Соцсети Формулы-1: горячий уик-энд Окона и звёздный механик «Уильямса»

В Спа пилотов и команды Формулы-1 преследовали цифры, но для кого-то на Гран-при Бельгии они стали счастливыми, а для кого-то не очень…

Mercedes AMG Petronas F1 Team

На четырёх пилотов, выигравших свой 200-й Гран-при Формулы-1, приходится три гонщика «Мерседеса» (нынешний и два бывших), так что в команде сообща отметили успех в Бельгии.

Scuderia Ferrari

В «Феррари» продлили контракт с обоими действующими пилотами, так что Антонио Джовинацци ещё как минимум год наблюдать за командой изнутри коллектива, но не кокпита болида…

Red Bull Racing

Шутки о болиде с индексом «13» в «Ред Булл» уже, похоже, воспринимают с опаской — иначе чем объяснить, что один пилот команды коллекционирует подиумы, а другой с такой же периодичностью сходит?!

Williams Martini Racing

Хороший репортаж можно сделать только с головой погрузившись в работу — этот рецепт использовал британский мотогонщик, механик и телеведущий Гай Мартин, став на Гран-при Бельгии механиком «Уильямса».

Renault Sport F1 Team

В «Рено» продолжают делать ставки на «инсайдерские» видеоролики — на сей раз команда показала, как выглядит паддок Формулы-1 в горячую пору сбора вещей после гонки.

McLaren Honda

80-летие со дня рождения Брюса Макларена команда отметила оранжевыми футболками, но, думается, основателю «Макларена» было бы радостнее наблюдать финиш минимум в топ-10…

Макс Ферстаппен

Голландец подготовил к этапу в Спа особый шлем, пилота приехали поддержать целые трибуны фанатов, но ничего из этого не помогло даже просто финишировать.

Француз вряд ли назовёт прошедший Гран-при Бельгии скучным — по ходу одной гонки пилот и боролся с двумя соперниками в одном моменте и чуть не въехал в пилота на рестарте, и дважды едва не был впечатан в стену собственным напарником по команде!

Стоффель Вандорн

На свой первый домашний Гран-при Бельгии бельгиец привёз особый шлем, но, как и в случае с Максом Ферстаппеном, это не помогло блеснуть в Спа.