«„Хонда“ обвиняет Алонсо, что он сдался». СМИ — о Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии ожидаемо принёс победу Льюису Хэмилтону, который по ходу минувшего уик-энда повторил рекорд Михаэля Шумахера — 68 побед в квалификации. Себастьян Феттель всю гонку держался к британцу вплотную, однако по-настоящему прессинговать британца не стал — теперь в СМИ спорят, какая из команд накануне Гран-при Италии в более сильной форме. Также в обзоре западной прессы столкновения в «Форс Индия», очередной сход Макса Ферстаппена и назревающий скандал в «Макларене».

«Такие поражения обнадёживают»

За счёт пятой победы в сезоне Льюис Хэмилтон сократил отставание от Себастьяна Феттеля до семи очков, и если в следующей гонке — домашнем для «Феррари» Гран-при Италии — британец одержит победу, то станет новым лидером чемпионата. «Скудерия» оказалась достаточно близка, но уверенное выступление в квалификации стало залогом уже второго в трёх последних гонках успеха.

«После гонки в Спа „Мерседес“ доказал, что в превосходной форме, чтобы бороться за титул, — отмечает обозреватель The Guardian Жиль Ричардс. — На первом круге Хэмилтон отбился от Феттеля перед „Ле Комб“ как по учебникам, а после рестарта и вовсе ехал в своей собственной лиге. Он признал, что ему повезло ошибиться с режимом мотора перед заключительным поворотом, из-за чего Феттель оказался слишком близко и затем не смог как следует разогнаться. На более жёстких и ещё непрогретых шинах Льюис отбивался великолепно».



«Несмотря на то что на „ультрасофте“ у Феттеля было некоторое преимущество, у „Феррари“ в целом не хватило темпа, чтобы стать для Хэмилтона проблемой, — считает портал PlanetF1. — Мотор W08 при максимальных настройках позволяет „Мерседесу“ оставаться фаворитом — как на скоростных трассах, так и в квалификациях. И в Монце на этой неделе „Феррари“, кажется, нечем будет ответить».

Впрочем, не все считают, что преимущество «Мерседеса» в Бельгии было очевидным. Так, Льюис Хэмилтон заявил, что быстрейший автомобиль сейчас у «Феррари», о чём сообщает Sky Sports. «Британец уверен, что залогом победы стала поул-позиция. Он заявил, что в следующих гонках „Мерседесу“ нужно быть абсолютно безошибочным, чтобы выиграть титул. Феттель, в свою очередь, признаёт, что SF70H, возможно, лучшая машина на стартовой решётке, но команде необходимо прибавить в квалификациях. „Феррари“, напомним, не побеждала в Кубке конструкторов с 2008 года, а её пилоты не выигрывали титулов уже десять лет».



В итальянской La Gazzetta dello Sport материал о Гран-при Бельгии вышел под заголовком «В одном шаге от вершины. В ожидании волшебства Монцы». «Мы проиграли в Спа, но такие поражение обнадёживают, потому что теперь ясно, что „Мерседес“ лишился своего главного козыря, а „Феррари“ встала у „Серебряных стрел“ поперёк горла, — пишет издание. — „Феррари“ Феттеля была быстра, аккуратна с резиной и готова нанести удар. „Скудерии“ не удалось выиграть, только потому что Хэмилтон — чемпион, стартовавший с поула. И пусть „Мерседес“ приедет к нам лидером, но, как сказал Феттель, „Феррари“ уже не стоит бояться никаких трасс».

La Gazzetta dello Sport: Мы проиграли в Спа, но такие поражение обнадёживают, потому что теперь ясно, что „Мерседес“ лишился своего главного козыря, а „Феррари“ встала у „Серебряных стрел“ поперёк горла.

«Сможет ли команда им доверять?»

