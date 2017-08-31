Доедет ли Макс и догонит ли Льюис Себа? Главные интриги Гран-при Италии

Насколько быстрой будет «Феррари» перед своими болельщиками и удастся ли «Рено» реабилитироваться перед «Ред Булл» после очередного схода?

Европейская часть сезона подходит к концу, и в эти выходные состоится заключительный этап в Старом Свете — Гран-при Италии на легендарном Национальном автодроме Монцы. Предыдущая гонка закончилась победой Льюиса Хэмилтона, но практически весь уик-энд британца по пятам преследовал Себастьян Феттель — этап в Спа продемонстрировал, что и на скоростных трассах «Феррари» способна дать бой «Мерседесу». Правда, на этот раз нас ждёт совершенно другое дело: тифози готовятся к домашней гонке.



Главные интриги Гран-при Италии Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Выиграет ли «Феррари» домашний Гран-при?

С 2009 года «Феррари» только однажды не удалось подняться в Италии на подиум — в 2014-м, когда дела у «Скудерии» были совсем плохи. В прошлом сезоне Себастьян Феттель завоевал в Монце третье место, а в 2015-м, впервые выступая здесь в красных цветах, немец был вторым. Однако побед в домашней гонке «Феррари» не знает с 2010 года, со времён царствования в Маранелло Фернандо Алонсо. Сможет ли «конюшня» из Маранелло пополнить счёт победам в этот раз — большой вопрос. Шансы есть.

После гонки в Бельгии, где эксперты изначально предсказывали «Мерседесу» лёгкую победу, Хэмилтон заявил, что лучшая машина — у «Феррари». Феттель не стал спорить с британцем, но отметил, что у SF16H есть слабое место — квалификации. Себ, возможно, был быстрее Льюиса, но этого было недостаточно, чтобы обогнать. Перед этапом в Монце в статусе фаворита вновь выступает «Мерседес», но теперь уже всё не так однозначно. У «Серебряных стрел» остаётся преимущество в квалификации, но после старта гонки произойти может что угодно.

Гран-при Италии. Статистическая информация



Длина: 5793 м.

Число кругов: 53 (306 км).

Шины: «медиум», «софт» и «суперсофт».

DRS: две — на стартовой прямой и между «Лесмо» и «Варианте Аскари».

Рекорд трассы в гонке: 1:21.046, Рубенс Баррикелло, «Феррари», 2004 год.

Рекорд трассы в квалификации: 1:20.089, Рубенс Баррикелло, «Феррари», 2004 год.

Рекорд по числу побед: Михаэль Шумахер (5).

В пользу «Мерседеса» также говорят победы в трёх последних Гран-при Италии. Справедливости ради необходимо отметить, что в эти годы соперников у «Серебряных стрел» не было, однако, если победят в Монце и в этом году, они станут первой командой, выигравшей Гран-при Италии Формулы-1 четыре раза подряд.

Дуэль двух чемпионов: Хэмилтон победил Феттеля в Бельгии. Квят — 12-й Напряжённый Гран-при Бельгии подарил фанатам схватку двух наиболее титулованных гонщиков современности — Хэмилтона и Феттеля.

Реабилитируется ли «Рено» перед «Ред Булл»?

Для Макса Ферстаппена Гран-при Бельгии завершился обидным сходом уже после нескольких кругов дистанции — на его автомобиле выключился двигатель. Руководство «Ред Булл» в ответ обрушилось на поставщика моторов с резкой критикой, а затем выяснилось, что двигатель на самом деле не сломался, а самостоятельно отключился, перейдя, согласно алгоритмам «Рено», в безопасный режим. «Лучше бы он взорвался», — разочарованно подытожил голландец.

У французских движков в этом году действительно наблюдаются проблемы с надёжностью — как на машине Ферстаппена, так и на болидах «Торо Россо» и даже на заводской машине Джолиона Палмера. Ален Прост от имени компании извинился перед «Ред Булл», но вновь подчеркнул, что сейчас приоритетом для мотористов должна стать надёжность, а не скорость.

Учитывая отставание «Рено» в мощности, никто не ждёт от «Ред Булл» в Монце подвигов. Однако похожая ситуация была и в Спа, но там австрийцы уверенно держались третьей командой по чистой скорости, а Даниэль Риккардо за счёт штрафа Райкконена и ошибки Боттаса пробился на подиум. В Италии «Ред Булл» на подиум не поднимался аккурат с момента возвращения турбомоторов.

Блеснёт ли заводская «Рено»?

