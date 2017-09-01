Шило на мыло, или Почему «Уильямс» — худший вариант для Алонсо

В последнюю неделю в паддоке активно муссируются слухи о возможном переходе Фернандо Алонсо в «Уильямс». Испанец недоволен двигателями «Хонды» и требует от «Макларена» сменить поставщика моторов, но Уокинга не так много вариантов — лишь «Рено» готовы поставлять им движки, но только в том случае, если от французских моторов откажется один из действующих клиентов — «Ред Булл» или «Торо Россо».



Желания Фернандо понятны, он хочет вновь бороться за победы и чемпионские титулы. Но переход в Гроув не приблизит испанца к этой цели. Объясняем, почему «Уильямс» — худший вариант для Алонсо.

Почему «Уильямс»?

Алонсо не скрывает, что рассматривает различные варианты продолжения карьеры. «Моя рыночная стоимость ещё никогда не была такой высокой», — шутил на прошлой неделе гонщик. В то же время Фернандо отмечает, что был бы рад продолжить работать с «Маклареном», но намекает: в случае смены поставщика двигателей шансы на новый контракт гораздо выше. «Мерседес» и «Феррари» уже отказались, так что остаётся только «Рено», но у французов, кроме собственной заводской команды, есть ещё два клиента и вряд ли они потянут третьего.

В «Уильямсе» Алонсо ждёт мощный и надёжный двигатель — «Мерседес», однако шасси у Гроува довольно слабое. В идеальных условиях FW40 бывает быстра, но автомобиль капризный.

У самого Алонсо, если он решит уходить, вариантов тоже не так много. Гонщик хочет побеждать и бороться за чемпионские титулы, но в трёх топ-командах мест для него нет. Ходили разговоры о возвращении Фернандо в «Рено», но Сириль Абитебуль в прошлый уик-энд заявил, что его команде пока рано и бессмысленно приглашать звёзд калибра Алонсо. В «Хаасе» у обоих гонщиков также есть контракты, а «Форс Индия» и «Торо Россо» свободные места займут своими действующими пилотами или резервистами. Кроме «Макларена» и «Заубера», у Алонсо остаётся лишь «Уильямс».



И в дни Гран-при Бельгии в паддоке появились слухи об интересе «Уильямса» к Алонсо. Говорили даже, что контракт испанца готов оплатить отец Лэнса Стролла. «Мы ещё работаем над составом пилотов на следующий год, — заявил тогда технический директор команды Падди Лоу. — На рынке много отличных гонщиков, и мы всегда стараемся заполучить самых лучших». Уже в Монце Клэр Уильямс, руководитель команды, сказала, что не знает, откуда появились слухи о связи Гроува и Алонсо и добавила, что не вела с Фернандо никаких переговоров. Дыма, впрочем, без огня не бывает.

«„Хонда“ обвиняет Алонсо, что он сдался». СМИ — о Гран-при Бельгии Успех Льюиса — уверенная победа или сражение равных, почему ломается машина Ферстаппена, в какую команду уйти Алонсо? Отвечают западные СМИ.

Не то место и время

В «Уильямсе» Алонсо ждёт мощный и надёжный двигатель — «Мерседес», однако шасси у Гроува довольно слабое. В идеальных условиях FW40 бывает быстра, но автомобиль капризный, часто его трудно настроить под данную конкретную трассу. Это приводит к нестабильным выступлениям, а выходы в финал квалификации чередуются с вылетами в первом сегменте.

На недавнем Гран-при Бельгии даже всегда исключительно политкорректный Фелипе Масса заявил, что команда сделала шаг назад. Приход Алонсо, одного из лучших в доводке болидов до ума пилотов Формулы-1, это прекрасное подспорье любому инженеру, но в отсутствие больших перемен в техническом регламенте не стоит ждать драматичных изменений в расстановке сил.

«Уильямс» — одна из лучших команд в истории Формулы-1, но своих последних больших успехов она добилась в конце 90-х. Преодолев кризис начала 2010-х, «Уильямс» в новой турбо-эре вновь стал сражаться за подиум, а в 2014 году занял третье место Кубка конструкторов. Но тот сезон так и остался высшей точкой ренессанса Гроува, с тех пор «Уильямс» с каждым годом оказывается всё дальше и дальше от лидеров.

«Уильямс» в новой турбо-эре вновь стал сражаться за подиум, а в 2014 году занял третье место Кубка конструкторов. Но тот сезон так и остался высшей точкой ренессанса Гроува.

Падди Лоу обещает в следующем году существенные перемены в работе команды, специалист рассчитывает заставить коллектив работать эффективнее. Но это значит, что следующий год станет в некотором роде переходным, однако стоит понимать, что эти перемены вызваны падением результатов. В 2014-м «Уильямс» оказался едва ли не главным преследователем «Мерседеса», теперь же Гроув проигрывает «Форс Индия» и «Рено».

Кроме того, вплоть до 2020 года, до которого сохранится нынешняя моторная формула, «Уильямс» останется клиентом «Мерседеса», а уж немцы не допустят, чтобы соперники с их двигателями выступали на одном уровне с заводской командой. В том числе по этой причине «Мерседес» отказывается поставлять свои моторы «Макларену».



Да и с чего бы «Уильямсу» выступать на уровне «серебряных стрел» или «Феррари»? Несмотря на контракт с «Мартини», команда располагает далеко не рекордным бюджетом (шестым в чемпионате), и даже приход Алонсо ситуацию глобально не изменит. Да, Фернандо способен привлечь спонсоров, но, во-первых, почему они не пришли с ним в «Макларен», а во-вторых, часть денег все равно пойдёт на контракт самого испанца. Так что у «Уильямса» нет и не предвидится ресурсов, чтобы внезапно вернуть Алонсо в борьбу за победы. Спрашивается, зачем идти в такую команду?

Доедет ли Макс и догонит ли Льюис Себа? Главные интриги Гран-при Италии Насколько быстрой будет «Феррари» перед своими болельщиками и удастся ли «Рено» реабилитироваться перед «Ред Булл» после очередного схода?

Судьбоносный выбор

В конце июля Алонсо исполнилось 36 лет, испанец всего на два года моложе Кими Райкконена, самого возрастного пилота на стартовой решётке. Михаэль Шумахер в первый раз завершил карьеру в 38 лет. Фернандо уже ветеран, и сейчас его карьера входит в финальную фазу.

«Уильямс» способен блистать в отдельных гонках — подиум Стролла в Баку и победа Мальдонадо в Барселоне пять лет назад тому подтверждение, но гонщику калибра Фернандо этого будет мало.

Гонщик постоянно подчёркивает, что его цель — выиграть ещё хотя бы один чемпионский титул, пусть даже и не сейчас. Но учитывая возраст, команда, с которой Алонсо подпишет контракт, станет его последней в Формуле-1. Фернандо, к слову, может вообще поставить карьеру на паузу и не выступать в «Больших призах» в 2018-м, на этот случай его активно зовут в IndyCar, дебют в котором стал большим событием как в Европе, так и в Штатах.

Так или иначе, «Уильямс» не выглядит той командой, с которой Алонсо в течение ближайших трёх лет станет чемпионом. «Уильямс» — это небольшой частный коллектив, наследники «гаражистов», которых с первых рядов потеснили большие бюджеты и автопроизводители. В современной Формуле-1 у таких нет шансов на чемпионство. «Уильямс» способен блистать в отдельных гонках — подиум Стролла в Баку и победа Мальдонадо в Барселоне пять лет назад тому подтверждение, но гонщику калибра Фернандо этого будет мало. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, но в «Уильямсе» Алонсо своих целей не достигнет.