Самым громким событием Гран-при Бельгии стало очередное столкновение Серхио Переса и Эстебана Окона. Сначала между гонщиками произошёл контакт на старте — на входе в «Красную воду» Чеко сражался с Хюлькенбергом, а справа пару нагнал Окон. Мексиканец сместился в сторону француза, но всё обошлось, оба пилота продолжили борьбу. Однако под конец гонки ситуация повторилась — на этот раз без «Рено». Перес в борьбе с напарником вновь сместился вправо, но теперь удар был сильнее — Окон лишился переднего антикрыла, а Серхио пробил шину и поехал в боксы на трёх колёсах. Это уже не первое столкновение гонщиков «Форс Индия» между собой, и в команде уже пообещали принять меры.



«Спа получилось хуже, чем Баку. В это воскресенье „розовые пантеры“ столкнулись не раз, а два, — пишет главный редактор портала Motorsport Чарльз Брэдли. — Ещё хуже то, что контакт произошёл на огромной скорости. Я стоял у старого пит-уолла „Спа-Франкоршам“, где машины ехали со скоростью под 300 километров в час, и столковение там было просто безумием. Ещё безумнее оно было из-за того, что это были напарники. Счастье, что ни один из обломков не перелетел через защитную сетку на трибуны. А затем их ссора вылилась в социальные сети. Это никогда никому не помогало. „Форс Индия“ уже объявила, что больше не позволит им свободно бороться друг с другом. Мой вопрос: сможет ли команда вообще доверять?»

«В случае развития конфликта Серхио Переса и Эстебана Окона „Форс Индия“ может отстранить кого-то из них от выступлений. Похожую политику после столкновения в Австрии „Мерседес“ применил по отношению к Хэмилтону и Росбергу, — сообщает британский Autosport. — На наш вопрос, готовы ли в „Форс Индия“ отобрать машину и одного из гонщиков, если произойдёт новое столкновение, Отмар Сафнауэр ответил: „Да, готовы. Если это снова произойдёт, мы задумаемся, кого ещё можно посадить в машину“.



«Команда идёт на четвёртом месте Кубка конструкторов и крепка как никогда, чего не скажешь про отношения между её двумя молодыми пилотами, — отмечает Ричард Роуз на сайте PlanetF1. — На протяжении всего сезона Окон выступает с Пересом на равных и бросает ему вызов. Напряжение между ними растёт с каждой гонкой, даже в этот раз ещё до нашумевшего столкновения перед „Красной водой“ Окон спрашивал по радио о тактике напарника, подозревая, что тому подготовили более предпочтительную стратегию. Теперь „Форс Индия“ пообещала взять гонщиков под свой контроль».



«К слову, наиболее удивительным в этой ситуации выглядит молчание стюардов, — добавляет журналист. — После расследования инцидента они не выписали штрафов. В то же время Райкконен получил 10-секундный штраф за то, что недостаточно замедлился под жёлтыми флагами. Это очередной пример непоследовательности в решениях комиссаров».

Нервы Переса и провал финнов. Оценки гонщикам за Гран-при Бельгии В Спа Хэмилтон показал выдумку, Алонсо сорвался, а два финских гонщика оказались не на высоте. Оцениваем пилотов за бельгийский этап.

«Три сезона разочарований»

Для «Макларена» Гран-при Бельгии стал одним из самых громких провалов за последнее время. Несмотря на успешную квалификацию и выдающийся старт, Фернандо Алонсо сошёл с дистанции. По словам гонщика, у него возникли проблемы с двигателем, но «Хонда» на следующий день заявила, что на их данных никаких проблем не было. Этот уик-энд сильно осложнил отношения гонщика, команды и поставщика моторов, притом что уже на этой неделе их ждёт ещё один непростой этап.

«„Хонда“ обвиняет Алонсо в том, что он сдался» — под таким заголовком на страницах The Scotland выступил Филип Данкан. «По ходу гонки в радиообмене с командой Алонсо назвал темп машины постыдным и сошёл на 27-м круге из-за внезапных проблем с двигателем, — напоминает журналист. — Сход испанца — уже седьмой в этом сезоне — последовал сразу после того, как он узнал, что дождя по ходу гонки не ожидается и вряд ли удастся набрать очки. „Хонда“ впоследствии заявила, что проблемы с мотором Алонсо неочевидны, что сразу породило множество подозрений».