Продолжая разговор о «Рено», стоит упомянуть, что собственная команда концерна в Бельгии смотрелась очень неплохо. Нико Хюлькенберг завоевал шестое место (выше Энстоун со времён последней смены вывески не поднимался), а Джолион Палмер, несмотря на все технические проблемы, прошёл в финальный сегмент и выступал на более высоком, чем обычно, уровне. Похоже, в условиях низкой прижимной силы R.S.17 чувствует себя очень уверенно и даже нехватка мощности ей не мешает.

«Недавние обновления сработали именно так, как и должны были, и теперь мы сражаемся в первой десятке на регулярной основе, — отмечает управляющий директор „Рено Спорт“ Сириль Абитебуль. — Монца очень требовательна к двигателю из-за многочисленных прямых, поэтому в этот уик-энд мы будем осторожными. Мы знаем, что следующие трассы подойдут нам лучше, тем не менее в Италии мы рассчитываем извлечь из машины максимум скорости и набрать очки обеими машинами».

Последний раз болиды «Рено» привозили пилотов на подиум Монцы в 2005-м, когда Фернандо Алонсо сражался за первое чемпионство. С тех пор команда успела побывать «Лотусом», вернуться под контроль французского концерна и опуститься на 20-е и 21-е места на стартовой решётке в прошлом году.

Победители пяти последних Гран-при Италии:



2016 — Нико Росберг («Мерседес»)

2015 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2014 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2013 — Себастьян Феттель («Ред Булл-Рено»)

2012 — Льюис Хэмилтон («Макларен-Мерседес»)

Ждёт ли «Хонду» новый провал?

Недавний этап в Бельгии сильно осложнил отношения между «Хондой» и «Маклареном», а также между «Маклареном» и Алонсо. По ходу гонки испанец в очередной раз назвал японские двигатели «позорищем», а потеряв шансы заработать очки, сошёл с дистанции, сославшись на проблемы с двигателем. Довольно привычная картина, если бы не последовавшее заявление Юсуке Хасегавы, что инженеры «Хонды» в своих данных проблем не увидели.

С самого начала было ясно, что гонки в Бельгии и Италии станут для «Хонды» невероятно трудными. Более того, они выпали именно на тот срок, который считается дедлайном для принятия решения о поставке моторов в Уокинг в следующем году и дальнейших планов Фернандо Алонсо. Гонка в Бельгии в итоге привела к тому, что расставание с «Хондой» называют решённым вопросом.

Шансов блеснуть в Италии у «Макларена», откровенно говоря, нет. В этот уик-энд гонщики получат очередные штрафы за замену компонентов мотора, так как японцы подготовили новую версию своей силовой установки. Так что стартовать Алонсо и Вандорну снова предстоит издалека, а с таким дефицитом максимальной скорости об обгонах думать нечего. Однако мы ждём продолжения саги о Фернандо, «Макларене», «Хонде» и «Рено».

«„Хонда“ обвиняет Алонсо, что он сдался». СМИ — о Гран-при Бельгии Успех Льюиса — уверенная победа или сражение равных, почему ломается машина Ферстаппена, в какую команду уйти Алонсо? Отвечают западные СМИ.

Оправилась ли «Форс Индия»?

У «Форс Индия» в Италии будут неплохие шансы: за счёт эффективного шасси и мощного двигателя розовые болиды представляют угрозу на любой скоростной трассе. Правда, у команды проблемы с пилотами: очередное столкновение Переса и Окона стало самым громким событием Гран-при Бельгии.

Спорный момент: кто виноват в авариях Окона с Пересом? Окон и Перес дважды не поделили трассу, Райкконен получил жесточайший штраф, а Алонсо выпихнул Переса — спорим о Гран-при Бельгии.

В ответ на выходку пилотов руководство уже ввело командную тактику и запретило гонщикам бороться между собой. Тем не менее конфликт между Серхио и Эстебаном, скорее всего, будет только усиливаться, а в условиях командной тактики оба будут биться изо всех сил, чтобы получить приоритет на пит-уолле. Интересно посмотреть, кто в таких условиях сможет захватить инициативу — более опытный Чеко или дерзкий Окон.

Прогноз погоды

Синоптики обещают в Монце в эти выходные пасмурную погоду — с вероятностью 90%, в пятницу над городом будут ливни с грозами. По мнению метеорологов, осадки начнутся уже в четверг, в пятницу похолодает до +25, ливни усилятся. Последние дожди пройдут в субботу, а в воскресенье, несмотря на прохладные 23 градуса тепла, дожди сойдут на нет.



1 сентября, пятница: ливни и грозы, вероятность осадков — 90 %, ветер — 2 м/с, 25 °C.



2 сентября, суббота: возможны грозы, вероятность осадков — 50 %, ветер — 3 м/с, 24 °C.



3 сентября, воскресенье: переменная облачность, без осадков, ветер — 4 м/с, 22 °C.