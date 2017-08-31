«На „Дакар“, вероятно, „капотник“ не поедет». Свежие новости от «КАМАЗа»

С пилотом команды «КАМАЗ-мастер», чемпионом «Дакара-2015» Айратом Мардеевым, «Чемпионат» поговорил на первом в истории автоспортивном фестивале «Зажигание», прошедшем в минувшую субботу на «Сочи Автодроме». Камазовцы приехали на фестиваль не только как приглашённые знаменитости — гонщики участвовали в показательных выступлениях в рамках шоу-программы, поэтому первым делом логичнее всего было поинтересоваться впечатлениями Мардеева от увиденного на автодроме.

— Организаторы поработали хорошо, учитывая масштаб мероприятия, — начал гонщик. — Сама локация весьма значима: это наш первый автодром, отвечающий всем требованиям Формулы-1. Вчера удалось прокатиться по трассе, увидел знакомые по телекартинке места.



— Как относитесь к этой части работы?

— Нормально. Фестивали ведь не только в России. В Англию вот два года подряд приглашают и ещё много куда. Видим живой интерес к команде. Сейчас дома особенно приятно, ощущаем себя чуть ли не главным экспонатом фестиваля.

Сороковой «Дакар» стопроцентно будет интересным, ведь теперь есть такой конкурент, как «Шёлковый путь»

«От «Дакара» мы не откажемся»

— Главные гонки сезона позади. Чем «КАМАЗ-мастер» занимается сейчас?

— Только что закончился период отпусков в команде, все ребята вернулись и теперь плотно готовятся к «Дакару». Машины приехали с «Шёлкового пути», в ближайшее время нас всех ждёт период медиаактивности — много выставок, выступлений и фестивалей. Параллельно будем решать, в каких гонках участвовать. Либо это будут «Дакар» и «Африка Рейс», либо только первая. От «Дакара» мы, конечно же, не откажемся.



— Уже знаете, кто куда поедет?

— Пока нет, но в сентябре планируем объявить, какой пилот на какую гонку поедет. Многое зависит от решения по ралли в Африке.



— Есть какие-то предпочтения по местам для тренировок перед «Дакаром»?

— Очень нравится Марокко. Место очень разнообразное: и песок, и камни — всё есть. Но есть и сложности в логистике. Десять дней в дороге туда, десять — обратно. То есть, по сути, месяц выпадает. Поэтому Марокко мы планируем только в ноябре. Отправим машины уже на «Дакар», а две машины, которые не поедут, будут задействованы на тренировках.



— Когда станут известны подробности новой трассы «Дакара»?

— В ноябре. Хотя мы и сейчас примерно знаем, через какие города пойдёт трасса. Места знакомые, по ним уже пускали трассу в разные годы. Так что собираемся сесть с командой и вместе вспомнить все подробности тех мест, проанализировать и спланировать, как ехать. Известно, что к маршруту прибавится Перу, а это значит, что будет больше песков.



— Ждёте интересную трассу?

— Конечно. Это будет юбилейный, сороковой «Дакар», поэтому у организаторов нет другого выхода. Последнее время к «Дакару» предъявляется много претензий: мол, ралли стало не таким интересным. С этого года спортивными вопросами стал заниматься Марк Кома, и мы увидели, насколько изменилась гонка. Стало больше бездорожья и интересных участков, добавивших сложности штурманам. Сороковое издание стопроцентно будет интересным, особенно учитывая появление «Шёлкового пути». Такой конкурент подстёгивает организаторов «Дакара».

Де Рой уже несколько месяцев говорит, что не поедет на «Дакар». Мы считаем, что это маркетинговый ход, чтобы привлечь к себе внимание публики и организаторов

«Ситуация с бюджетом стабилизировалась»

— Год назад камазовцы говорили о финансовых проблемах, было трудно собрать бюджет для работы над новым мотором. Как дела обстоят сейчас?

— Ситуация стабилизировалась, хотя сказать, что всё на сто процентов хорошо, пока нельзя. К слову, об отношении к медиаактивности: благодаря ей мы можем искать новых партнёров, мелькать в СМИ и соцсетях.



— Хватает ли средств на испытание новых разработок?

— Хватило, чтобы провести все нужные испытания на «Шёлковом пути». Проверили пружинную подвеску, к которой было много вопросов, несмотря на три года испытаний. Незначительные поломки, конечно, были, но до финиша это доехать не помешало. Теперь полностью переходим на этот вид подвески. По сути, гонку выиграл абсолютно новый автомобиль. Для нас это было очень важно, ведь через год нам предстоит ехать на таких машинах на все основные старты.

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— Как вам новый двигатель?

— Удалось показать хороший результат, это тоже добавляет оптимизма. По регламенту мы обязаны перейти на 13-литровый мотор, старый уже вне закона. Автомобиль проехал почти без остановок, ни разу ничего не сломалось. Это приятный задел на будущее.



— Коробка-автомат какое впечатление оставила?