«После выдающегося старта Фернандо столкнулся с трудной гонкой, — цитирует руководителя „Хонды“ Юсуке Хасегаву британская The Daily Mail. — Он передал по радио, что с машиной проблемы, и хотя в наших данных их было не видно, мы в мерах предосторожности решили остановить машину».

«В этом году Фернандо очень критичен по отношению к „Хонде“ и заявил, что если бы у „Макларена“ был более мощный мотор, команда завоевала бы в Спа первый ряд стартового поля, — продолжает Данкан. — После трёх сезонов разочарований отношения „Макларена“ и „Хонды“ достигли критической точки. Уокинг уже инициировал переговоры с „Рено“ о поставке моторов в 2018-м. В то же время „Уильямс“ стал неожиданным претендентом на контракт с Фернандо, а сам он не спешит с принятием решения о продолжении карьеры».

Auto Motor und Sport: Выбирать двукратному чемпиону приходилось из двух вариантов: остаться в „Макларене“ или уйти. Но теперь в игру вступил „Уильямс“. Команда катится вниз, она бесконечно далека от четвёртого места в Кубке конструкторов. Ей нужен новый старт. Алонсо смог бы поставить на ноги „Уильямс“.

«Настроение Алонсо вряд ли улучшится к предстоящему Гран-при Италии, где ему наверняка предстоит стартовать с конца стартовой решётки: у „Хонды“ запланировано обновление компонентов мотора, — пишет Джек де Менезес из The Independent. — 70% круга в Монце гонщики проходят на газу, так что „Макларену“ требуется невероятный прорыв, чтобы избежать бельгийского провала. В Уокинге не скрывают, что интересуются моторами „Рено“, при этом управляющий директор французов Сириль Абитебуль не против этой идеи, хотя она может привести к потере одного из текущих клиентов — „Ред Булл“ или „Торо Россо“».

Хит-парад Бельгии: Алонсо выиграл тройную борьбу, Перес испортил гонку Алонсо блестяще прошёл Хюлькенберга, Перес разбил машину о напарника, Окон обвинил его в попытке убийства — награждаем за Гран-при Бельгии.

«Идеальная команда для Алонсо»

«Алонсо — ключевой пилот на рынке, но в последние месяцы количество его вариантов резко сократилось, — отмечает журналист NBC Sports Люк Смит. — Неплохой старт Валттери Боттаса, похоже, позволит ему продлить контракт с „Мерседесом“, в то время как „Феррари“ уже объявила, что сохранит обоих пилотов на следующий сезон. „Рено“ по-прежнему сражается в середине пелотона — несмотря на достигнутый прогресс, французы вряд ли станут в 2018-м достаточно быстры, чтобы заинтересовать Алонсо. На следующий год у испанца только два варианта: остаться с „Маклареном“, независимо от того, кто станет поставщиком моторов, либо на время уйти из Формулы-1».

По ходу бельгийского уик-энда сенсационную новость разнесла немецкая Auto Motor und Sport: «Уильямс» прикладывает большие усилия, чтобы заполучить Алонсо. Обозреватель издания Михаэль Шмидт также пишет, что у двукратного чемпиона не так много вариантов, а «Уильямс» — лучший из оставшихся. «Согласно собственному плану, „Рено“ планирует выигрывать гонки в 2019-м и лишь в следующий год бороться за чемпионство. Инвестировать в Алонсо сейчас бессмысленно, вместо этого команде следует вложить деньги в инженеров. Алонсо интересен, только если вам нужен гонщик, способный сыграть решающую роль в борьбе за титул», — рассуждает журналист.

