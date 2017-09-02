Промокшие в Монце. Хэмилтон на поуле Гран-при Италии, «Феррари» провалилась

С момента старта и вплоть до финального клетчатого флага квалификации Гран-при Италии прошло почти четыре часа. Все карты организаторам спутал дождь, который зарядил над «Монцей» ещё накануне вечером. В напряжённой и непредсказуемой борьбе на подсыхающей трассе сильнейшим оказался Льюис Хэмилтон — британец «привёз» всему пелотону более секунды. Но его главными соперниками неожиданно стали пилоты «Ред Булл», а стартовать с первого ряда трёхкратному чемпиону предстоит с дебютантом Лэнсом Строллом.

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Два часа итальянской тоски

Суббота в Монце не задалась с самого начала. Утренняя тренировка оказалась фактически сорвана: судьи выпустили машины лишь в последние 15 минут, большинство гонщиков проехали лишь по паре установочных кругов. Уже тогда спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что в случае чего квалификацию Гран-при Италии перенесут на воскресенье. «Но погода налаживается, я думаю, квалификация стартует вовремя», — уговаривал небеса Браун.

Не получилось. Дождь на какое-то время прекратился, квалификация действительно стартовала вовремя, но одновременно с зелёным сигналом светофора ливень зарядил с новой силой. Прошло пять минут, и Ромен Грожан на стартовой прямой уехал в отбойники. «Условия были слишком опасными — я говорил об этом ещё на прогревочном круге, — возмущался француз. — Притормозить нельзя, иначе в тебя врежутся сзади, атаковать тоже нельзя — слишком скользко. Считаю, сессию не надо было и начинать». Гонщику повезло, автомобиль получил не слишком серьёзные повреждения, и к старту гонки механики наверняка успеют её починить.

После аварии судьи остановили сессию красными флагами, а спустя некоторое время трассу начал утюжить автомобиль безопасности. «Вылет Грожана — не повод останавливать сессию, Грожан часто вылетает», — отметил в эфире Sky Sports Хельмут Марко, призывавший возобновить заезды. «Я думаю, что трасса в порядке, хотя на главной прямой много воды, да и новый асфальт это не совсем то, что мы ожидали, — отметил скучавший Алонсо. — А вообще мне всё равно. Я стартую последним, так что мне просто хочется, чтобы это быстрее закончилось». Два с половиной часа судьи ждали улучшения погодных условий и наконец сжалились над промокшими фанатами: квалификацию продолжили.

Грожан: квалификацию вообще не следовало начинать

Новый рекорд Хэмилтона

К моменту рестарта дождь всё-таки прекратился, но затем пошёл вновь, а по ходу заездов гонщики по нескольку раз меняли «дождевые» шины на «промежуточные» и наоборот. Тем не менее, обошлось без серьёзных инцидентов и до конца сессии пауз больше не было. В первом сегменте вместе с разбившим машину Грожаном из борьбы предсказуемо выбыли оба «Заубера», компанию которым составили Кевин Магнуссен и Джолион Палмер.

Во второй части не повезло «Торо Россо»: в условиях мокрой трассы автомобиль в принципе не ехал, и Квят с Сайнсом замкнули протоколы Q2, расположившись на 14-й и 15-й позициях. «Торо Россо» проиграли даже Фернандо Алонсо — даже с худшим двигателем в пелотоне испанец занял 13-е место. Не удалось пробиться дальше и Хюлькенбергу с Пересом, для которого поражение Окону должно быть вдвойне обидно.

В финальном сегменте борьба за первую позицию неожиданно развернулась между «Мерседесами» и «Ред Булл». Австрийцы отлично смотрелись на мокрой трассе и раз за разом превосходили времена «Серебряных стрел», тем не менее уверенный круг Льюиса Хэмилтона уже под клетчатым флагом подвинул Ферстаппена и Риккардо на второе и третье места. Увы, воспользоваться этими позициями гонщики «Ред Булл» не смогут — у обоих по два десятка позиций штрафов за замену компонентов мотора.

Таким образом, первый ряд стартовой решётки с Льюисом Хэмилтоном разделит Лэнс Стролл. Канадец блестяще справился со сложными условиями и показал четвёртое время, опередив в последней попытке другую восходящую звезду Формулы-1 Эстебана Окона. Окон квалифицировался пятым, но стартует с третьей позиции, второй ряд француз разделит с Валттери Боттасом, который уступил напарнику целую пропасть — более двух секунд.

Для «Феррари» домашняя квалификация обернулась полным провалом. Феттель и Райкконен без устали наматывали круги, но подняться выше седьмого и восьмого места так и не удалось. За счёт штрафов «Ред Булл» машины «Скудерии» стартуют с третьего ряда, но даже это — слишком далеко от Льюиса. Шансы Хэмилтона выйти в чемпионате вперёд после этой гонки резко возрастают. В этот уик-энд он завоевал 69-й поул в Формуле-1, а это значит, поставил новый рекорд по числу побед в квалификации.

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Все козыри у Льюиса

Ещё перед стартом Гран-при Бельгии специалисты сходились во мнении, что на скоростных трассах в Бельгии и Италии у «Мерседеса» будет преимущество. Тем не менее, в Спа Себастьян Феттель по ходу всей гонки по пятам преследовал британца.

После финиша Льюис заявил, что теперь у «Феррари» быстрейшая машина, а немец ответил, что мог бы выиграть, если бы стартовал с поула. В связи с этим на «Скудерию» в Монце возлагали большие надежды, но неудачная квалификация отбросила Феттеля и Райкконена аж на третий ряд стартовой решётки. Это ещё далеко не конец, но теперь Хэмилтон — главный фаворит предстоящей гонки. «На последнем круге давление было очень высоким. Произойти могло всё что угодно — жёлтые флаги, вылет, — рассказывает Хэмилтон. — Трудно найти слова, чтобы описать свои чувства».

«Я не знаю что случилось, — развёл руками Феттель. — Меня удивило, с какой скоростью соперники едут в таких условиях. Было ясно, что мы так не можем. Посмотрим, что сможем сделать завтра». Ситуация «Феррари» осложняется не только тем, что они стартуют только с третьего ряда, но и тем, что Валттери Боттас оказался впереди. Если финн не сможет на старте пройти Стролла и Окона, то будет вынужден играть роль «второй скрипки» и по возможности придерживать «Феррари». Единственный шанс «Скудерии» на победу в этот уик-энд — выдающийся старт.

Что до гонщиков «Ред Булл», то бороться за подиум им в этот раз будет трудно. Нехватка мощности и старт из самой глубины пелотона (окончательную расстановку на стартовом поле с учётом всех штрафов судьи представят позднее) вряд ли позволят Ферстаппену с Риккардо прорваться в первую тройку. Но в Милтон-Кейнсе заранее знали, что в Монце будет трудно и специально набрали штрафов, чтобы не терять позиций на следующем этапе в Сингапуре, где у RB13 будет куда больше шансов.

К слову, штрафы «Ред Булл» и других четырёх пилотов сыграют на руку Даниилу Квяту. После слабой в исполнении «Торо Россо» квалификации россиянин, единственный пилот из обоймы австрийского концерна, которому удалось штрафов избежать, будет стартовать с десятой позиции. Машина Даниила не очень подходит этой трассе, но именно здесь в своё время загорелась звезда гонщика, чей «сейв» с отказавшими тормозами остаётся одним из самых ярких моментов новой турбо-эры.