на очки, но сам всё испортил на рестарте, когда с холодными тормозами и покрышками чуть не врезался в напарника. Пришлось срезать поворот и терять места.

Серхио Перес – 4

Чеко начал нервничать? В последние два сезона с Хюлькенбергом мексиканец был стабилен и практически безошибочен, но молодой Окон сумел расшатать Пересу нервы. На старте Серхио перепутал режимы работы мотора, потом по обочине обошёл Грожана, но почему-то не стал возвращать позицию, ну и на сладкое — второе столкновение с Оконом. Пожалуй, после такого в «Феррари» лишний раз подумают, что не зря решили оставить тихого Райкконена, который погреет место для Леклера.

Паскаль Верляйн — б/о

Сочувствуем немцу, чья гонка продлилась лишь пару кругов. В квалификации немец проиграл Эрикссону, но отчасти это стало эхом пятничных проблем с машиной.