«Поэтому выбирать двукратному чемпиону приходилось из двух вариантов: остаться в „Макларене“ или уйти. И можно представить, что его ждёт, если он останется в „Макларене“, — пишет он. — Но теперь в игру вступил „Уильямс“. Команда катится вниз, она бесконечно далека от четвёртого места в Кубке конструкторов. Ей нужен новый старт. Дуэт опытного Фелипе Массы и новичка Лэнса Стролла — слабоватое послание миру. Исходя из того, что титульным спонсором команды является алкогольная компания, все пилоты моложе 25 лет исключаются. В то же время Алонсо стал бы идеальным проводником бренда, он смог бы поставить на ноги „Уильямс“. Испанец — это лучшая помощь инженерам, которую только можно представить. Мы слышали, что отец Стролла Лоуренс поддерживает сделку с Алонсо. Есть только одна проблема — у них хороший мотор, но нет убедительного шасси».



В конце статьи Шмидт цитирует операционного директора «Форс Индия» Отмара Сафнауэра: «Почему бы ему не прийти к нам? „Форс Индия“ — идеальная команда для Алонсо».

«Если это продолжится, Макс недолго пробудет в „Ред Булл“»

В минувший уик-энд стали куда более напряжёнными отношения и в «Ред Булл». Макс Ферстаппен сошёл уже в шестой раз в сезоне — снова по вине отказа мотора. В то же время Даниэль Риккардо шесть раз поднимался на подиум и набрал в чемпионате вдвое больше очков. И в паддоке пытаются понять почему. «Отец Макса Ферстаппена Йос заявил, что его сын покинет „Ред Булл“, если проблемы с машиной продолжатся, — сообщает журналист голландского портала F1Today Фергал Уолш. — Ферстаппен в этом сезоне лишь однажды поднялся на подиум и вынужден беспомощно наблюдать за успехами напарника».

Телеканал Ziggo Sport спросил у Йоса Ферстаппена, рассматривается ли сейчас вариант ухода из «Ред Булл». «Я думаю, сейчас неправильный момент задавать этот вопрос, и нам самим есть что спросить, — сказал он. — Макс очень разочарован. Трудно сохранять мотивацию, когда происходят такие вещи. Он был хорош в квалификации, на полсекунды быстрее напарника, совсем близко к „Феррари“. И после семи кругов он опять выбывает из гонки. Такого больше не должно быть, это определённо не топ-команда. Всем нам нужно успокоиться и поговорить друг с другом, потому что если это продолжится, Макс недолго пробудет в команде».



«В 10 последних гонках Макс не финишировал шесть раз. В интервью журналистам гонщик саркастично сравнивает себя с Алонсо, чья машина тоже испытывает проблемы с надёжностью, — пишет корреспондент Associated Press Джером Пюгмир. — В грядущие выходные состоится Гран-при Италии, по ходу которого Ферстаппена скорее всего ждут штрафы, поскольку команда планирует внести новые изменения в двигатель. Отношения „Ред Булл“ и „Рено“ снова стали очень напряжёнными, а руководитель команды Кристиан Хорнер указывает пальцем на поставщика моторов. В недавнем прошлом Хорнер уже критиковал „Рено“ и вновь нелестно высказался об их продукции. В то же время у Даниэля Риккардо подобных проблем нет. Возникают вопросы, например, не приводит ли пилотаж самого Ферстаппена к отказам, в то время как более спокойный подход австралийца оказывается более результативным».

Associated Press: У Даниэля Риккардо проблем нет. Возникают вопросы, например, не приводит ли пилотаж самого Ферстаппена к отказам, в то время как более спокойный подход австралийца оказывается более результативным.

«Пусть это и не очень утешает, но Ален Прост, советник и амбассадор „Рено“, лично извинился перед Максом Ферстаппеном за отказ двигателя на его „Ред Булл“», — передаёт журналист французского портала F1i Филлип ван Остен. «Не во всех сходах Макса наша вина, но нашей было больше, — сказал четырёхкратный чемпион мира в эфире Canal+. — Я лично от имени „Рено“ извиняюсь перед ним и его командой. И у нас, и у тех команд, которым мы поставляем компоненты, возникают ситуации, когда у одного гонщика чаще ломается техника, чем у другого. Макс очень нетерпелив, он очень талантлив и хочет сражаться впереди, так что с подобными вещами нелегко справиться. Но эта ситуация вновь доказывает, что в первую очередь нам нужно сосредоточиться не на скорости, а на надёжности».