— Пока оставим эту идею на будущее. Есть вопросы к тормозам, автомат не позволяет тормозить, нет трансмиссионного тормоза. А для «Дакара» это очень важно, учитывая горные спецучастки, где от тормозов зависит 80% успеха. Потому на ближайший «Дакар» автомат не поедет.



— Но в затею верите?

— Конечно. В динамике автомат выигрывает явно, но сильно проигрывает в торможении. Надо минус убрать — и коробка будет идеальная. На «Шёлковом пути» она себя хорошо показала, в песках себя хорошо ведёт. На подъёмах сразу переключается вверх-вниз. Плюсы есть, это интересное направление. Не зря наши конкуренты переходят на эту коробку, но ставить её сразу на «Дакар» рискованно.

Не занимались бы «капотником», если бы не верили в него

— Как обстоят дела с «капотником»?

— «Капотник» сейчас готовится, в него устанавливается всё тот же 13-литровый двигатель. Где-то через неделю он должен выехать на первые тесты. Работа над ним ведётся. Когда мы были на «Шёлковом пути», ребята, оставшиеся дома, только и занимались «капотником».



— Почему не повезли его на «Шёлковый путь»?

— Не успели подготовить. Понимали, что везти две «сырые» машины мы не могли себе позволить. Но мы видим его преимущества: комфортнее ехать, этот автомобиль бережнее относится к экипажу. В управлении больше похож на легковую машину или внедорожник.



Автомобиль очень интересный, будем дальше работать. Но на «Дакар» он тоже, скорее всего, не поедет. Есть вопросы по оформлению документов, там не всё просто. Но мы не занимались бы «капотником», если бы не верили в него. У этой машины, как и у любой новой разработки, есть как плюсы, так и минусы. Капот, конечно, мешает обзору, особенно в дюнах. Гораздо позже видишь, что там происходит за дюной, как и в слепых поворотах. Зато когда трасса открытая и извилистая, «капотник» позволяет ехать гораздо быстрее. Ты чувствуешь заднюю ось гораздо лучше, сидишь ближе к ней, на ранней стадии понимаешь, что машина пошла, и ловишь её.

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«Ожидал от независимой подвески де Роя больше»

— Что интересного происходит у конкурентов?

— Они практически всё показали на «Шёлковом пути». У де Роя абсолютно новая машина с независимой подвеской, с другой автоматической коробкой передач. Она ему, кстати, очень нравится. Мы долго общались на эту тему, выделили много интересных плюсов. Но я ожидал большего от независимой подвески. Думал, она даст ему больше преимущества на бездорожье, но в очной борьбе увидел, что на такой поверхности он просто «сливал». Не мог ехать в том темпе, в котором ехали мы. Однако де Рой был быстрее на извилистых и ровных дорогах. Машина меньше кренится, поскольку гораздо ниже нашей. Де Рой модернизировал её под извилистые трассы, и это, конечно, интересное решение.

Но де Рой уже несколько месяцев говорит, что не поедет на «Дакар». Вместо него будут аргентинец Вильягра, бронзовый призёр «Дакара», а также Артур Ардавичус, который поедет на машине де Роя, и их будет прикрывать Генугтен. Сам де Рой собирается ехать в Африку. Посмотрим, насколько это оправданно. Мы считаем, что это маркетинговый ход, чтобы привлечь к себе внимание публики и организаторов.

«Перед «Дакаром» у нас «карантин», никуда нельзя»

— Как человек вашей профессии готовится к управлению таким тяжёлым автомобилем физически?

— Грузовик очень нагружает позвоночник, поэтому, чтобы не нанести ему вред, дополнительно с «железом» и большими весами не работаем.



— А с виду не скажешь.

— Кушаем хорошо (смеётся).

— Логично, что спину «прокачиваете» в первую очередь. Каким именно образом?

— Спину и шею. Это проблема всех грузовиков — у них высокий центр тяжести. В районе шлема перегрузка доходит до 9G. Многие ребята, которые садятся в машину первый раз, отмечают, что у них шея буквально отваливается потом. Упражнения делаем обычные: вешаем блин на голову, ложимся на бок. А также позаимствовали у картингистов одно упражнение – надеваем шлем, ложимся на плечо на скамейку и, не касаясь её, держим голову максимальное количество времени.



— Как-то миксуете виды тренировок, чтобы не приедалась одна и та же нагрузка?

— Да. Понедельник у нас — день футбола. Собираемся с ребятами, арендуем стадион на два часа и играем. Занимаемся также картингом. В сентябре вот будет гонка, планирую там участвовать. Картинг — то место, где мы выросли и откуда пришли. Он навсегда остался у нас в крови, в душе. Не забываем про зимние виды спорта — горные лыжи, например. Но с этим надо быть предельно аккуратным. Перед «Дакаром» у нас вообще «карантин», никуда нельзя. Буквально за месяц нас «запирают» от других видов спорта, чтобы травму не получили.